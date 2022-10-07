|
|
ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области из РСЗО HIMARS, есть жертвы
ВСУ обстреляли гражданский автобус в Херсонской области из РСЗО HIMARS, погибли четыре человека
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украинские военные обстреляли гражданский автобус в Херсонской области из американских РСЗО HIMARS, по предварительным данным, четверо мирных жителей погибли и трое ранены, сообщил представитель экстренных служб региона.
По его информации, ВСУ выпустили четыре ракеты HIMARS в 7.05 в районе Дарьевского моста, Количество жертв предварительное, продолжаются работы по эвакуации, передает ТАСС.
В конце сентября украинские войска нанесли удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области.
Глава представительства Луганской народной республики в России Родион Мирошник заявил, что по предварительным данным, порядка 30 человек, в том числе дети, погибли при обстреле колонны с беженцами в Харьковской области со стороны украинских военных.
До этого в результате ракетного удара ВСУ ночью по центру Херсона погиб первый заместитель главы администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский призвал НАТО нанести «превентивный» ядерный удар по России
СМИ: Президент Украины Зеленский призвал НАТО произвести «превентивный» ядерный удар по России
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО необходимо нанести «превентивный» ядерный удар по России, сообщают украинские СМИ.
Североатлантический альянс и международное сообщество должны предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия, заявил Зеленский в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи, пишет korrespondent.net.
«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они (россияне – прим. ВЗГЛЯД) знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах ты так, ну вот держи от нас», – заявил Зеленский.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названы основные проблемы по снабжению тыла армии России
Генерал Гурулев: Исправить ситуацию со снабжением российской армии можно за три месяца
|
|
Федеральный бюджет ежегодно выделял Минобороны столько денег, сколько запрашивало ведомство. И не очень понятно, на что они были потрачены. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал мнение генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, комментируя призыв глав двух думских комитетов разобраться с проблемами снабжения тыла нашей армии.
«Основная проблема заключается в том, что сейчас просто не существует того количества имущества, которое необходимо для обеспечения первого этапа мобилизации. Это касается также техники и ресурсов для ремонтных работ. И теперь главы регионов вынуждены за счет местного бюджета закупать все необходимое для снаряжения бойцов», – рассказал Андрей Гурулев, член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса.
«При этом федеральный бюджет ежегодно выделял на материально-техническое обеспечение (МТО) те суммы, которые запрашивало Минобороны. И никакого уменьшения финансирования не было. Поэтому и возникает вопрос – где имущество?» – рассуждает депутат.
Решить проблему одномоментно не получится, считает собеседник. «Первое, что надо было сделать, уже сделано – заменен замминистра по МТО. Теперь это место занимает достойный генерал Мизинцев, способный наладить необходимые процессы. Далее нам надо заключить прямые контракты с предприятиями, чтобы в максимально сжатые сроки получить все необходимое. Деньги на это есть. И в течение месяцев трех мы уже увидим результаты», – предполагает генерал.
«Эту волну мобилизованных мы, конечно, оденем, обуем и снарядим. У нас другого выхода просто нет. Но с учетом обстановки в мире, я не исключаю, что это не последняя волна мобилизации. И сейчас важно все отточить и наладить работу всех механизмов, чтобы они работали как часы», – заключил Гурулев.
Ранее председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла. На этом фоне ФАС решила изучить обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение.
Кроме того, Андрей Картаполов в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что попытки замолчать реальное положение дел отдельными руководителями об обстановке в зоне боевых действий могут привести к дефициту доверия российских граждан.
Напомним, 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: ВСУ отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях
|
|
В ходе продолжающейся специальной операции на Украине ВСУ оказались отброшены на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Так, на Купянском направлении противник тремя батальонами тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое, все атаки были отбиты, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
Уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.
В районе населенного пункта Петровское Харьковской области уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. В направлении Красного Лимана попыток атаки ВСУ не предпринимали.
На Артемовском направлении благодаря наступлению союзных сил удалось освободить населенный пункт Зайцево ДНР, уничтожив более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.
«На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское. На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск», – следует из сообщения ведомства.
Высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.
Также уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск и Водяное ДНР, а также города Запорожья.
Ранее сообщалось, что украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено на рубежах обороны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле отреагировали на призыв Зеленского нанести ядерный удар по РФ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал призыв Владимира Зеленского к НАТО о ядерном ударе по РФ
|
|
На заявление Владимира Зеленского о превентивном ударе против РФ должны обратить внимание все страны мира, его слова ничто иное, как призыв к началу мировой войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на заявление Зеленского о превентивном ударе против России должно обратить внимание все мировое сообщество. США, Великобритания де-факто руководят деятельностью Киева, поэтому они должны нести ответственность за заявления президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».
Песков также считает, что заявление украинского лидера о ядерной бомбардировке России «ничто иное, как призыв к мировой войне».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО необходимо нанести «превентивный» ядерный удар по России.
