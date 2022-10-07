Второй МС-21 совершил полет с двигателями ПД-14

Ростех: Второй отечественный самолет МС-21 совершил полет с российскими двигателями ПД-14

Второй отечественный самолет МС-21 совершил полет с российскими двигателями ПД-14, сообщает пресс-служба компании Ростех.

Как сообщили в госкорпорации, летный образец самолета МС-21, который ранее проводил испытания с импортным двигателем, был переоснащен и совершил свой полет с отечественными двигателями ПД-14 с аэродрома Иркутского авиационного завода. Данный самолет стал вторым МС-21, оснащенным российскими двигателями, передает РИА «Новости».

Ростех отмечает, что кроме установки ПД-14 в самолете была проведена доработка систем. Также для интеграции ПД-14 несколько импортных компонентов оборудования авиалайнера заменили на отечественные аналоги.

Как рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, по проекту МС-21 предполагалось, что у него будет два двигателя на выбор – иностранный и отечественный. Иностранный был поставлен на самолет на два года раньше, ПД-14 разработали позже.

По словам эксперта, неизвестно, сказались ли на производстве двигателя санкции, там не было импортных компонентов.

«А на самолете сказались: он должен был пойти в серию в этому году, теперь пойдет в 2024», – сказал Гусаров.

Ранее технические специалисты в авиационной области не согласились с мнением о первых поставках МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 в 2024 году – по их оценке, «в нормальной ситуации» поставки в 2025 году стали бы «оптимистичным прогнозом».