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Во Франции возобновились забастовки на объектах компаний TotalEnergies и ExxonMobil
Забастовки снова начались на французских объектах энергетических компаний TotalEnergies и ExxonMobil
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Во Франции на объектах энергетических компаний TotalEnergies и ExxonMobil начались забастовки, сообщают СМИ со ссылкой на профсоюз CGT.
Отмечается, три из шести нефтеперерабатывающих заводов во Франции все еще не работали: крупнейший НПЗ TotalEnergies в Нормандии, а также два НПЗ ExxonMobil.
«У нас около 70% забастовщиков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова представителя CGT в ExxonMobil.
Напомним, на прошлой неделе профсоюзы объявили о трехдневной акции протеста с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать заработную плату за 2022 год из-за высокой инфляции.
США собрались отомстить Саудовской Аравии за решение ОПЕК+
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Администрация США рассматривает ряд вариантов ответных действий, в том числе в области отношений с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с), заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В ответ на вопрос о том, рассматривают ли американские власти возможность масштабной переоценки отношений с Саудовской Аравией на фоне решения ОПЕК+, Блинкен сказал, что США рассматривают ряд вариантов ответных действий, передает ТАСС.
«Мы тесно консультируемся с Конгрессом [по поводу решения ОПЕК+]. Мы не будем делать ничего, что могло бы ущемить наши интересы. Это первое и главное, чем мы будем руководствоваться. И мы будем учитывать все эти аспекты и тесно консультироваться со всеми заинтересованными сторонами при принятии решений о дальнейших шагах», – ответил глава американского внешнеполитического ведомства. Он не стал прямо отвечать на вопрос, продолжат ли США в этой ситуации поставлять вооружения Саудовской Аравии.
Само решение ОПЕК+ госсекретарь назвал «разочаровывающим и недальновидным, особенно в условиях, когда мировая экономика сталкивается» с последствиями пандемии и конфликта на Украине.
«Мы все время говорим, что предложение [на мировом рынке энергоносителей] должно соответствовать спросу. Мы четко это понимаем, и мы работаем над этим», – добавил Блинкен. По его словам, США предпринимают действия с целью «обеспечить достаточное предложение для удовлетворения мирового спроса» в сфере энергетики.
В среду страны-участники соглашения ОПЕК+ на очной встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн б/с, а также продлили сделку до конца 2023 года. Предполагается, что Россия и Саудовская Аравия смогут снизить добычу нефти на 526 тыс. б/с каждая по сравнению с уровнем августа, до 10,478 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран объединения составит 41,856 млн б/с. В тот же день в администрации США обвинили ОПЕК+ в том, что участники соглашения якобы встали на сторону России.
Напомним, западные СМИ пришли к выводу, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти символизирует провал политики Вашингтона на Ближнем Востоке и ставит под сомнение способность США сократить доходы РФ от продажи энергоресурсов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США проиграли нефтяную схватку с арабами и Россией.
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Дерипаска назвал сроки окончания мирового кризиса
Российский бизнесмен Дерипаска обозначил предельный срок мирового кризиса в три года
Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что «нынешнее безумие» в мире продлится еще 2,5 или 3 года, так как «сил и запала» хватит только на этот срок.
«Главным приоритетом у политиков, оставшихся в здравом уме и при совести, будет серьезная переработка универсальных норм международного права, которые будут признаваться и соблюдаться всеми странами», – пишет издание Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал бизнесмена.
Он добавил, что после кризиса можно ждать деполитизации организаций системы ООН и международных судебных институтов, чьи штаб-квартиры должны будут регулярно переноситься в разные страны.
Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска высказался за ликвидацию и запрещение ядерного оружия, поскольку оно грозит уничтожением цивилизации.
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Цены на нефть пошли вверх после решения ОПЕК+
Цены на нефть растут почти на 2% на фоне сокращения добычи со стороны ОПЕК+
Мировые цены на нефть в среду вечером растут почти на 2% на решении ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
По состоянию на 19.59 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,91% – до 93,55 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,68% – до 87,97 доллара за баррель, сообщает РИА «Новости».
ОПЕК+ в ходе очной встречи в Вене в среду приняла решение сократить добычу нефти сразу на 2 млн баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.
