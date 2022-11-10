Госдума одобрила проект о наказании коллекторов за насилие и угрозы

В Госдуме одобрили законопроект о наказании коллекторов за насилие и угрозы должникам

В Госдуме на первом чтении принят проект закона о лишении свободы на срок до 10 лет коллекторов за насилие или угрозы в отношении должников.

Проект поддержал профильный думский комитет по госстроительству и законодательству, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции и один из авторов закона Василий Пискарев отмечал, что документ предлагает оценивать насильственные действия коллекторов против должников или их угрозы как общественно опасные деяния, передает РИА «Новости».

Подобные преступления наказываются лишением свободы до пяти лет, в случае совершения группой лиц – до 10 лет лишения свободы.

Проект вводит уголовную ответственность за действия, сопряженные с насилием, уничтожением и повреждением имущества, угрозу применения такого насилия, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника.

Также предусмотрены и штрафы. Действующее от имени кредитора или в его интересах лицо, кредитор-физлицо, работник организации-кредитора за такие действия будут наказаны штрафом в размере от 300 до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период до трех лет.

Возможны принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.