Депутат новой волны рассказала об уроках НВП в школах и борьбе с деструктивными движениями молодежи

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала о введении основ начальной военной подготовки (НВП) в школах, о переходе новых регионов на российские образовательные стандарты и борьбе с деструктивным движением среди молодежи.

Не так давно Яна Лантратова выступила с инициативой о введении в школах основ военной подготовки, которое одобрило Минобороны и поддержало Минпросвещения, которые считают правильным усилить обучение основам военной подготовки.

Как пояснила парламентарий в ходе эфира в авторской программе члена Общественной палаты России, политолога Максима Григорьева «Логика власти», текущее обучение не соответствует тем реалиям, которые есть у нас в стране, об этом ей рассказали педагоги и родители, которые просили вернуть в школы урок НВП, как отдельный предмет. Уже со следующего года старшеклассников научат собирать и разбирать автоматы, оказывать первую медицинскую помощь, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты. Она считает, что школьники готовы обучаться тому, что им может пригодиться, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ходе эфира Лантратова также рассказала о своей рабочей поездке в Донбасс, об обстрелах детских садов и школ, а также о том, как идет переход новых регионов на российские образовательные стандарты. Парламентарий отметила, что образовательная программа на Украине очень отличается от российской, особенно уроки истории, где искажена информация о ВОВ, героизме советских солдат и общей истории Украины и России.

«Идет адаптация не только донецкой системы образования, но и других регионов к российским стандартам», – отметила она.

Также она обратила внимание на работу с деструктивными движениями среди молодежи, например, такими, как АУЕ и Синий кит. Она рассказала о созданном проекте «Дети в интернете», который помогает мониторить Интернет, выявить риски суицида, буллинга и другие проявления деструктивного поведения среди подростков.

По ее словам, за полгода работы проекта удалось остановить 16 детских суицидов и четыре попытки вооруженных нападений на школу.

Напомним, Минпросвещения анонсировало курс начальной военной подготовки в школах со следующего года на внеурочной основе.