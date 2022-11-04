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Турция объявила о концентрации усилий на продлении зерновой сделки
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Анкара намерена сфокусировать усилия на продлении зерновой сделки, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, сообщили в администрации турецкого лидера.
«На переговорах отмечалось, что по итогам дипломатических усилий на высшем уровне с Россией и Украиной было возобновлено функционирование зернового коридора, а также решено сосредоточить в ближайшее время основные усилия на продлении зерновой сделки», – цитирует сообщение администрации Эрдогана ТАСС.
Напомним, в четверг первые шесть судов с продукцией вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки, в пятницу оттуда вышло лишь одно судно.
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Носович: Зеленский переоценил свое значение для G-20
Политолог Носович: Зеленский сильно себя переоценил и вконец утратил адекватность
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Приглашение или не приглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20 может стать для последнего точкой слома в международной политике, заявил политолог Александр Носович.
Как написал Носович в своем Telegram-канале, Зеленский сам загнал себя в подобную ситуацию, так же как ранее загнал себя в ситуацию, когда переговоры и мирное решение возможны для всех сторон конфликта, кроме украинского режима, потому что деэскалация равняется демонтажу этого режима.
«Теперь Зеленский поставил вопрос ребром: либо он, либо Путин. А почему, собственно, он, а не Путин? У Индонезии есть формальное основание пригласить на саммит G20 Путина – Россия входит в Большую двадцатку, и нет формальной необходимости приглашать на него Зеленского – Украина не входит в Большую двадцатку, – рассказал политолог.
По его словам, страны Запада могут настоять, чтобы Индонезия пригласила Зеленского, а не Путина, но вряд ли станут это делать, потому что с президентом Украины не о чем предметно разговаривать, а членам G20 останется лишь громко выражать солидарность и щедро инвестировать в личный политический капитал украинского лидера. Носович задается вопросом: США и прочим на Украине так уж нужен лично Зеленский?
«У меня такое ощущение, что кое-кто в Киеве очень сильно себя переоценил и вконец утратил адекватность. Так в борьбе за превращение другого в международного изгоя можно сделать шаг на пути к превращению в изгоя себя самого», – добавил он.
Ранее Зеленский объявил, что намерен отказаться от участия в саммите G20, если в нем будет участвовать российский президент Владимир Путин, и призывал приостановить участие России в G20 из-за решения российского руководства приостановить участие в «зерновой сделке».
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Украинский пленный рассказал о потерях в «Харьковском наступлении»
Украинский военнопленный рассказал о больших потерях в «Харьковском направлении»
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Украинские военные несли большие потери во время продвижения на Харьковском направлении, рассказал находящийся в плену в ЛНР военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александр Барлян.
По его словам, бойцы получают боевое распоряжение «попробовать захватить данную позицию». При этом командованию неважно, сколько будет потерь и попыток. «Роту можно положить, но эта цель должна быть достигнута», – передает РИА «Новости» рассказ пленного.
Барлян добавил, что от бойцов скрывали, какой ценой был взят прорыв в Харьковском направлении, сколько человек в нем погибло.
«Даже несмотря на то, что ваши (армия России) там красиво делали перегруппировку, у нас очень большое число потерь за две недели, когда так называемое «Харьковское наступление двигалось». У нас узнать число потерь нереально», – сказал военный.
Также он рассказал, что иностранные наемники прикрываются украинскими бойцами, как живым щитом.
«Они (наемники) всегда стоят сзади нас. В случае какого-то прорыва наше отделение «получает», а мы для них как щит, пока они отходят. Белых им не жалко», – заключил Барлян.
Ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что пресечены попытки прорыва украинской армии в Херсонской области. В своем Telegram-канале он написал, что на Николаевском направлении все под контролем, несмотря на попытки укронацистов прорвать оборону.
Президент России Владимир Путин считает крайне важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.
«Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», – передает ТАСС слова Путина.
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Guardian: Западу придется договариваться с Россией
Guardian: Западу придется договариваться с Россией при усилении кризиса в Европе и США
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Странам Европы и США придется договариваться с Россией в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Европе, сообщили СМИ.
Как написали в статье для британской газеты Guardian обозреватели Раджан Менон и Дэниел Де Петрис, важным фактором для перехода к переговорам с Россией станет рецессия в США. При этом, по словам авторов, призывы к урегулированию станут весомее, если это снизит экономическое бремя, передает РИА «Новости».