Сразу после публикации новостей цены на нефть были нестабильны – сначала они ускорили рост до 1,5%, но затем даже переходили к снижению. Теперь же цены растут, реагируя на скорое сокращение предложения.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден разочарован «близоруким» решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.
До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. Эр-Рияд и Москва добиваются снижения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев.
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Немецкий эксперт оценил вероятность выхода Европы из-под влияния США
Немецкий политолог Рар: Концепция «Европа от Ванкувера до Донецка» еще не победила на Западе
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На Западе существует две концепции Европы, которые соперничают друг с другом со времен распада СССР: это «Европа от Лиссабона до Владивостока» и «Европа от Ванкувера до Донецка». Но ни одна из них пока не может победить окончательно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе возможен только при участии России.
«В немецких СМИ все чаще попадаются статьи, призывающие к переговорному процессу с Россией и недопущению ядерной войны. И это факт, который обсуждается в обществе. Кроме того, экс-канцлер Меркель заявила, что систему европейской безопасности нельзя выстроить без России. И в этом есть логика – Россия самая большая страна Европы», – сказал германский политолог Александр Рар.
Однако на Западе существуют две совершенно разные концепции Европы, напоминает собеседник. «Так, в «старой» Европе будущее континента видят в границах от Лиссабона до Владивостока», – пояснил он
«Но в Вашингтоне, Лондоне и Варшаве популярная другая концепция: трансатлантическая Европа от Ванкувера до Донецка. То есть Россия в этом варианте Европы просто исключена. И эти две концепции соперничают друг с другом фактически со дня развала СССР», – подчеркнул эксперт.
При этом политолог не ожидает «выхода Европы из-под влияния США». «Идет совершенно другой процесс. Континент не становится более самостоятельным. Напротив, он стремится под трансатлантическое крыло Соединенных Штатов», – добавил Рар.
«Правда, ситуация может измениться в случае, если к власти в Штатах снова придет Дональд Трамп или некто похожий на него. Такой лидер США, вероятно, опять поставит вопрос о смысле существования НАТО и начнет экономическую конкуренцию с Евросоюзом», – допускает собеседник.
Рар также обратил внимание на прошедший в Праге саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) под эгидой Франции и при участии 44 стран, но без России. «Это объединение пока никаких решений принимать не будет, но оно уже попытается сформировать организацию, которая в первую очередь будет работать против России», – заключил Рар.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочного мира в Европе можно будет добиться только при участии России. А до тех пор холодная война фактически не заканчивается, сообщает Süddeutsche Zeitung.
Меркель отметила, что события на Украине стали «глубоким поворотным моментом», указав, что к заявлениям президента РФ Владимира Путина следует относиться очень серьезно. Отметим, что он и ранее выступала с аналогичными призывами.
Помимо этого, немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online также написал, что настало время думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать российские интересы.
Автор статьи также напомнил, что для Германии Россия – это выгодный экономический партнер и близкий сосед. Именно эти фактор и отличают американские интересы от немецких. Географию нельзя игнорировать, подчеркнул журналист.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
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СМИ: ОПЕК+ проголосовал за сокращение добычи нефти
Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки
Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти, снизив ее на два млн баррелей в сутки, сообщил источник в одной из делегаций.
«Формально еще не согласовали, но уже проголосовали», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника агентства.
На уточняющий вопрос, все ли проголосовали «за», собеседник ответил: «Да».
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. Эр-Рияд и Москва добиваются снижения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев.
В ЕС решили ввести «коридор цен» на газ
Страны ЕС подготовили предложение к ЕК о создании «динамического коридора цен» на газ
Ряд стран Европы подготовили предложение к Еврокомиссии о создании «динамического коридора цен» на газ, чтобы бороться с инфляцией, следует из сообщения СМИ.
Коридор планируют применять во всех оптовых транзакциях «без привязки к конкретным юрисдикциям и определенным способам использования природного газа», сообщает Reuters со ссылкой на проект документа, передает РБК.
Подчеркивается необходимость сделать его гибким, а верхнюю границу – высокой, чтобы не вызвать дефицит поставок. Также авторы проекта просят разрешить закупать газ по цене выше установленной, если это необходимо для привлечения поставок.
Предложение обсудят на встрече в Праге в пятницу, 7 октября.
