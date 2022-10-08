Власти Крыма объяснили ситуацию с транспортным сообщением с остальной Россией

Крым сохраняет транспортное сообщение с остальной территорией России, кроме того, подготовлен резервный сухопутный маршрут, сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Константинов пояснил, что в худшем случае у Крыма остался бы резервный сухопутный маршрут через Мариуполь. Он сообщил, что в регионе нет проблем со снабжением, созданы долгосрочные запасы товаров, передает ТАСС со ссылкой на «Соловьев LIVE».

Глава Крыма Сергей Аксенов также подтвердил, что запасов продовольствия и топлива в регионе «более чем достаточно», в этом вопросе Крыму ничего не угрожает. «По повышению цен пока ситуация нормальная. Прокуратура тоже активно включилась в процесс мониторинга», – сказал он. Аксенов сообщил, что автомобили, которые перевозят скоропортящиеся продукты, будут отправлены через Керченский пролив в приоритетном порядке, «будут идти в ручном режиме».

Тем временем из порта Крым в порт Кавказ отправился первый катер с пассажирами – примерно 100 человек. На стоянке рядом с переправой в Керчи открыт штаб, где записывают всех, кто планирует отправиться через Керченский пролив. В список внесли свыше 250 человек, открыт пункт отдыха, люди обеспечены горячим питанием.