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Второй МС-21 совершил полет с двигателями ПД-14
Ростех: Второй отечественный самолет МС-21 совершил полет с российскими двигателями ПД-14
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Второй отечественный самолет МС-21 совершил полет с российскими двигателями ПД-14, сообщает пресс-служба компании Ростех.
Как сообщили в госкорпорации, летный образец самолета МС-21, который ранее проводил испытания с импортным двигателем, был переоснащен и совершил свой полет с отечественными двигателями ПД-14 с аэродрома Иркутского авиационного завода. Данный самолет стал вторым МС-21, оснащенным российскими двигателями, передает РИА «Новости».
Ростех отмечает, что кроме установки ПД-14 в самолете была проведена доработка систем. Также для интеграции ПД-14 несколько импортных компонентов оборудования авиалайнера заменили на отечественные аналоги.
Как рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, по проекту МС-21 предполагалось, что у него будет два двигателя на выбор – иностранный и отечественный. Иностранный был поставлен на самолет на два года раньше, ПД-14 разработали позже.
По словам эксперта, неизвестно, сказались ли на производстве двигателя санкции, там не было импортных компонентов.
«А на самолете сказались: он должен был пойти в серию в этому году, теперь пойдет в 2024», – сказал Гусаров.
Ранее технические специалисты в авиационной области не согласились с мнением о первых поставках МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 в 2024 году – по их оценке, «в нормальной ситуации» поставки в 2025 году стали бы «оптимистичным прогнозом».
Зеленский призвал НАТО нанести «превентивный» ядерный удар по России
СМИ: Президент Украины Зеленский призвал НАТО произвести «превентивный» ядерный удар по России
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО необходимо нанести «превентивный» ядерный удар по России, сообщают украинские СМИ.
Североатлантический альянс и международное сообщество должны предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия, заявил Зеленский в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи, пишет korrespondent.net.
«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они (россияне – прим. ВЗГЛЯД) знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах ты так, ну вот держи от нас», – заявил Зеленский.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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Минобороны: ВСУ отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях
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В ходе продолжающейся специальной операции на Украине ВСУ оказались отброшены на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Так, на Купянском направлении противник тремя батальонами тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое, все атаки были отбиты, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
Уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.
В районе населенного пункта Петровское Харьковской области уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. В направлении Красного Лимана попыток атаки ВСУ не предпринимали.
На Артемовском направлении благодаря наступлению союзных сил удалось освободить населенный пункт Зайцево ДНР, уничтожив более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.
«На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское. На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск», – следует из сообщения ведомства.
Высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.
Также уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск и Водяное ДНР, а также города Запорожья.
Ранее сообщалось, что украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено на рубежах обороны.
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Швеция по итогам расследования заявила о «вопиющей диверсии» на «Северных потоках»
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Рядом с местами утечек на «Северных потоках» произошли взрывы, это указывает на диверсию, заявили в Службе безопасности Швеции со ссылкой на результаты расследования.
Расследование место происшествия на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2» завершено, оно усилило подозрения о том, что причиной утечек на «Северных потоках» стал вопиющая диверсия, было установлено, что рядом с трубопроводами произошли взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление шведского ведомства.
«Поскольку осмотр на месте происшествия завершился, оцепление в районе снято», – заключили в Службе безопасности Швеции.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что у России «нет таких данных», о том газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее они уже подрывали трубопроводы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма.
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Байден пригрозил России армагеддоном
Президент США Байден не исключил армагеддона в случае применения Россией тактического ядерного оружия
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». При этом Байден не смог представить ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
Как заявил президент США в ходе выступления на мероприятии Демократической партии, впервые со времен Карибского кризиса возникла прямая угроза применения ядерного оружия. Он уточнил, что говорит о том развитии событий, при котором «ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается», передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Глава американской администрации также выступил с утверждением, что якобы «достаточно хорошо» знает президента России Владимира Путина. На этом основании президент США заявил, что российский лидер «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, или же биологического, или же химического оружия». При этом, по словам Байдена, он не может представить себе такую ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии и подошли к опасной черте, но Москва и Вашингтон еще не перешли к тому пику напряженности, который существовал во времена Карибского кризиса.
Он также заявил, что российские дипломаты пытаются донести американским коллегам, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий сопоставил нынешний конфликт России и Запада с Карибским кризисом.
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Американцы испугались «настоящей катастрофы» из-за Украины
Читатели американского издания National Review обвинили президента США Джо Байдена в возможной катастрофе из-за Украины
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Читатели американского издания National Review в ответ на статью журналиста Майкла Брендана Дохерти, утверждающего, что планы Вашингтона по эскалации ситуации на Украине обернутся для США «настоящей катастрофой», раскритиковали политику США Джо Байдена.
Автор статьи, в частности, утверждает, что при соблюдении ряда условий силы НАТО могут внезапно вступить в конфликт в качестве полноправной стороны, приступить к уничтожению российской армии и/или нанести ракетный удар по центру Москвы, передает РИА «Новости».
