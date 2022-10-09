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МИД рассказал об участии США в «опосредованной войне» против России
Глава департамента стран СНГ МИД Полищук указал на американские ориентировки по ведению боевых действий для Украины
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Даже на Западе многие специалисты указывают, что США ведут на Украине «опосредованную войну» с Россией, помогая Киеву, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук указал, что США накачивают Украину тяжелым вооружением, передают Киеву разведывательные данные с военных и коммерческих спутников, оказывают помощь в вербовке иностранных наемников и дают ориентировки по ведению боевых действий. Как заявил Полищук, такая поддержка Украины делает Вашингтон участником конфликта, передает ТАСС.
Кроме того, США подталкивают своих партнеров к участию в военной помощи Украине. Так, Франция и Германия планируют увеличить военно-техническую помощь Киеву, Великобритания поставила на поток обучение украинских военных, к этой деятельности привлекаются также инструкторы из Польши, Канады, Новой Зеландии и других стран, сказал Полищук. Он отметил, что и Евросоюз намерен создать миссию по оказанию военной помощи Украине, что будет означать усиление прямой вовлеченности ЕС в конфликт.
Напомним, новый пакет американской военный помощи Киеву включает, в частности, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийские системы, боеприпасы и 200 единиц легкой бронетехники.
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Байден пригрозил России армагеддоном
Президент США Байден не исключил армагеддона в случае применения Россией тактического ядерного оружия
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». При этом Байден не смог представить ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
Как заявил президент США в ходе выступления на мероприятии Демократической партии, впервые со времен Карибского кризиса возникла прямая угроза применения ядерного оружия. Он уточнил, что говорит о том развитии событий, при котором «ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается», передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Глава американской администрации также выступил с утверждением, что якобы «достаточно хорошо» знает президента России Владимира Путина. На этом основании президент США заявил, что российский лидер «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, или же биологического, или же химического оружия». При этом, по словам Байдена, он не может представить себе такую ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии и подошли к опасной черте, но Москва и Вашингтон еще не перешли к тому пику напряженности, который существовал во времена Карибского кризиса.
Он также заявил, что российские дипломаты пытаются донести американским коллегам, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий сопоставил нынешний конфликт России и Запада с Карибским кризисом.
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Американцы испугались «настоящей катастрофы» из-за Украины
Читатели американского издания National Review обвинили президента США Джо Байдена в возможной катастрофе из-за Украины
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Читатели американского издания National Review в ответ на статью журналиста Майкла Брендана Дохерти, утверждающего, что планы Вашингтона по эскалации ситуации на Украине обернутся для США «настоящей катастрофой», раскритиковали политику США Джо Байдена.
Автор статьи, в частности, утверждает, что при соблюдении ряда условий силы НАТО могут внезапно вступить в конфликт в качестве полноправной стороны, приступить к уничтожению российской армии и/или нанести ракетный удар по центру Москвы, передает РИА «Новости».
Читатели американского издания выразили свое отношение к мнению автора в комментариях к соответствующему материалу.
«Извините, но это безумие, и опасное безумие», – отметил Дохерти.
«Кризис является громким и ясным свидетельством того, что американцам следует серьезно отнестись к тому, кого они выбирают своим президентом», – написал в комментариях OldSchoolHoosier.
«Вы сомневаетесь во внешнеполитических талантах нашего (американского) президента? Главный стратег Афганистана? Переговорщик с Ираном со стальными глазами? Защитник наших южных границ? Экономический гений и наш конституционалист и лидер правопорядка? Ага. Я тоже сомневаюсь во всем этом!», – отметил Deadhorse.
«США переживают очень явственный экономический и политический спад», – поддержал предыдущего комментатора jay_campbell.
«Фактом является то, что у Запада сейчас самое худшее руководство со времен Первой мировой войны. У нас в Америке есть настоящие идиоты, которые выступают за нападение на Россию», – резюмировал Central_Coaster.
