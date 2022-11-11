Прыгавшего по движущимся фурам мужчину задержали в Ростове-на-Дону

Полиция задержала мужчину, который прыгал по крышам автомобилей на оживленной трассе в Ростове-на-Дону, его привлекли за мелкое хулиганство, сообщили в ГУМВД России по Ростовской области.

По данным представителя полиции, очевидцы сообщили, что неизвестный мужчина прыгает по движущимся автомобилям на улице Малиновского в Ростове-на-Дону. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину и составили протокол за мелкое хулиганство, передает РИА «Новости».

Медосвидетельствование нарушителя не проводилось, сам задержанный заявил, что «прыгал по фурам, потому что просто захотелось».

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