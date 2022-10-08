Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов призвал создать коридор Москва-Симферополь через Харьков и Днепропетровск

Председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов назвал происшествие на Крымском мосту «терактом» и выступил за создание сухопутного коридора Москва – Симферополь через Харьков и Днепропетровск.

Теперь, с разрушением Крымского моста «мы обязаны пробить полноценный сухопутный коридор Москва – Симферополь по одноименной трассе и железной дороге, идущей через Харьков, Днепропетровск и мое родное Запорожье», написал Рогов в Telegram.

По его словам, террористическое образование УГИЛ должно быть уничтожено. Рогов пояснил, что УГИЛ расшифровывается как «Украинское государство Ивано-Франковска и Львова».

Так Рогов отреагировал на публикацию секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, опубликовавшего видео горящего Крымского моста, сопроводив его фотографией поющей «С днем рождения, мистер президент» Мэрилин Монро. «С добрым утром, Украина!» – написал он.

Данилов – не единственный политик на Украине, которого обрадовало ЧП на Крымском мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что субботний взрыв моста – это «начало».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция представителей властей Украины на ЧП, произошедшее на Крымском мосту в субботу, является свидетельством террористической сущности киевского режима.