Напомним, Владимир Зеленский в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на слова Зеленского о «превентивном» ударе против России как на призыв к мировой войне. В МИД России подчеркнули, что Запад разжигает ядерную войну, накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету. В Госдуме обвинили Зеленского к подталкивании мира к апокалипсису.
В конце сентября посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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В Британии описали четыре сценария ядерных ударов США по России
The Sun: США могут нанести ядерный удар по Москве или Черноморскому флоту
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Британский таблоид The Sun проанализировал, как будут действовать Соединенные Штаты и Североатлантический альянс в случае «применения Россией ядерного оружия».
Автор публикации полагает, что существует четыре возможных сценария реакции Вашингтона и Североатлантического альянса.
Первый вариант, как отмечается в статье, это ядерный удар по России, в том числе по Москве. Однако эксперты называют его маловероятным, так как такое развитие событий приведет к эскалации конфликта и его превращению «в ужасающую полномасштабную ядерную войну между Западом и Россией», передает РИА «Новости».
В качестве второй вероятной меры автор статьи называет удар по российским вооруженным силам, принимающим участие в спецоперации на Украине.
В качестве третьего и четвертого сценария фигурируют ограниченный ядерный удар по Крыму и Черноморскому флоту.
Ранее заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США не вступят в конфликт на Украине, если они сами или их союзники не подвергнутся атаке.
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Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20
Президент США Байден допустил возможность встречи с Путиным на G20
Президент США Джо Байден не стал исключать встречи с российским президентом Владимиром Путиным в ходе саммита G20 для обсуждения ситуации вокруг Украины.
«Посмотрим», – передает РИА «Новости» ответ Байдена на вопрос о возможной встрече президентов, который он дал пресс-службе Белого дома.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно поучаствует в саммите G20 в ноябре, но пояснил, что о своем личном участии на мероприятии он еще не определился.
Напомним, саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Владимира Путина на саммит G20.
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Эксперт объяснил желание США дистанцироваться от убийства Дугиной
Американист Дудаков: Вашингтон опасается ответа России на совершенные Украиной теракты
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США пытаются намекнуть Украине, что не стоит совершать подобные теракты в будущем. Иначе это может привести к эскалации конфликта и прямому противостоянию России и НАТО. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил американист Малек Дудаков, комментируя сообщение The New York Times о причастности Украины к убийству журналистки Дарьи Дугиной.
«Заявляя о непричастности к убийству Дарьи Дугиной, американцы отстраняются от самых одиозных действий украинского режима. Мол, украинцы сделали это сами. Штаты якобы не знают, как работает механизм принятия решений в Киеве, и якобы никак не влияют на этот процесс», – рассказал политолог, американист Малек Дудаков.
«Кроме того, Штаты пытаются показать, что когда власти Украины занимаются политическим террором, это идет вразрез с интересами США. То есть они как бы предостерегают Украину от таких же действий в дальнейшем», – рассуждает собеседник.
«Все это американцы заявляют не потому, что им интересны судьбы российских чиновников, которые погибают в терактах на освобожденных территориях, или они обеспокоены убийством журналистки Дарьи Дугиной. Просто они боятся эскалации конфликта и того, что Россия очень жестко ответит на территории НАТО. Но все это, конечно, выглядит слишком наивно», – замечает американист.
«Мы, безусловно, понимаем, что Вашингтон влияет на принятие решений в Киеве. Возможно, конкретная операция со взрывом машины, где была Дарья Дугина, и не согласовывалась с Белым домом, но общая отмашка, что надо заниматься такой террористической деятельностью, однозначно была», – уверен эксперт.
«Я бы рассматривал такие заявления как попытку разведсообщества США в какой-то степени сдержать эскалацию конфликта и сохранить его в рамках Украины. Для Вашингтона крайне важно, чтобы безопасность стран НАТО и, в частности, США не страдала в условиях гибридной войны с Россией. Нынешняя ситуация их более чем устраивает и они не хотели бы, чтобы украинцы настолько накалили конфликт, вынуждая нас жестко ответить. Тогда встал бы вопрос о прямом столкновении России и НАТО», – полагает собеседник.