Читатели американского издания выразили свое отношение к мнению автора в комментариях к соответствующему материалу.
«Извините, но это безумие, и опасное безумие», – отметил Дохерти.
«Кризис является громким и ясным свидетельством того, что американцам следует серьезно отнестись к тому, кого они выбирают своим президентом», – написал в комментариях OldSchoolHoosier.
«Вы сомневаетесь во внешнеполитических талантах нашего (американского) президента? Главный стратег Афганистана? Переговорщик с Ираном со стальными глазами? Защитник наших южных границ? Экономический гений и наш конституционалист и лидер правопорядка? Ага. Я тоже сомневаюсь во всем этом!», – отметил Deadhorse.
«США переживают очень явственный экономический и политический спад», – поддержал предыдущего комментатора jay_campbell.
«Фактом является то, что у Запада сейчас самое худшее руководство со времен Первой мировой войны. У нас в Америке есть настоящие идиоты, которые выступают за нападение на Россию», – резюмировал Central_Coaster.
Напомним, Владимир Зеленский в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на слова Зеленского о «превентивном» ударе против России как на призыв к мировой войне. В МИД России подчеркнули, что Запад разжигает ядерную войну, накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету. В Госдуме обвинили Зеленского к подталкивании мира к апокалипсису.
В конце сентября посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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В Кремле отреагировали на призыв Зеленского нанести ядерный удар по РФ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал призыв Владимира Зеленского к НАТО о ядерном ударе по РФ
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На заявление Владимира Зеленского о превентивном ударе против РФ должны обратить внимание все страны мира, его слова ничто иное, как призыв к началу мировой войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на заявление Зеленского о превентивном ударе против России должно обратить внимание все мировое сообщество. США, Великобритания де-факто руководят деятельностью Киева, поэтому они должны нести ответственность за заявления президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».
Песков также считает, что заявление украинского лидера о ядерной бомбардировке России «ничто иное, как призыв к мировой войне».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО необходимо нанести «превентивный» ядерный удар по России.
По его словам, Североатлантический альянс и международное сообщество должны предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия, заявил Зеленский в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи.
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«Страна.ua» сообщила о сильном взрыве в Киеве
В Киеве слышали сильный взрыв сообщает издание «Страна.ua».
В Telegram-канале издания отмечается, что воздушная тревога не объявлена.
Сразу после взрыва в Киевской области областная военная администрация сообщила, что в регионе проводится обучение для саперов, в связи с чем «в некоторых общинах области возможны звуки взрывов».
Ранее сообщалось, что дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136 нанесли удар по Белой Церкви под Киевом.
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Обвинения Украины в адрес России не поддержали на G20
Матвиенко указала на безуспешные попытки Украины обвинить Россию и устроить шоу на G20
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Делегация Украины, выступившая на саммите спикеров парламентов стран Группы двадцати (G20) с ложными обвинениями в адрес России и попытавшаяся организовать шоу в зале, не получила поддержки парламентариев других стран, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По словам Матвиенко, выступление украинской делегации состояло из заезженных, фальшивых обвинений. «И из двусторонних встреч, и из реакции зала на это выступление (вы видели эту достаточно вялую реакцию), и попытка организовать очередное шоу – встать в зале. Ну, встали четыре человека. Мы видели, что остальные понимают то, о чем мы говорим, понимают по-настоящему суть всего происходящего», – цитирует ТАСС спикера Совфеда.
По ее словам, «организовать шоу» Украине не удалось, поддержки, на которую они рассчитывали, не получилось.
Ранее Матвиенко на саммите парламентов G20 призвала парламенты России и Украины приступить к переговорам.
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ВСУ уперлись в эшелонированную оборону в Херсонской области
Власти Херсонской области опровергли возможность ВСУ прорвать эшелонированную оборону
Украинские военные уперлись в Херсонской области в эшелонированную оборону, никаких прорывов нет и не будет, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, ВСУ уперлись в эшелонированную оборону, ситуация стабильна, никаких прорывов нет и не будет, передает РИА «Новости».
Напомним, ВСУ предприняли попытки реализовать контрнаступление на Херсонском направлении. Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что, «учитывая потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню».
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Сальдо: ВСУ не удастся взять Херсон
Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о неспособности ВСУ взять Херсон
Украинские военные не смогут взять город Херсон, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
ВСУ в любом случае не смогут взять под контроль Херсон, «это 100%», заявил Сальдо в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.
«И тем, что они из [натовских РСЗО] HIMARS ночью по гостиницам бьют, тоже людей не запугаешь», – заключил глава региона.
Ранее Минобороны России заявило, что ВСУ оказались отброшены на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое.
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Зеленский пригрозил ЕC прекращением поставок электроэнергии с Украины
Президент Украины Зеленский заявил о возможном прекращении поставки электроэнергии в Европу
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Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что страна в ближайшее время может прекратить поставки электроэнергии в Европу.
«Мы говорим постоянно про риск таких отключений. Это могут быть дни, недели», – передает ТАСС сообщение украинского лидера.