Ранее в Еврокомиссии сообщили, что Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, он включает в себя потолок цен на нефть.
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Новак предупредил о снижении добычи нефти в России из-за введения потолка цен
Вице-премьер РФ Новак заявил, что из-за возможного введения потолка цен может произойти снижение добычи нефти в России
Введение потолка стоимости нефти может привести к временному снижению добычи этого полезного ископаемого в России, Москва не намерена поставлять нефть в страны, вводящие ограничения на стоимость нефти, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Российская сторона выступает против нерыночных инструментов, устанавливающих цены на нефть, это очень вредит энергетическому рынку, заявил Новак, передает ТАСС.
«Это ведет только к дефициту, росту цен, за это заплатят потребители, если захотят ввести такой механизм», – добавил он.
«Нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования», – заключил вице-премьер.
Напомним, в среду российская делегация во главе с заместителем председателя правительства России Александром Новаком прибыла в Вену для переговоров альянса ОПЕК+.
Ранее Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7.
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Эксперт: Решение стран ОПЕК+ можно назвать личной пощечиной Байдену
Эксперт Белогорьев назвал решение ОПЕК+ выгодным для России и невыгодным для США
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«Страны-экспортеры обеспокоены попытками внедрения «потолка цен» и формированием картельного сговора потребителей нефти. Поэтому они дали демонстративный ответ. Это попытка показать, за кем сила на нефтяном рынке», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Белогорьев. Так он прокомментировал действия картеля ОПЕК+, который, вопреки призывам США, решил сократить добычу нефти.
«Решение имеет, конечно, политическую подоплеку. Его можно назвать пощечиной Вашингтону и даже личной пощечиной президенту Джо Байдену. Летом он специально летал в Саудовскую Аравию, чтобы, как было заявлено, договориться, наоборот, об увеличении добычи. Сокращение добычи, которое приведет к росту цен, в преддверии выборов в Конгресс – крайне неприятная новость для Байдена. Мировые цены на нефть сильно влияют на розничное ценообразование в Америке, а значит дороговизна бензина может негативно отразиться на результатах демократов, однопартийцев Байдена, на выборах», – считает замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Кроме политической, у решения ОПЕК+ есть и сугубо экономическая подоплека, предполагает эксперт. «На фоне различных событий как в экономике, так и в геополитике в последние недели мы наблюдаем «проседание» цены за баррель ниже 90 долларов. Для стран ОПЕК+ это своего рода «красная линия», так как они хотят удержаться в коридоре 90-180 долларов. Принятое в Вене решение о сильном сокращении добычи может изменить и будущий баланс в пользу стран-экспортеров нефти в 2023 году», – пояснил Белогорьев.
В действительности сокращение добычи нефти может быть меньше, чем заявленное – в два млн баррелей, уточняет эксперт, поскольку многие страны ОПЕК+ и до того добывали меньше разрешенного прежними соглашениями картеля. «Фактически сокращение добычи, скорее всего, составит около 800 тысяч баррелей в сутки, треть из которого придется на Россию. При этом фактическое снижение примерно в 300 тыс баррелей для нашей страны просто зафиксирует реальное положение дел, связанное с сокращением спроса на нефть. В России в сентябре добывалось 10,8 млн баррелей в сутки, что на 200 тыс меньше разрешенного. Сокращение в 300 тыс баррелей укладывается в ожидания – именно такое снижение ожидается из-за введения странами Запада с 5 декабря эмбарго на российскую нефть. То есть к искусственному сокращению добычи нашей стране прибегать теперь и не придется», – уверен Белогорьев.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду страны ОПЕК+ на заседании в Вене единогласно проголосовали за сокращение с ноября добычи нефти на два млн баррелей в сутки. От России в нем участвовал вице-премьер Александр Новак. Участники встречи заявили, что их решение основано на «неопределенности, которая окружает перспективы мировой экономики и рынка нефти». Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман подчеркнул заявленную роль картеля как защитника стабильных энергетических рынков.
В Вашингтоне не скрывали разочарования по этому поводу. ОПЕК плюс «встала на сторону России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Сейчас «мировая экономика реагирует» на проводимую Россией военную спецоперацию на Украине. Она ушла от прямого ответа на вопрос, остается ли Саудовская Аравия надежным партнером США в связи с решением о снижении добычи нефти.