Ранее газета The New York Times сообщила, что, по мнению разведывательных служб США, к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны представители властей Украины,
Издание отмечает, что США якобы непричастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или другой помощи, а Киев якобы не консультировался по этому вопросу с Вашингтоном.
Напомним, Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию, где останавливалась в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof. По данным СК, Вовк для наблюдения за Дугиной арендовала квартиру в Москве, в доме, где проживала российская журналистка.
Отец погибшей, философ Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали от украинской стороны. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему спецслужбы Украины выбрали убийцей женщину.
Кроме того, в конце сентября в Херсонской области произошло два теракта, в результате которых погибли первый замглавы администрации Херсонской области Алексей Катериничев и бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
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МИД: Элита Германии подчинилась русофобским установкам США
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Заявления немецких политиков о готовности отказаться от импорта российского газа подтверждают, что Берлин беспрекословно следует русофобским установкам Вашингтона, который поставил задачу вытеснить Россию с европейского энергетического рынка, заявил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.
По его словам, все громкие заявления о готовности отказаться к концу 2023 года от импорта российского газа и испытываемой гордости в этой связи (канцлер Олаф Шольц) и о том, что Германия уже сейчас якобы обходится без российского газа, – факт беспрекословного следования политической элиты Германии русофобским установкам США, передает РИА «Новости».
Тяпкин подчеркнул, что это в полной мере касается поставленной Вашингтоном задачи вытеснения России с европейского энергетического рынка. Он также пояснил, что действия в этом направлении предпринимались Берлином еще при правительстве Ангелы Меркель.
Так, по мнению дипломата, сейчас видны последствия этой стратегии в развитии. Тяпкин указывает, что достаточно проследить в ретроспективе «успехи» на этом поприще кабинета Олафа Шольца – запрет на ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», давление (с последующей экспроприацией) на германские дочерние структуры ПАО «Газпром», де-факто национализация активов в ФРГ Роснефти, бездействие Берлина в связи с блокированием транзита нашего газа Киевом и Варшавой, санкции на ремонт и обслуживание оборудования для «Северного потока – 1».
Резюмируя, дипломат подчеркнул, что при всех этих действиях саму Россию объявляют ненадежным поставщиком и обвиняют в нарушении контрактов и использовании энергетического оружия.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма.
Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее они уже подрывали трубопроводы.
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Сенатор Климов посоветовал Байдену не прикрываться Карибским кризисом
Сенатор Климов: Байден передергивает слова Путина и напрасно грозит России армагеддоном
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США применяли ядерное оружие в политических целях в Японии, а радиоактивные компоненты использовались при бомбардировках Югославии. Поэтому Джо Байден напрасно рассуждает о Карибском кризисе, грозя России армагеддоном и накачивая ВС Украины оружием, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.
«Байден в очередной раз передергивает слова нашего президента. Во всех своих выступлениях на протяжении последних нескольких лет Владимир Путин неоднократно заявлял, что Российская Федерация ни в коем случае не планирует действовать в ущерб глобальной безопасности. Все наши действия и предложения направлены на то, чтобы исключить возможность третьей мировой войны», – рассказал газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«На основе такого подхода и сформулирован наш тезис о необходимости мирного сосуществования стран с различными политическими системами, тезис о необходимости отказа от вмешательства в суверенные дела государств, а также тезис о том, что безопасность одной страны или региона не может достигаться за счет других», – подчеркнул сенатор.
