Эрдоган отметил высокий уровень доверия с Путиным

Президент Турции Эрдоган заявил, что у него сложились доверительные отношения с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него сложились доверительные отношения с главой Российского государства Владимиром Путиным, благодаря чему и было возобновлено участие России в «продуктовой сделке».

«Доверительные отношения и уважение друг к другу, которое сложилось у нас, подталкивает к принятию к такого рода решений. Взаимодействие по всем вопросам, включая строительство АЭС (в Аккую, Синопе), вопросы по теме обороны, основано на наших доверительных отношениях», – цитирует РИА «Новости» президента Турции.

Также он положительно оценил решение отвести войска за Днепр в Херсонской области.

«Решение России – положительное решение. Если [президент РФ Владимир Путин] примет участие в G20, то мы с ним там обсудим [ситуацию на Украине], если нет, то мы будем продолжать контакты по телефону», – приводит ТАСС слова Эрдогана.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена сконцентрировать усилия на продлении зерновой сделки.

До этого Эрдоган сообщил, что во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным было решено поставлять зерно в Африку бесплатно.