Президент Джо Байден уже распорядился провести в ноябре нефтяные интервенции из стратегических резервов. В заявлении советников Байдена по национальной безопасности и экономике Джейка Салливана и Брайана Диза говорится, что американский лидер не только разочарован «близоруким» решением ОПЕК плюс, но готов помочь мировой экономике справиться с «сохраняющимися негативными последствиями вторжения Путина на Украину». В ноябре США поставят на рынок дополнительно 10 миллионов баррелей.
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Bloomberg: У Парижа и Берлина возникли принципиальные разногласия
Французские и немецкие власти имеют принципиальные разногласия по энергетическому кризису и в оборонной сфере
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Французские и немецкие власти имеют принципиальные разногласия по энергетическому кризису и в оборонной сфере, это прослеживается и в поведении лидеров стран – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Разногласия между странами ЕС наблюдаются по поводу того, как члены Евросоюза могут защитить свои страны в разгар экономического кризиса, сообщает Bloomberg.
Спор начался после введения европейских санкций в отношении России, указали собеседники агентства. При этом разногласия есть и по поводу военной тематики: Макрон является сторонником европейского оборонного проекта, но ФРГ скептически относится к вооруженным силам и видит в предложениях французского лидера попытку укрепить французские компании и влияние.
Один из собеседников рассказал, что одна из встреч французского премьера Элизабет Борн с Шольцем была отменена под предлогом якобы заражения коронавирусом. Встреча планировалась 29 сентября. Однако в тот же день тот якобы присоединился к пресс-конференции по видеосвязи, чтобы объявить о плане по займу на 200 млрд евро для смягчения энергетического кризиса.
Также агентство обратило внимание на медленный прогресс в проекте европейского истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS), в котором задействованы и Франция, и Германия, а также Испания.
Источники указали, что несмотря на заявления глав оборонных ведомств Франции и Германии о продвижении проекта, обе стороны рассматривают возможность работать в одиночку.
Они отметили, что в случае отмены проекта французская Dassault Aviation SA намерена создать свой собственный истребитель, а Германия рассчитывает на импорт из США.
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Новак: Запад запутался в санкциях против России
Вице-премьер Новак: Страны Запада запутались в антироссийских санкциях, это мешает запустить «Северный поток»
Западные страны запутались в собственных антироссийских санкциях, что привело к затруднением с возвратом турбин «Северного потока», заявил вице-премьер Александр Новак.
Запад запутался в санкционных ограничениях и юридических действиях и их последствиях, заявил Новак, передает ТАСС.
«Это привело к тому, что они сами себе создали проблемы, связанные с невозможностью возврата турбин в существующих правовых нормах, которые они понапринимали в рамках введения санкций», – добавил вице-премьер.
По его мнению, Западу следует разобраться и вернуться к «нормальной юридической правовой базе», что позволит работать коммерческому проекту.
Ранее Газпром заявлял, что эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва. Ремонт возможен лишь на заводе в Монреале. Канада при этом ввела санкции в отношении Газпрома.
Евросоюз 6 октября ввел восьмой пакет экономических и индивидуальных санкций против России из-за присоединения четырех субъектов к РФ. В пакет были включены потолок цен на российскую нефть и торговые ограничительные меры на 7 млрд евро.
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В США испугались возможности резкого сокращения добычи нефти в России
Bloomberg: Москва может резко сократить добычу нефти в ответ на попытку Запада ввести потолок цен на российское топливо
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Если Евросоюз и США продолжат реализацию плана по ограничению цен на топливо из РФ, Россия может сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки, что может оказать немедленное давление на рынки, сообщает Bloomberg.
Как отметил глава консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Роберт МакНелли, Россия может сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки без ущерба своим нефтяным месторождениям, передает РИА «Новости».
«Российские компании стали профи в гибкости добычи на старых месторождениях, а на оставшихся месторождениях можно нарастить добычу ресурсов», – сказал МакНелли.
«Даже половина от этого (сокращения добычи) может оказать немедленное давление на рынки», – добавил управляющий директор аналитической компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.