«В свою очередь Вашингтон все делает ровно наоборот: встревает в дела суверенных государств и разжигает по три конфликта в год. Кроме того, не стоит забывать, что именно США – единственная в мире страна, которая применяла ядерное оружие в своих политических интересах, ударив по японским городам Хиросиме и Нагасаки. Также радиоактивные компоненты были применены во время натовских бомбардировок Белграда и других сербских городов. Очевидно, что все вопросы относительно угроз глобальной безопасности нужно направлять именно в Вашингтон. И им не стоит прикрываться темой Карибского кризиса», – отметил он.
«На сегодняшний день именно США в наибольших масштабах снабжают самыми разными видами вооружений украинский режим, который они же сами привели к власти. Это влечет гибель большого количества гражданского населения. Поэтому то, что делает Байден и его администрация, можно с уверенностью называть попытками разжигания большой войны», – заявил собеседник.
«Кроме того, последнее заявление Байдена – это очередной припадок американского колониализма, ровно, как и его слова о термоядерной войне в Европе. Его марионетка Зеленский накануне просил нанести превентивный ядерный удар по России. До этого такие заявления делал бывший польский президент. Я не исключаю, что это все может быть частью информационной подготовки к какой-то очень серьезной провокации с использованием радиоактивных элементов, готовящейся Соединенными Штатами и подвластными им режимами в других странах», – допускает Климов.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». При этом Байден не смог представить ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
Как заявил президент США в ходе выступления на мероприятии Демократической партии, впервые со времен Карибского кризиса возникла прямая угроза применения ядерного оружия. Он уточнил, что говорит о том развитии событий, при котором «ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается».
Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии и подошли к опасной черте, но Москва и Вашингтон еще не перешли к тому пику напряженности, который существовал во времена Карибского кризиса.
Он также заявил, что российские дипломаты пытаются донести американским коллегам, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами.
Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий также сопоставил нынешний конфликт России и Запада с Карибским кризисом.
При этом также накануне Владимир Зеленский во время своего выступления в Институте Лоуи в Австралии призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на произошедшее как на призыв к мировой войне.
Лавров ответил на призыв Зеленского к НАТО о «превентивном ядерном ударе» по России
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ядерном ударе по России подтверждает исходящие от Киева угрозы и необходимость спецоперации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании комиссии «Единой России» в рамках международного межпартийного форума «Экологическая политика и устойчивое развитие». Лавров предостерег США от безоглядной поддержки Киева.
Зеленский призвал западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России, тем самым предъявив всему миру доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима и для нейтрализации которых и была начата спецоперация, передает ТАСС слова Лаврова.
Москва предостерегает Вашингтон от безоглядной поддержки Киева, подчеркнул глава МИД России.
Напомним, Зеленский во время своего выступления в Институте Лоуи в Австралии призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле на произошедшее призвали все страны мира обратить внимание как на призыв к мировой войне.
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США решили закупить препараты для лечения лучевой болезни
Минздрав США выделит 290 млн долларов на закупку препаратов от лучевой болезни
Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) выделит 290 млн долларов на закупку партии препарата Nplate, который применятся при лечении острой лучевой болезни.
В ведомстве пояснили, что HHS закупает партию препарата Nplate, который одобрен для лечения повреждений клеток крови, которые сопровождают острую лучевую болезнь у взрослых и детей, для того чтобы лучше подготовиться к спасению жизней после радиоактивных и ядерных чрезвычайных ситуаций, передает РИА «Новости».
Как отмечается в релизе Минздрава США, управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA), входящее в состав подразделения HHS по стратегической готовности и реагированию, использует... 290 млн долларов из проекта «Биозащита» для закупки этой партии препарата».
Позднее представитель министерства, комментируя британской газете Telegraph информацию о закупке препарата, заверил, что это является частью текущей работы по обеспечению готовности и радиологической безопасности, а не связано с политической обстановкой в мире.
Ранее газета Times сообщила, что НАТО предупредила страны-члены альянса, что Россия может провести ядерные испытания на границах с Украиной – в Черном море.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это, что Россия не планирует принимать участия в упражнениях по ядерной риторике.
