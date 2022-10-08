Вучич заявил о требовании Клинтона к Венгрии напасть на Сербию в 1999 году

Президент Сербии Вучич заявил о требовании к Венгрии напасть на Сербию в 1999 году

Президент США Билл Клинтон требовал от Венгрии напасть на Сербию по суше с севера во время агрессии НАТО в 1999 году, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации.

«Что касается Косова, сейчас вам расскажу то, чего вы не знали. В 1999 году Венгрия должна была сухопутными силами напасть на Сербию, что мне подтвердил [премьер Венгрии] Виктор Орбан и разрешил рассказать об этом общественности», – передает ТАСС со ссылкой на слова Вучича.

Сербский лидер добавил, что от главы Венгрии напасть требовал американский президент Билл Клинтон и британцы. Чтобы Венгрия напала на Республику Сербию с севера, чтобы были растянуты силы на Воеводину, но Виктор Орбан отказался и был под большим давлением.

По его словам, Маргарет Тетчер впоследствии упрекнула Орбана за то, что «из-за его отказа погибло больше британских солдат».

Напомним, агрессия НАТО против Союзной Республики Югославии 1999 года началась 24 марта и продолжалась 78 дней. Главной причиной воздушно-наступательной операции «Союзная сила» (Allied Force) руководство альянса назвало «предотвращение геноцида албанского населения в Косове».

По данным Сербии, в результате бомбардировок погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, а ранения получили около 10 тыс. Материальный ущерб составил до 100 млрд долларов.