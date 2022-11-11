Рогов заявил об угрожающих оставшимся в Херсоне жителям расправах

Рогов заявил о расправах, угрожающих оставшимся в Херсоне жителям

Жителям Херсона, которые не стали покидать город, угрожают расправы и пытки со стороны вооруженных сил Украины, жертвами могут стать сотни человек, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, сейчас могут произойти внесудебные расправы, пытки, убийства и похищения.

«Я думаю, люди погибнут от рук режима Зеленского, речь будет идти о сотнях людей, которые не захотели эвакуироваться», – передает ТАСС его слова.

Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.