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В МИД прокомментировали слова Блинкена о готовности к дипломатии с Россией по Украине
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности идти к дипломатии с Россией по Украине расходится с реальными действиями Вашингтона, который все больше поддерживает киевский режим, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Однако главное – это реальные шаги американцев и их сателлитов. А они кардинально противоречат претендующей на миролюбие показной риторике», – передает ТАСС слова дипломата.
По словам Захаровой, от администрации США поступают публичные сигналы в контексте происходящего на Украине, они сочетают в себе провокационную воинственность и сумбурные намеки на развитие российско-американского диалога.
Но США наращивают поставки вооружений режиму Владимира Зеленского, растет число западных наемников и инструкторов.
«И это на фоне безумных призывов Зеленского к своим хозяевам нанести по России превентивный ядерный удар», – подчеркнула Захарова.
Ранее Блинкен выступил с утверждением, что власти США будут готовы к дипломатии с Россией по Украине, если Москва покажет такой настрой, пока Вашингтон его не видит. В конце сентября Блинкен заявил, что Украина может использовать западную военную помощь для возвращения контроля над потерянными территориями.
США решили ослабить санкции против Венесуэлы ради добычи нефти
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Администрация президента США Джо Байдена готовится смягчить санкции против Венесуэлы, чтобы позволить энергетической компании Chevron Corp. возобновить добычу нефти. Это поможет создать рынки США и Европы для экспорта нефти из Венесуэлы, сообщают источники газеты Wall Street Journal.
По информации газеты Wall Street Journal, в обмен на значительное ослабление санкций правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро возобновит давно прерванные переговоры с оппозицией страны, чтобы обсудить условия, необходимые для проведения свободных и справедливых президентских выборов в 2024 году.
Также отмечается, что США, правительство Венесуэлы и некоторые деятели венесуэльской оппозиции уже разработали соглашение, которое освободит сотни миллионов долларов венесуэльских государственных средств, замороженных в американских банках, для оплаты импорта продуктов питания, лекарств и оборудования для изношенной электросети страны и муниципальные системы водоснабжения.
Однако исполнительный вице-президент боливарианской республики Дельси Родригес обвинила США во вмешательстве в территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной, передает ТАСС.
Политик написала в своем Twitter (запрещен в России), что Венесуэла не приемлет вмешательство правительства США в территориальный спор вокруг Гайана-Эссекибо. Родригес заявила, что таким образом США стремятся укрепить свою энергетическую гегемонию и гегемонии своих транснациональных компаний. Она добавила, что неправомерное давление в нарушение международного права недопустимо.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как арабский мир устоял и пошел против Вашингтона на фоне решения стран ОПЕК+ пойти на самое резкое сокращение добычи нефти с начала пандемии в 2020 году.
Страны ОПЕК+ на заседании в Вене единогласно проголосовали за сокращение с ноября добычи нефти на два млн баррелей в сутки. От России в нем участвовал вице-премьер Александр Новак. Участники встречи заявили, что их решение основано на «неопределенности, которая окружает перспективы мировой экономики и рынка нефти». Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман подчеркнул заявленную роль картеля как защитника стабильных энергетических рынков.
В Вашингтоне не скрывали разочарования по этому поводу. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ОПЕК+ «встала на сторону России».
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Newsweek призвал Белый дом сменить курс в ситуации вокруг Украины
Обозреватель Newsweek Хэммер призвал Белый дом добиваться деэскалации, разрядки и мира в ситуации вокруг Украины
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Администрация Джо Байдена должна немедленно сменить политический курс в отношении Киева, добиваться деэскалации и отказаться от идеи предоставления Украине членства в НАТО, заявил обозреватель журнала Newsweek Джош Хэммер.
Хэммер отметил, что за время спецоперации формальная позиция США относительно конфликта на Украине почти не претерпела изменений, американские власти выражают готовность поддерживать Украину «в борьбе за каждый дюйм исторически спорной территории со смешанным населением». При этом, по его словам, Вашингтон не интересует позиция местных жителей, а также «чего это будет стоить». Кроме того, Хэммер указал, что «судьбе режима Зеленского в Киеве ничего не угрожает».
