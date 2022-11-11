На портале mos.ru стала доступна онлайн-запись в добровольцы ВС России

Записаться в добровольцы на фронт можно теперь на портале правительства Москвы mos.ru

Запись в добровольческие отряды Министерства обороны России стала доступна в электронном виде на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

На странице услуги «Запись в добровольцы» поясняется, что записаться могут все желающие служить в добровольческом отряде. Также сообщается, что добровольцы и их семьи получат все положенные меры поддержки и выплаты, передает ТАСС.

Уточняется, что срок предоставления услуги составляет два календарных дня. Для ее оформления необходимо предоставить сведения о себе и контактные данные, уточняется, что получить услугу могут те, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале и в возрасте от 20 лет.

Необходимое условие для поступления в добровольческий отряд нужно отслужить в армии или пройти военные сборы, либо заниматься стрелковыми видами спорта. Также стать добровольцем можно, если гражданин состоит в охотничьей организации, казачьей общине или проходил службу в силовом ведомстве, уточняется на сайте.

Если же гражданин не соответствуют критериям добровольца, то ему предлагают обратиться в волонтерские штабы #МЫВМЕСТЕ.

Напомним, в четверг Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий статус ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.