Журналисты напомнили, что Германия, будучи крупнейшей экономикой Евросоюза, потратила 200 млрд долларов на пострадавших от роста цен на энергоносители. С кризисом столкнулись Испания и Франция, валовой внутренний продукт которых сократился в последнем квартале.
Кроме того, в еврозоне наблюдается рекордная инфляция, которая в октябре достигла 10,7%, а в странах Балтии этот показатель превысил 22% на фоне резкого подорожания топлива и продовольствия.
«Всегда существует вероятность того, что конфликт на Украине может обостриться, потенциально втянув Россию и НАТО в прямую конфронтацию. Следовательно, следует приветствовать предложения по предотвращению этой развязки с помощью дипломатии», – пришли к выводу авторы статьи.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры.
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Американский дипломат указал на «самую красную» линию для Москвы
Дипломат из США Ранделл указал на «самую красную» линию для Москвы
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Самым неприемлемым для России в ситуации на Украине может стать вступление этой страны в Североатлантический альянс, заявил бывший руководитель дипмиссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл.
«Нетрудно понять, почему Украина – самая красная линия для России», – отметил Ранделл в своей статье для Newsweek, передает РИА «Новости».
По его словам, Крым имеет для Москвы историческое значение, в случае если бы он стал частью НАТО, это вызвало бы у Кремля реакцию, сопоставимую с реакцией Вашингтона на размещение советских ядерных ракет на Кубе.
При этом страны альянса специально не обращали внимания на интересы безопасности России, принимая в свои ряды бывшие страны Советского Союза.
«Расширение блока на Восток станет самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны», – привел Рандел слова американского дипломата Джорджа Кеннана.
Ранделл призвал остановить войну на Украине и отметил, что Западу следует обсуждать это, включая отмену экономических санкций и нейтралитет Киева.
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«Ланцет» поразил украинский военный катер на Днепре
Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил украинский военный катер в акватории Днепра
В Сети появилось видео уничтожения российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинского военного катера в акватории Днепра, сообщили СМИ.
Как передает РИА «Новости», «Ланцет» также поразил американские САУ «Paladin» на Николаево-Криворожском направлении.
Ранее Минобороны показало удар барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам.
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К госслужащим Украины выдвинут новые языковые требования
Украинских публичных госслужащих решили обязать учить английский язык
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На Украине готовится законопроект, обязывающий государственных служащих выучить английский язык, заявила глава Национального агентства по вопросам государственной службы Украины Наталья Алюшина.
По ее словам, украинские власти намерились на законодательном уровне обеспечить содействие в изучении публичными служащими английского языка, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Судебно-юридическая газета».
Отмечается также, что в документе будут указаны категории госслужащих, которых обяжут овладеть английским. По ее словам, знание языка придаст украинской публичной службе эффективность и мобильность.
Пресс-служба ведомства тем временем отмечает, что объявлен старт проекта по изучению публичными служащими иностранного языка. Проект реализовывается в партнерстве с EF Language Learning Solutions, одной из крупнейших международных образовательных компаний.
По информации ведомства, 200 служащих бесплатно апробируют пилотный проект мультимедийной платформы.
Тем временем в Эстонии после прибытия украинских беженцев в стране начали больше говорить на русском. Об этом заявил в эфире канала ERR глава языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск. Он считает, что проблемой для местных жителей является обилие английского языка в рекламе и русского в сфере обслуживания.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины. Он назвал русский язык «вражеским» для украинцев и добавил: «Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. Нам от них (русских, россиян – прим. ВЗГЛЯД) ничего не надо, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке».
В ООН слова Данилова назвали нездоровой риторикой.
Путин: Тех, кто проживает в Херсоне, надо убрать из зоны боевых действий
Путин: Гражданское население в Херсоне не должно страдать
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Президент России Владимир Путин считает очень важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.
«Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее командир бригады «Восток» Александр Ходаковский предположил, что командующему Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергею Суровикину предстоят непростые испытания на Херсонском направлении. Как заявил военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов Россия готовится к разным вариантам событий в Херсонской области, в том числе и к худшим.
Напомним, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев, обстреливая администрацию Голой Пристани в Херсонской области, пытается сорвать эвакуацию в регионе, чтобы сделать из жителей заложников, как это было в Мариуполе.
