Женщина за рулем Mercedes въехала в качели на детской площадке в Сургуте

Жительница Сургута врезалась на машине в качели с детьми

Жительница Сургута въехала на автомобиле в качели, где катались две девочки, пострадавших среди детей нет, травмы получил их отец.

По данным городского управления МВД Сургута, женщина, въехавшая за рулем Mercedes в качели с детьми, перепутала педали, несмотря на стаж вождения семь лет, передает РИА «Новости».

Травмы получил отец девочек, он находится в больнице, сами дети не пострадали. По предварительным данным, женщина была трезвой.

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