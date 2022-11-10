Названы зоны ответственности казаков-разведчиков

Спецкор Березин рассказал о работе казаков-разведчиков

Казаки-разведчики казачьего батальона «Терек» задействованы в противостоянии у господствующей стратегической высоты под Угледаром, с этой высоты корректируется огонь по Донецку, рассказал специальный корреспондент НТВ Максим Березин.

«Неверующих в окопах не наблюдается, особенно в разведке. Казачий добровольческий отряд «Терек» действует на самых горячих участках фронта. Разведгруппы с квадрокоптерами, летучие отряды на пикапах носятся на форсаже между поселками в «серой» зоне, наводят артиллерию на украинские укрепрайоны. ВСУ огрызаются: перестреляли основные районы в округе», – приводятся слова Березина на сайте «Всероссийского казачьего общества».

По рассказам спецкора, в небе под Угледаром постоянно находятся «птички» и российские, и украинские, поэтому разведчики выбирают неприметные, как правило, – заброшенные дома, откуда можно незаметно поднять коптер.

«Здесь прямая, два километра. Небратья находятся там, в двух километрах на север, соответственно, они высчитывают, когда и куда двигается техника. И на упреждение на соответствующий перекресток наводят огонь, – уточняет один из добровольцев. – Поэтому бойцы всегда начеку, противник может быть в любом доме. Взлет на площадку для квадрокоптера тщательно проверяют», – сказал он.

Поскольку оператор во время работы с коптером уязвим, в отряде обязательно есть те, кто прикрывает его скорострельным огнем. В отряде «Терек» прикрывающий – пулеметчик, молодой казак из Ставропольского края.

Пока благодаря оператору дрон летал над позициями ВСУ, в небе появились еще два неопознанных коптера. Разведгруппа моментально снимается с места. Артиллерия противника, по опыту, может накрыть позицию в течение 3–5 минут.

«В небе во время бо, идет настоящая конкурентная борьба дронов – за лучший скрытый подлет к позициям противника, за точную корректировку артиллерии. Разведчики отряда «Терек» в своем деле одни из лучших: методично наводят арту и чистят лесные посадки, где украинская армия нарыла окопов и обустроила укрепления», – сказал спецкор НТВ.

«Идет взаимное обучение, соревнование на умение точно посылать снаряды: аэроскопы, прошивки, подходы. Мы учимся и обыгрываем нацистов в определенных моментах», – поделился боец «Терека».