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В США предостерегли Украину от попыток атаковать Крым
Возможное нападение на Крымский полуостров для киевских властей станет катастрофой, поскольку у ВСУ не хватает десантных средств, предупреждают американские СМИ.
У Киева не хватает вертолетов и других десантных средств, нападение на полуостров сопряжено с риском катастрофического провала, пишет журнал Hill, передает РИА «Новости».
Авторы напомнили, что Украина пыталась атаковать объекты в Крыму, в том числе провела атаку на Крымский мост и атаковала беспилотниками корабли Черноморского флота в Севастополе.
Попытка же захвата Крыма станет провалом президента Украины Владимира Зеленского, поскольку полуостров соединен с материком серьезно защищенным участком. Российские военные смогут провести инженерные работы, блокирующие сухопутную кампанию.
Ранее украинский президент Зеленский признавался, что желает увидеть море в Крыму, но не хочет туда ехать зимой.
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Бывший пленный рассказал об издевательствах СБУ над инвалидами
Освобожденный российский военный рассказал о пытках в плену
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Один из российских военных, возвращенных накануне на родину из украинского плена по формуле 107 на 107, рассказал, что украинцы пытали российских военнослужащих, в том числе заставляя приседать инвалидов без ноги, сообщили СМИ.
Как передает слова бывшего пленного телеканал RT в социальной сети «ВКонтакте», украинцы постоянно давили на психику пленных, заставляя учить украинские песни. По его словам, нацисты заставляли приседать инвалидов без ноги. Он рассказал также, что в спортзале СБУ, бывало, и не выживали из-за пыток и допросов. А после перевода в СИЗО оттуда можно было не вернуться.
«Постоянно лежали с завязанными глазами, на допросы водили, били постоянно. Забивали до смерти просто пацанов», – рассказал бывший пленный.
Он рассказал, что находился в плену семь месяцев и был сначала в киевском СИЗО, а потом в лагере пленных во Львове.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в четверг проводится новый обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107.
Напомним, в четверг в Минобороны сообщили, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории в Москву вернули 107 российских военных, освобожденные в Москве пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях военного ведомства. Также они получат психологическую помощь.
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В Киеве 450 тыс. квартир остались без света
Власти Киева сообщили, что в полтора раза больше квартир остались без света по сравнению с предыдущими днями
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 450 тыс. квартир киевлян остаются без света, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, ситуация остается сложной из-за перегрузки энергосистемы Украины.
Он призвал жителей Киева в своем Telegram-канале максимально экономить электроэнергию. По его мнению, стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.
Ранее руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявлял, что сам Киев и регион могут остаться без света на две недели.
Путин: Украинцы – главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским
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Россия помнит, какой ценой была завоевана победа над фашизмом, сейчас ситуация тоже непростая, потому что борьба идет внутри одного народа, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, страны Запада в этом конфликте бросают украинцев в топку.
«Помнили и помним, что произошло в 1941 году, когда, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения на Советский Союз, оттягивалось принятие необходимых мер по обороне, и какой тяжелейшей ценой была завоевана тогда победа над нацизмом», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и российского военно-исторического обществ.
Он добавил, что сейчас в ситуации, сложившейся между Россией и Украиной, «тоже непросто».
«Трудно и горько еще и оттого, что сражается друг с другом, по сути дела, один народ. По сути, противостояние идет внутри одного народа. Так же, как это было после потрясений 1917 года. Людей снова стравили», – объяснил глава государства, добавив, что иностранные державы грели руки на трагедии.
«Они преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части. И сегодня, беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа. Также направленные на ослабление, распад, уничтожение России. Вот эти усилия продолжаются. Они и лежат в основе событий, которые происходят на Украине. Мы никогда не позволим этого сделать. Будем защищать свое отечество так же, как наши героические предки», – добавил Путин.
По его словам, Россия с уважением относится к украинскому народу. «Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние», – сказал президент России. При этом столкновение с неонацистами на Украине было неизбежно.
«Столкновение России с возникшим на территории Украины неонацистским режимом было неизбежно. Если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же самое, только с худших для нас позиций. Ситуацию на Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа. И мы видим это даже по характеру боевых действий: просто удивительно, что там происходит, вообще как будто украинцев не существует, бросают как в топку и все», – сказал Путин.
