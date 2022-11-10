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Милиция ДНР сообщила о ликвидации 70 украинских боевиков за сутки
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За последние сутки военнослужащие Донецкой народной республики уничтожили свыше 70 украинских боевиков, сообщил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
За сутки уничтожен РСЗО «Град», три танка: Т-72Б, Т-72М1 и Т-64БВ, 10 единиц бронированной и автомобильной техники, сбито пять беспилотников ВСУ, заявил Басурин, передает «Донецкое агентство новостей».
Также за это время ликвидировано свыше 70 украинских военных.
В среду командующий Объединенной группировкой генерал армии Сергей Суровикин сообщал, что за октябрь украинские военные потеряли свыше 12 тыс. военнослужащих.
Шойгу отдал приказ об отводе войск из Херсона за Днепр
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Российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующее распоряжение отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу командующему Объединенной группировкой российских войск в районе проведения СВО Сергею Суровикину.
Город Херсон и прилегающие населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Об этом в среду доложил Суровикин министру обороны, сообщает ТАСС.
Суровикин заявил, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу Днепра. По его словам, инженерные подразделения каждый день восстанавливают переправы через Днепр и поддерживают их в работоспособном состоянии.
Генерал пояснил, что район Херсона уже покинули более 115 тыс. жителей.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.
Министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина 8 октября командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции.
После назначения Суровикин заявлял, что в ходе проведения СВО Россия будет действовать осознанно и своевременно, и не исключил принятия непростых решений.
Байден прокомментировал уход России из Херсона
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После выхода российских войск из Херсона Россия и Украина будут зализывать раны, решать, что делать зимой, и готовы ли они к компромиссам, заявил глава американского государства Джо Байден, добавив, что США не хотят напрямую вступать в бой с Россией, но продолжат предоставлять Украине «все рациональные средства для самозащиты».
По словам Байдена, ситуация вокруг Херсона «как минимум даст всем время на пересмотр позиций в течение зимнего периода», передает ТАСС. Он полагает, что «обе стороны будут зализывать раны, решать, что делать зимой, и готовы ли они к компромиссам», передает РИА «Новости».
Байден ожидает, что США продолжат помогать Украине. Он подчеркнул, что Киеву «не предоставляли карт-бланш». Так, США не собираются направлять американские самолеты для обеспечения бесполетной зоны над Украиной. Он заверил, что США не намерены развязывать новую мировую войну и напрямую вступать в бой с Россией, сбивать ее самолеты. Кроме того, США не планируют передавать Киеву РСЗО HIMARS с ракетами высокой дальности, так как Байден «не хочет, чтобы они начали бомбить российскую территорию».
Он заверил, что США предоставят Украине «все рациональные средства для самозащиты», и выразил надежду, что итоги промежуточных выборов не отразятся на политическом курсе Вашингтона в отношении России и Украины.
Напомним, украинская сторона заявляла, что договор между Украиной и США по запрету на обстрел территории России не касается регионов, которые Киев считает своими, хотя они и решили вернуться в состав России. Представители американских властей также заявляли, что имеющиеся у Киева системы GMLRS на HIMARS «могут достичь большинства целей на поле боя», в том числе в Крыму, который, по мнению США, является украинской территорией.
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Раскрыта личность отбрасывавшего гранаты с коптера ВСУ российского солдата
Солдат, отбросивший от себя гранаты ВСУ, оказался из Ленинградской области
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Российский солдат, прославившийся после появления в Сети видео того, как он голыми руками отбрасывает от себя гранаты, летящие на него с украинского коптера, оказался пехотинцем из Ленинградской области.
Эти кадры под заголовком «русский солдат непобедим» облетели весь мир, пишет Telegram-канал «Админка Ленобласти» – официальный канал правительства Ленинградской области.
«Гордимся мужеством и реакцией земляка – пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти. Благодарим командиров за выучку! Всем бойцам бригады – большой воинской удачи», – говорится в сообщении.
Кроме того, в среду в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева появился репост информации из паблика «Сигнал», согласно которой съемка велась у села Малая Рогань весной этого года. В сообщении говорится, что в кадр попал боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Алексей С. – он выжил.
Видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атаки украинского дрона, появилось в начале ноября в британских СМИ.
Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что подобные ситуации встречались и в практике подразделения «Альфа». По его словам, после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2-4,2 секунды – это время рассчитано в том числе с целью, чтобы человек, который ее бросает, сам не подорвался. Таким образом, на то, чтобы избавиться от гранат, у военного были считанные секунды.
Военкоры рассказали, что думают о гибели Стремоусова
Военкоры Харченко и Шилов не увидели на месте гибели Стремоусова признаков теракта
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Военкоры РИА «Новости» Александр Харченко и Сергей Шилов заявили, что гибель вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова – трагическая случайность, а не результат теракта или нападения.
Военкоры в Telegram-канале «Свидетели Байрактара» рассказали, что ехали по скоростной трассе Мелитополь – Херсон, когда увидели место аварии, кто попал в ДТП, они не знали. Поскольку там уже были люди, которые работали на месте трагедии, военкоры не стали останавливаться. О гибели Стремоусова стало известно, когда военкоры находились уже в Херсоне.
Харченко и Шилов остановились на месте аварии на обратном пути. Они рассказали, что под Херсоном нет связи и интернета, поэтому получать и передавать информацию сложно. С этим, возможно, связана отрывочность сообщений о гибели Стремоусова. Осмотрев место аварии и части автомобиля, военкоры не увидели признаков подрыва или нападения. «На военных дорогах бывают и ДТП, бывает и подбитая техника, – заявили они. – Это не теракт, а просто трагическая случайность».
Напомним, заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о его награждении орденом Мужества посмертно.
Пригожин дал оценку решению Суровикина отвести войска из Херсона
Пригожин считает, что Суровикин поступил как мужчина при решении отвести войска из Херсона
Решение отвести войска из Херсона непростое, но командующий российской Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин поступил как мужчина, не боящийся ответственности, заявил основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.
Пригожин указал, что Суровикин «сделал это организованно, без страха взяв на себя всю полноту принятия решений». Пригожин подчеркнул, что подобные операции «всегда крайне сложны», ведь «повернувшись к противнику спиной, невозможно покидать позиции», а потому отвести войска с минимальными потерями – величайшее достижение, которое предстоит сделать Суровикину, передает РИА «Новости».
Однако, как заявил Пригожин, такое решение не делает чести русскому оружию, это «не победный шаг». Пригожин заявил, что нужно «не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками». «А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы», – заявил он. Пригожин заявил: «Ни я, ни ЧВК «Вагнер» Херсон не оставляли».
Суровикин, когда стал командующим СВО, «понимал, что произойдет в октябре-ноябре, и прекрасно знает, какие шаги будут в будущем», сказал Пригожин. По его словам, Суровикин должен вывести войска и спасти тысячу солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, которая полностью отрезана от путей снабжения.
Напомним, в среду было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение Суровикина.
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Суровикин назвал процент сбитых украинских ракет силами ПВО России
Войска Украины бьют по больницам, школам и мирным жителям Херсона, которые эвакуируются на другой берег Днепра, до 90% этих ракет сбиваются российскими средствами ПВО, доложил главе Минобороны Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой войск РФ в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
«Противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи», – передает его слова ТАСС.
Суровикин уточнил, почти 80–90% ракет сбиваются российскими средствами противовоздушной обороны, однако часть из них попадает в цель.
Ранее в среду Сергей Шойгу отдал приказ российским войскам отойти за реку Днепр. Суровикин уточнил, что войска займут оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.
Суровикин: В октябре ВСУ потеряли более 12 тысяч военнослужащих
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В районе проведения спецоперации обстановка стабилизирована, сообщил командующий Объединенной группировкой генерал армии Сергей Суровикин.
Группировка войск заняла господствующие высоты в глубине обороны в районе Времевского выступа, противник получает значительный ущерб, заявил Суровикин, передает ТАСС.
Все попытки наступления ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях отбиты, добавил он.
Генерал отметил, что ВС России развивают наступление по освобождению Марьинки и Первомайского, на Южнодонецком направлении завершается освобождение Павловки.
В октябре ВСУ потеряли более 12 тыс. военнослужащих, также было уничтожено около 350 наемников. При этом они не оставляют попыток наступления, хотя и несут большие потери в живой силе и технике.