По словам Зеленского, Украина поставляет Европе дешевую электроэнергию, однако «в какой-то момент» прекратит это, чтобы пройти зимний период из-за недостаточного объема энергии для отопления домов в стране.
Зеленский 16 марта сообщил о завершении объединения украинской и европейской энергосистем, а 29 апреля заявил, что хочет получать из Европы недостающие объемы газа, предоставляя взамен электроэнергию.
Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что в следующем отопительном сезоне планируется полный отказ от газа в пользу биомассы и мусора, которые будут использовать для централизованного отопления.
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Минобороны Белоруссии заявило о развертывании ударных группировок НАТО у границ страны
Министр обороны Белоруссии Хренин заявил об опасных для России силах НАТО в сопредельных с республикой странах
Силы и средства НАТО, развернутые в соседних с Белоруссией странах, станут основой для формирования ударных группировок против республики и России, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
«Сегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах натовские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Российской Федерации и Республики Беларусь как ее ближайшего союзника», – передает ТАСС слова главы белорусского ведомства.
Напомним, после подачи Киевом заявки на вступление в НАТО глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что заявку Украины о вступлении в НАТО якобы публично поддержали 11 стран.
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Дерипаска назвал сроки окончания мирового кризиса
Российский бизнесмен Дерипаска обозначил предельный срок мирового кризиса в три года
Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что «нынешнее безумие» в мире продлится еще 2,5 или 3 года, так как «сил и запала» хватит только на этот срок.
«Главным приоритетом у политиков, оставшихся в здравом уме и при совести, будет серьезная переработка универсальных норм международного права, которые будут признаваться и соблюдаться всеми странами», – пишет издание Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал бизнесмена.
Он добавил, что после кризиса можно ждать деполитизации организаций системы ООН и международных судебных институтов, чьи штаб-квартиры должны будут регулярно переноситься в разные страны.
Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска высказался за ликвидацию и запрещение ядерного оружия, поскольку оно грозит уничтожением цивилизации.
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Рогов: Война Запада с Россией переходит на новый уровень
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Война Запада с Россией переходит на новый уровень противостояния
Своим требованием к НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России Владимир Зеленский официально подтвердил то, о чем давно уже говорили эксперты: война между РФ и Западом переходит на новый уровень противостояния, выразил мнение председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Окончательно слетевший с катушек наркоман призывает к ядерной войне, требуя от НАТО как можно быстрее нанести «превентивные» ядерные удары по России», – написал председатель движения «Мы вместе с Россией» в своем Telegram-канале.
Как считает Рогов, по сути Зеленский официально подтвердил то, о чем давно уже говорили эксперты: война между Россией и Западом переходит на новый уровень противостояния.
Напомним, Зеленский в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на слова Зеленского о «превентивном» ударе против России как на призыв к мировой войне. В МИД России подчеркнули, что Запад разжигает ядерную войну, накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету. В Госдуме обвинили Зеленского к подталкивании мира к апокалипсису.
В конце сентября посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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США собрались отомстить Саудовской Аравии за решение ОПЕК+
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Администрация США рассматривает ряд вариантов ответных действий, в том числе в области отношений с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с), заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В ответ на вопрос о том, рассматривают ли американские власти возможность масштабной переоценки отношений с Саудовской Аравией на фоне решения ОПЕК+, Блинкен сказал, что США рассматривают ряд вариантов ответных действий, передает ТАСС.
«Мы тесно консультируемся с Конгрессом [по поводу решения ОПЕК+]. Мы не будем делать ничего, что могло бы ущемить наши интересы. Это первое и главное, чем мы будем руководствоваться. И мы будем учитывать все эти аспекты и тесно консультироваться со всеми заинтересованными сторонами при принятии решений о дальнейших шагах», – ответил глава американского внешнеполитического ведомства. Он не стал прямо отвечать на вопрос, продолжат ли США в этой ситуации поставлять вооружения Саудовской Аравии.
Само решение ОПЕК+ госсекретарь назвал «разочаровывающим и недальновидным, особенно в условиях, когда мировая экономика сталкивается» с последствиями пандемии и конфликта на Украине.
«Мы все время говорим, что предложение [на мировом рынке энергоносителей] должно соответствовать спросу. Мы четко это понимаем, и мы работаем над этим», – добавил Блинкен. По его словам, США предпринимают действия с целью «обеспечить достаточное предложение для удовлетворения мирового спроса» в сфере энергетики.
В среду страны-участники соглашения ОПЕК+ на очной встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн б/с, а также продлили сделку до конца 2023 года. Предполагается, что Россия и Саудовская Аравия смогут снизить добычу нефти на 526 тыс. б/с каждая по сравнению с уровнем августа, до 10,478 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран объединения составит 41,856 млн б/с. В тот же день в администрации США обвинили ОПЕК+ в том, что участники соглашения якобы встали на сторону России.
Напомним, западные СМИ пришли к выводу, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти символизирует провал политики Вашингтона на Ближнем Востоке и ставит под сомнение способность США сократить доходы РФ от продажи энергоресурсов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США проиграли нефтяную схватку с арабами и Россией.
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