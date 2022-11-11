В Индии предсказали становление страны как третьей экономики мира

Министр финансов: Индия станет через 15 лет третьей крупнейшей экономикой

Индия через 10–15 лет станет третьей крупнейшей экономикой мира, сейчас она является одной из наиболее развивающихся экономик, заявила министр финансов страны Нирмала Ситхараман на встрече в Нью-Дели с главой Минфина США Джанет Йеллен.

По ее словам, Индия уже обогнала Великобританию и стала пятой по величине экономикой в мире, через 10–15 лет страна может войти в тройку ведущих экономик, передает ТАСС.

Ситхараман также отметила важность отношений Индии и США. Министр пояснила, что прочные связи между двумя государствами укрепились благодаря значительному и частому взаимодействию премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента США Джо Байдена.