Российские военные возобновили наступление, на Донецком направлении закончен разгром противника на правом берегу реки Бахмутка, указал генерал.
Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, где заслушал доклад Суровикина.
Американский генерал оценил военные потери России и Украины
Генерал армии США Милли заявил об убитых и раненых России и Украины по 100 тыс. военнослужащих
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Россия якобы потеряла ранеными и убитыми на Украине значительно больше 100 тыс. человек, такие же потери с украинской стороны, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли.
Милли считает, что за время СВО на Украине российские потери убитыми и ранеными оцениваются значительно больше 100 тыс. человек, скорее всего, такая же ситуация с украинской стороны, отмечает он. Также американский генерал заявил, что во время боевых действий с февраля 2022 года на Украине погибли до 40 тыс. мирных жителей, пишет Deutsche Welle* * (внесено в список СМИ-иноагентов).
Также генерал отметил, что вывод российских войск из Херсона займет несколько недель, поскольку в городе находится группировка в 30 тыс. человек. Милли объяснил такую тактику стремлением сохранить силы для восстановления оборонительных рубежей к югу от Днепра, но не исключил подготовку к весеннему наступлению, хотя возможны и переговоры.
Ранее командующий объединенной группировкой СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что в октябре ВСУ потеряли более 12 тыс. военнослужащих.
Напомним, в сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери России составляют 5937 человек погибшими. Также он подчеркнул, что на начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек, включая раненых, то есть половину армии.
Подоляка назвал ключевые участки обороны левобережья Днепра
Военный аналитик Подоляка назвал Новую Каховку ключевым узлом обороны левого берега Днепра
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Насколько известно, на протяжении последнего месяца на левом берегу Днепра российскими военными возводились три линии оборонительных сооружений. Можно прогнозировать, что противник перенесет попытки прорыва с Херсонского на Запорожское направление, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Юрий Подоляка, оценивая обстановку на Херсонском направлении после отвода войск за Днепр.
«Ключевой узел для обороны левого берега Днепра – город Новая Каховка, так как именно этот населенный пункт примыкает к дамбе Каховской ГЭС. Она станет точкой проникновения как с одной, так и с другой стороны. То есть этот пункт будет тем местом, куда противник точно попытается попасть», – прогнозирует военный аналитик Юрий Подоляка.
То же самое касается и Антоновского автомобильно-пешеходного моста через Днепр, соединяющего пригород Херсона Антоновку с городом Цюрупинск (Алешки) на левом берегу реки, пояснил собеседник. «Собственно, эти позиции и являются ключевыми, которые необходимо удерживать», – подчеркнул Подоляка.
«Насколько мне известно, там три линии обороны: бетонные сооружения создавались на протяжении последнего месяца», – указывает эксперт. Он полагает, что после закрепления российских войск на левом берегу со стороны ВСУ не будет активных попыток прорыва на левобережье, «это будет пассивное направление».
«ВСУ пытаются перебросить все ударные части на Запорожское направление для нанесения удара по Мелитополю – если у них получится, конечно, в чем я сомневаюсь. Здесь логистических проблем у нас нет – ситуация от Херсона отличается в разы», – поясняет Подоляка. По его оценке, все основные действия будут направлены на север. Как ранее отмечал эксперт в своем обзоре на RuTube, по состоянию на четверг на северном театре боевых действий – по направлению на Сватово (запад ЛНР), и на Угледарском направлении (к юго-западу от Донецка) – ситуация стабильна.
«Херсон оставлен. Теперь все зависит от того, насколько противник хочет его забрать. ВСУ будут делать то же самое, что и мы: организовывать оборону, ведь атаковать через Днепр – трудно. Будут иметь место ровно те же логистические проблемы», – продолжает собеседник.
«Атаковать через Днепр и наступать на Крым – это самоубийство. Что касается Херсона, то теперь, согласно Конституции РФ, – это территория России. Соответственно, какие-то действия для возвращения города будут предприняты», – полагает Подоляка.
«Пока самое важное, с учетом тех обстоятельств, которые есть, – сосредоточиться на Донбассе, то есть закончить операцию по освобождению ДНР. После этого заняться Харьковским направлением и только потом думать над тем, как выйти на правобережье Днепра», – резюмирует эксперт.