Обозреватель полагает, что сейчас «эти наивные идеи глупы и контрпродуктивны для настоящих национальных интересов США на спорных территориях». Он призвал Вашингтон добиваться деэскалации, разрядки и мира, а для этого США требуется сменить стратегический курс, передает РИА «Новости».
Как заявил Хэммер, если бы в Белом доме «ладили со здравым смыслом», то сделали бы все возможное, чтобы «свести Зеленского и Путина за столом переговоров». Это, как говорится у статье, позволило бы устранить угрозу ядерной катастрофы или прямого военного столкновения России и НАТО. «Это однозначно подразумевает отказ от возможности предоставления Украине членства в НАТО», – заявил он.
Напомним, на днях западное общество бурно отреагировало на заявление самого богатого человека мира Илона Маска о том, что Украина должна отказаться от Крыма и, скорее всего, от других вошедших в состав России территорий.
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Минфин США объяснил механизм по «сокращению доходов России»
США не требуют, чтобы Россия продавала нефть по ценам ниже установленного странами Запада потолка, но ей придется пользоваться альтернативными сервисами для обслуживания торговли, заявил первый замминистра финансов США Адевале Адейемо.
Адейемо подчеркнул, что Россия, договорившись с покупателями, может выйти из установленного ценового коридора, но сопутствующие услуги окажутся дороже. По мнению Вашингтона, покупатели поймут, что есть ценовой потолок и станут договариваться с Россией о более низких ценах. Это, как заявил Адейемо, приведет к достижению цели США – «сокращению доходов России», передает ТАСС со ссылкой на Foreign Policy.
При этом США, по словам замминистра, стремятся создать как можно больше возможностей для попадания российской нефти на рынок. Адейемо сказал, что потолок цен даст России возможность пользоваться услугами стран G7 в техобслуживании и страховке нефтетанкеров, пока она соблюдает ограничения.
Напомним, восьмой пакет европейских санкций против России включает в себя потолок цен на нефть. Планируется, что ЕС запретит техническое обслуживание и страховку судов третьих стран, если те будут заниматься перевозкой российской нефти при цене на топливо выше лимита.
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В Госдуме призвали обсудить заявление Зеленского в Совбезе ООН
Депутат Шхагошев призвал обсудить заявление Зеленского о «превентивных» ударах по России в Совбезе ООН
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Призыв Владимира Зеленского о «превентивных» ударах по России необходимо обсудить в Совете безопасности ООН, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Как подчеркнул депутат, заявление Зеленского – это тема для обсуждения в Совбезе ООН. Он также отметил, что странам с ядерным потенциалом необходимо дать оценку подобной провокации. Как считает Шхагошев, свои высказыванием Зеленский, по сути, предложил воевать до последнего американца, передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленский в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на слова Зеленского о превентивном ударе против России как на призыв к мировой войне. В МИД России подчеркнули, что Запад разжигает ядерную войну, накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету.
В конце сентября посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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The National: Путин и Зеленский могут посетить саммит G20
Посол Индонезии в ОАЭ заявил о согласии Путина и Зеленского посетить саммит G20
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский якобы согласились посетить саммит G20 в ноябре, заявил посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис.
Президенты России и Украины дали свое согласие на участие в саммите G20, который пройдет в Индонезии, заявил Багис изданию The National, передает РИА «Новости».
В августе Зеленский заявлял, что может посетить саммит, если на нем будет присутствовать президент России.
При этом сам Путин говорил, что Россия поучаствует в саммите G20 в ноябре, но отмечал, что пока не знает, будет ли участвовать в нем лично.
Между тем американский президент Джо Байден сообщал, что не исключает встречи с Путиным на G20, лидеры могут обсудить ситуацию с Украиной.