Кроме того, как отметил российский лидер, украинский народ является главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским.
Ранее Путин заявил, что история России непрерывна, и рассматривать ее необходимо комплексно, со всеми сложными и противоречивыми периодами.
Также президент поздравил жителей страны с Днем народного единства и указал, что праздник уходит корнями в глубину веков, когда народ совершил подвиг.
Путин заявил о попытке Запада поднести фитиль к распаду России через Украину
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Западные страны исказили сознание миллионов украинских жителей, так они пытались поднести фитиль к распаду России, заявил президент Владимир Путин на встрече с историками и религиозными деятелями.
«К сожалению, на Украине удалось внедрить в сознание миллионов людей такие псевдоценности, которые привели к тому, что на этой территории создали фактически анти-Россию, сея ненависть, насилуя сознание людей, лишая их своей подлинной истории. Все сделано для того, чтобы перекроить сознание миллионов. Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны», – приводит слова президента ТАСС.
По его словам, после развала СССР украинское государство подверглось прямому вмешательству Запада в ее внутренние дела, подобное пытались провернуть и с Россией.
Путин отметил, что посетил выставку «Украина. На переломах эпох», содержание выставки показывает точность и актуальность историка Николая Карамзина о том, что настоящее является следствием прошлого.
«В одном из залов на выставке как раз говорится о том, как профессионально подходили к этой работе в некоторых странах Запада. Просто десятилетиями работали над этим на уровне научных центров: серьезных, с хорошим финансированием», – заключил глава государства.
Ранее в пятницу президент отмечал, что украинцы стали главной жертвой намеренной возгонки ненависти к России.
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Зеленский предложил «найти место» в Брюсселе для запрещенных на Украине партий
Зеленский: Если в Брюсселе беспокоятся за запрещенные партии, пусть найдут им место там
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил «найти место» в Брюсселе для партий, чья деятельность была запрещена в его стране, сообщили СМИ.
Как рассказал Зеленский в интервью испанской газете Pais, если в Брюсселе кто-то беспокоится за якобы пророссийские партии, то пусть они найдут место для этих партий там. Он добавил, что понаблюдал бы, как ЕС будет сосуществовать с ними и демонстрировать свои ценности, передает ТАСС.
В марте Зеленский объявил о приостановлении на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с Россией. Под этот решение попали: «Партия Шария»; «Оппозиционная платформа – За жизнь»; «Оппозиционный блок»; «Наши»; «Левая оппозиция»; «Прогрессивная социалистическая партия Украины»; «Союз левых сил»; «Держава»; «Социалистическая партия Украины»; «Социалисты»; «Блок Владимира Сальдо».
Напомним, 14 апреля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что деятельность фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) в парламенте также приостановлена.
Медведев объяснил, за что воюет Россия
Медведев: Россия защищает своих людей и свою землю
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в поздравлении россиян с Днем народного единства отметил, что Россия будет всегда защищать своих людей и свою землю.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что России не нужны чужие территории, однако есть наша земля, которая священна, «на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди».
«Мы защищаем наших людей. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю», – отмечает он.
Также зампред добавил, что Россия борется против тех, кто ненавидит ее и насаждает ненависть к истории Отечества.
По его словам, против России сейчас – часть умирающего мира. «Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни», – написал он в сообщении.
По мнению Медведева, от России отказались некоторые партнеры, однако это были случайные попутчики.
В заключение Медведев заявил, что уехавшие из России – трусливые предатели.
«Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики – пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище», – заключил он.
Ранее в своем Telegram-канале Дмитрий Медведев также написал, что утверждение Запада о том, будто «России нельзя дать победить в войне», косвенно говорит о желании стран спровоцировать мировую войну с применением ядерного оружия.
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Компания «Укрэнерго» предупредила об отключении света на Украине
Компания «Укрэнерго» предупредила об отключении света в 11 регионах Украины 4 ноября
В 11 регионах Украины 4 ноября планируется отключение электричества, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
В компании сообщили, что графики почасовых отключений будут действовать в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части территории Запорожской области. Кроме того, с 07.00 до 22.00 (с 08.00 до 23.00 мск) электричество отключать будут в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях, передает ТАСС.
Накануне аварийные отключения электроэнергии начались на левобережной части Киева. В тот же день Кривой Рог остался без света и воды из-за разрушения энергетической инфраструктуры.