В среду командующий Объединенной группировкой войск в районе СВО Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу: ВС России в зоне СВО займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Держать группировку войск на правом берегу бесперспективно, пояснил Суровикин. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.
Российские войска на четырех направлениях уничтожили более 350 украинских военных
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На Купянском направлении российские войска уничтожили более 60 украинских военнослужащих, на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, на Южно-Донецком направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, в тыловом районе обороны уничтожено 110 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, на Купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.
На Краснолиманском направлении противник силами четырех мотопехотных и одной танковой роты, усиленных иностранными наемниками, предпринимал попытки одновременных атак позиций российских войск в направлениях населенных пунктов Макеевка, Площанка, Голиково и Кременная Луганской народной республики. Огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации подразделения противника были остановлены и отброшены к исходным рубежам.
«Нанесением упреждающего огневого поражения пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Червонопоповка и Стельмаховка Луганской народной республики. Всего на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и три пикапа», – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на Южно-Донецком направлении противник в течение суток пытался контратаковать, чтобы замедлить наступательные действия российских войск. Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.
«На Николаево-Криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области. После нанесения огневого поражения подразделения противника, понеся значительные потери, были рассеяны и отступили», – сообщили в Минобороны.
Кроме того, подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Всего на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили за сутки на четырех направлениях более 400 украинских военных.
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ЕК решила выдавать Украине финансовую помощь только в кредит
Замглавы ЕК Домбровскис сообщил о планах выдать Украине до 18 млрд евро в новом формате льготного кредита
Еврокомиссия предлагает в 2023 году оказать Украине помощь в объеме до 18 млрд евро в новом формате – как «ссуды на льготных условиях», сообщил исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.
Как пояснил Домбровскис, новый формат – «макрофинансовая помощь плюс» – подразумевает «до 18 млрд евро ссуды» в год «на очень льготных долгосрочных условиях». Средства планируется переводить «регулярными платежами с 2023 года» по 1,5 млрд евро в месяц в среднем. Также требуются «усилия других крупных доноров», а проценты будут покрываться государствами-членами ЕС, передает «Интерфакс».
Напомним, ЕК заявила, что в 2023 году намерена предоставить Украине финансовую помощь в размере 18 млрд евро. Источники заявили, что Венгрия хочет заблокировать этот план ЕС. Кроме того, ЕС признал, что в 2022 году не сможет выделить Киеву 3 млрд из обещанных 9 млрд евро. Сообщалось, что эти 3 млрд евро включат в новый пакет поддержки на 18 млрд евро.
Поляки предложили наградить Зеленского «Оскаром» в категории «шут года»
Украинский лидер Владимир Зеленский «заслужил» статуэтку «Оскара», которую ему передал американский актер Шон Пенн, поскольку хорошо отыгрывает данную ему роль, считают читатели польского портала Interia.
«Полностью заслуженная награда! Зеленский идеально играет роль, данную ему глобалистами. Вообще неудивительно. Вишенкой на торте будет, если Зеленский за эту статуэтку поблагодарит Сатану», – пошутил пользователь сайта издания Interia под ником NS, передает РИА «Новости».
Другой читатель предложил выдать Зеленскому награду в категории «лучший шут года». Еще один комментатор отметил, что украинский президент, играя свою лучшую роль, спонсирует смерти других людей.
«Хороший актер, ничего не скажешь. США знают, каких марионеток лучше использовать в своих «сюжетах», – написал magmen.
Между тем читатели британского Daily Mail отметили, что после вручения Зеленскому «Оскара» президента Украины невозможно воспринимать всерьез, передает «Царьград».
«Зеленский? Что-то в его облике кажется не так. В одну минуту он смотрит на камеру, умоляя Запад о помощи, а в следующую позирует для фотосессии Vogue, или приглашает Бена Стиллера на чай, или вот это», – отметил читатель Aubrey Boyce.
Пользователь с ником CC27692965 пошутил, что Зеленский, вероятно, находится в безопасном месте, поскольку принимает больше известных людей, чем английские короли.
«У Зеленского скоро будет свой «Оскар» за лучшую комедию», – указал domination_32.
Напомним, Пенн в ходе очередного визита на Украину встретился с Зеленским и передал ему статуэтку «Оскара».
