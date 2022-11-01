Стало известно об отставании США от Китая в производстве аккумуляторов

Bloomberg заявил об отставании США от Китая в производстве электромобилей и аккумуляторов

Промышленная политика США, направленная на производство электромобилей и аккумуляторов, имеет проблемы, поэтому страна не может конкурировать с китайской аккумуляторной промышленностью, пишет журналист Анджани Триведи в статье для Bloomberg.

«Если эти проекты не развиваемые или коммерчески жизнеспособны, как они будут способствовать росту занятости?» – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

Ранее в Белом доме сообщали, что в стране создали несколько проектов, направленных на расширение внутреннего производства батарей для электрических машин и электросетей, но финансирование распределено неправильно.

Она отмечает, что часть финансирования администрации Байдена предназначалась для создания «хорошо оплачиваемых» рабочих мест по мере роста этих секторов. Это должно было произойти в 2009 году, когда был принят закон «О восстановлении», тогда администрация Барака Обамы выделила 90 млрд долларов на развитие экологически чистой энергетики. Но через десять лет США не смогли достичь своих целей, а также не смогли опередить Китай.

«На данный момент речь уже не идет о конкуренции между Америкой и Китаем, крупнейшим в мире рынком электромобилей и производителем батарей. Теперь речь идет о промышленной политике США против самой себя», – написал журналист.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен производить свои электромобили и конкурировать в этой сфере с США и Китаем.