В Белоруссии заявили о подготовке к подписанию правил работы общего рынка электроэнергии

В Белоруссии заявили о подготовке к подписанию правил работы общего с Россией рынка электроэнергии

В настоящий момент к подписанию готовятся правила работы общего рынка электроэнергии России и Белоруссии, сообщил министр энергетики республики Виктор Каранкевич.

В Могилеве в четверг проходит заседание комиссии Парламентского собрания по энергетике и транспорту, где обсуждаются вопросы сотрудничества государств в сфере энергетики, передает РИА «Новости».

Каранкевич уточнил, что на заседании планируется достичь сопряжения целей и действий по формированию объединенного рынка природного газа Союзного государства. Он подчеркнул, что вопросы непростые, однако у каждой стороны есть обоюдная заинтересованность в поиске и принятии взаимоприемлемых решений, приводятся его слова в Telegram-канале Минэнерго Белоруссии.

Между тем министр добавил, что предложения по принципам функционирования и регулирования объединенного рынка газа разработаны и уже проходят согласование с Россией. Продолжаются переговоры по условиям выстраивания модели газового рынка и по ценовым условиям поставки природного газа в Белоруссию в следующем году.

По словам Каранкевича, проект межгосударственного договора, которым будут утверждены правила функционирования общего рынка электроэнергии, находится в высокой степени готовности.

В прошлом году Каранкевич сообщал, что объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии начнет работу с 1 января 2024 года.