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Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно
Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно
Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о награждении вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно.
Указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Стремоусов награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», передает РИА «Новости».
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Стремоусов «всегда был на передовой русского мира во всех смыслах – и информационной, и военной, всегда выезжал туда, куда никто из чиновников никогда не поедет, тем более по доброй воле», передает ТАСС.
Напомним, заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. После освобождения Херсонской области Россией Стремоусов стал одним из руководителей региона, в сентябре получил российское гражданство.
Подполье Николаева назвало адреса спрятавшихся сотрудников СБУ
Подполье в Николаеве выяснило адреса, где СБУ прячется от российских ударов
Пророссийское подполье Николаева выяснило несколько адресов, где прячутся сотрудники местного управления службы безопасности Украины (СБУ) от российских ракетных ударов, а также место, где глава областной военной администрации Виталий Ким записывает свои видеоролики.
Один из активистов пророссийского подполья записал видео, где впервые обозначил свою личность и назвал себя исполнителем ряда известных в Николаеве и на Украине акций против украинского нацизма и в поддержку России.
По его словам, испуганные сотрудники СБУ разбежались по всему городу, боятся прилетов ракет, но подпольщики собрали информацию об адресах, где они укрываются, передает РИА «Новости».
«На улице Адмиральская, дом 18 находятся сотрудники, которые занимаются прослушкой и вскрытием телефонов. На Пушкинской, 1А находится «наружка» – бродят по улицам, следят за людьми, бродят по квартирам, вынюхивают, кто чем занимается. Корабелов, 2А – там находится гараж. Не сильно секретное здание, но если туда попадет ракета, то будет, конечно, проблематично без машин похищать людей», – перечислил пророссийский активист.
Кроме того, по словам активиста, подпольщики выяснили место, где записывает видео для своих соцсетей глава обладминистрации Виталий Ким.
«Мне шепнули, что он снимает свои видосы в Центре занятости на улице Никольской, 68 со стороны Шнеерсона. А возле ЖК «Адмирал» паркует свой транспорт», – добавил подпольщик.
В то же время активист признался, что имеет непосредственное отношение к нашумевшему в Николаеве поджогу автомобиля главы николаевской парторганизации «Национальный корпус» Дениса Янтаря, которое произошло в июле 2020 года. Сам Янтарь получил известность после спора с Владимиром Зеленским в октябре 2019 года, когда тот, оправдываясь за договоренности о разведении войск в Донбассе, сказал «я же не лох какой-то».
Кроме того, подпольщик заявил, что в июле 2015 года повесил флаг Новороссии на телевышке, о чем писали украинские СМИ, а в июле 2021 года разместил на одном из городских путепроводов плакат «Да, мы один народ» после того, как президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев».
«Мое имя – Саботаж», – представился подпольщик.
Ранее активист рассказал, что наемники из Франции и Грузии массово заезжают в Николаев, скупают алкоголь в городе и ждут расселения по частным домам и квартирам, нацбатальоны проводят рейды.
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Пентагон отклонил запрос Украины на беспилотники Gray Eagle
Wall Street Journal сообщила об отказе Пентагона передать Украине беспилотники MQ-1C Gray Eagle
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Хотя Киев при поддержке ряда американских конгрессменов запросил у США MQ-1C Gray Eagle, Пентагон отказался передавать эти беспилотники Украине, сообщили чиновники в США.
Запрос отвергли, поскольку военное ведомство США решило, что передача MQ-1C Gray Eagle грозит «эскалацией конфликта». Разработчик Gray Eagle компания General Atomics подтвердила, что ей сообщили о решении Пентагона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Как заявили источники WSJ, американские военные полагают, что передача MQ-1C Gray Eagle могла «стать для Москвы сигналом, что США поставляют вооружения, которые могут быть использованы для ударов по позициям на территории России». Кроме того, в США опасаются, что Россия смогла бы «украсть технологии», применяемые в этой модели БПЛА. В частности, речь идет о камерах, передает ТАСС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил, что Украина не получала от США «карт-бланш». По его словам, США не планируют передавать Киеву РСЗО HIMARS с ракетами высокой дальности, так как Байден «не хочет, чтобы они начали бомбить российскую территорию».