Сокращение производства – не единственный вариант ответа, предупреждает Bloomberg. Издание приводит мнение бывшего представителя Госдепартамента Дэвида Голдвина, утверждающего, что у России есть и другие возможности, включая прекращение экспорта сырой нефти по трубопроводу «Дружба» и Каспийскому трубопроводному консорциуму, чтобы «в любом случае фактически поднять цены».
Накануне вице-премьер России Александр Новак предупредил, что введение потолка стоимости нефти может привести к временному снижению добычи этого полезного ископаемого в России. Он также подчеркнул, что Москва не намерена поставлять нефть в страны, вводящие ограничения на стоимость нефти.
Во вторник Wall Street Journal сообщала, что ЕС, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США проиграли нефтяную схватку с Россией.
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Белый дом: ОПЕК+ заняла сторону России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о том, ОПЕК+ встала на сторону России в решении о добыче нефти
ОПЕК+ встала на сторону России, когда в среду на очной встрече в Вене приняла решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с с ноября, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Пресс-секретарь на брифинге для журналистов в президентском самолете, который отправляется в пострадавший от урагана «Иэн» штат Флорида, заявила, что данное решение было принято, когда «мировая экономика реагирует» на проводимую Россией военную спецоперацию на Украине, сообщает ТАСС.
«И поэтому данное решение окажет влияние на страны с низким и средним уровнем дохода», – считает Жан-Пьер. Она ушла от прямого ответа на вопрос о том, является ли Саудовская Аравия надежным партнером США в связи с данным решением ОПЕК+.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден разочарован «близоруким» решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.
До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. Эр-Рияд и Москва добиваются снижения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев.
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Поставщиков топлива из России вывели из-под санкций в Болгарии
Правительство Болгарии вывело поставщиков топлива из России из-под санкций
Техническое правительство Болгарии вывело российские компании-поставщики автомобильного топлива из-под санкций до конца 2024 года из-за напряженной ситуации в стране, сообщает пресс-служба правительства Болгарии по итогам заседания кабинета министров.
Из документа следует, что после 10 октября 2022 года разрешается заключение новых государственных контрактов с поставщиками топлива из России. Действовать документ будет до 31 декабря 2024 года.
«Исключение вводится в связи с необходимостью обеспечения автомобильным топливом нормальной работы государственных органов и других структур с целью охраны общественного порядка, жизни и здоровья граждан Болгарии и национальной безопасности», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Основным российским оператором моторного топлива в Болгарии является компания «Лукойл».
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Байден назвал «близоруким» решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Президент США Байден сообщил о новых интервенциях на рынке нефти в ответ на «близорукое» решение ОПЕК+
Президент США Джо Байден разочарован «близоруким» решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов, сообщил Белый дом.
В заявлении от имени советников Байдена по национальной безопасности и экономике Джейка Салливана и Брайана Диза говорится, что президент разочарован близоруким решением ОПЕК+ сократить производственные квоты, в то время как глобальная экономика пытается справиться с сохраняющимися негативными последствиями вторжения Путина на Украину, передает РИА «Новости».
Отмечается, что по распоряжению президента министерство энергетики направит на рынок в следующем месяце дополнительные 10 млн баррелей из стратегического резерва нефти.
На встрече в Вене страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США убедить их этого не делать.
Министерство энергетики США в ноябре по распоряжению Байдена высвободит еще 10 млн баррелей в дополнение ко 180 млн, распродажа которых была санкционирована в марте.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. Эр-Рияд и Москва добиваются снижения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев.
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Нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Эрно
Нобелевскую премию по литературе 2022 года присудили французской писательнице Анни Эрно, объявил Нобелевский комитет Шведской академии.
Эрно присудили премию за «смелость и хирургическую точность, с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти», цитирует мотивировочную часть решения ТАСС.
Эрно, по мнению комитета, исследует жизнь, «отмеченную гендерными, языковыми и классовыми различиями».
«Это не может быть неожиданностью, она хорошо известна во всем литературном мире и [ее литература] переведена на множество языков», – сказал глава Нобелевского комитета Андерс Ульссон.
Писательница в интервью телеканалу SVT подтвердила, что намерена приехать в Стокгольм за наградой. «Я была очень удивлена. Это большая честь и большая ответственность», – заключила она.
Ранее Нобелевская премия в области химии 2022 года была присуждена американцам Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу за инструменты для создания молекул.