По его словам, Североатлантический альянс и международное сообщество должны предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия, заявил Зеленский в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
«Страна.ua» сообщила о сильном взрыве в Киеве
В Киеве слышали сильный взрыв сообщает издание «Страна.ua».
В Telegram-канале издания отмечается, что воздушная тревога не объявлена.
Сразу после взрыва в Киевской области областная военная администрация сообщила, что в регионе проводится обучение для саперов, в связи с чем «в некоторых общинах области возможны звуки взрывов».
Ранее сообщалось, что дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136 нанесли удар по Белой Церкви под Киевом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Обвинения Украины в адрес России не поддержали на G20
Матвиенко указала на безуспешные попытки Украины обвинить Россию и устроить шоу на G20
|
|
Делегация Украины, выступившая на саммите спикеров парламентов стран Группы двадцати (G20) с ложными обвинениями в адрес России и попытавшаяся организовать шоу в зале, не получила поддержки парламентариев других стран, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По словам Матвиенко, выступление украинской делегации состояло из заезженных, фальшивых обвинений. «И из двусторонних встреч, и из реакции зала на это выступление (вы видели эту достаточно вялую реакцию), и попытка организовать очередное шоу – встать в зале. Ну, встали четыре человека. Мы видели, что остальные понимают то, о чем мы говорим, понимают по-настоящему суть всего происходящего», – цитирует ТАСС спикера Совфеда.
По ее словам, «организовать шоу» Украине не удалось, поддержки, на которую они рассчитывали, не получилось.
Ранее Матвиенко на саммите парламентов G20 призвала парламенты России и Украины приступить к переговорам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сальдо: ВСУ не удастся взять Херсон
Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о неспособности ВСУ взять Херсон
Украинские военные не смогут взять город Херсон, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
ВСУ в любом случае не смогут взять под контроль Херсон, «это 100%», заявил Сальдо в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.
«И тем, что они из [натовских РСЗО] HIMARS ночью по гостиницам бьют, тоже людей не запугаешь», – заключил глава региона.
Ранее Минобороны России заявило, что ВСУ оказались отброшены на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские войска дали отпор ВСУ в Херсонской области
Замглавы Херсонской области Стремоусов: Наступление ВСУ на севере региона остановлено
|
|
Украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено на рубежах обороны, сообщил в четверг заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил РИА «Новости», что в Херсонской области никто никуда не отступает, наступление ВСУ в северной части региона остановлено. Стремоусов отметил, что благодаря слаженной работе Министерства обороны России и Росгвардии на Херсонском направлении все под контролем, никакой паники нет.
Украинская армия заняла ряд прифронтовых сел Херсонской области, которые входили в серую зону, со стороны Криворожского направления, а со стороны Николаевского направления, благодаря выстроенным рубежам обороны, все их попытки атаковать заканчиваются разгромом на подступах, рассказал Стремоусов.
Кирилл Стремоусов рассказал ТАСС, что ВСУ используют на херсонском направлении очень большое количество техники из стран НАТО. Он уточнил, что у украинских военных очень большое количество натовской техники, в том числе «турецкие какие-то машины, какие-то танки у них». Стремоусов подчеркнул, что «ВСУ превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть».
Ранее Глава Чечни Кадыров сообщил о наступательных действиях батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» на территории Донецкой народной республики и Херсонской области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский пригрозил ЕC прекращением поставок электроэнергии с Украины
Президент Украины Зеленский заявил о возможном прекращении поставки электроэнергии в Европу
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что страна в ближайшее время может прекратить поставки электроэнергии в Европу.
«Мы говорим постоянно про риск таких отключений. Это могут быть дни, недели», – передает ТАСС сообщение украинского лидера.
По словам Зеленского, Украина поставляет Европе дешевую электроэнергию, однако «в какой-то момент» прекратит это, чтобы пройти зимний период из-за недостаточного объема энергии для отопления домов в стране.
Зеленский 16 марта сообщил о завершении объединения украинской и европейской энергосистем, а 29 апреля заявил, что хочет получать из Европы недостающие объемы газа, предоставляя взамен электроэнергию.
Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что в следующем отопительном сезоне планируется полный отказ от газа в пользу биомассы и мусора, которые будут использовать для централизованного отопления.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт объяснил желание США дистанцироваться от убийства Дугиной
Американист Дудаков: Вашингтон опасается ответа России на совершенные Украиной теракты
|
|
США пытаются намекнуть Украине, что не стоит совершать подобные теракты в будущем. Иначе это может привести к эскалации конфликта и прямому противостоянию России и НАТО. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил американист Малек Дудаков, комментируя сообщение The New York Times о причастности Украины к убийству журналистки Дарьи Дугиной.
«Заявляя о непричастности к убийству Дарьи Дугиной, американцы отстраняются от самых одиозных действий украинского режима. Мол, украинцы сделали это сами. Штаты якобы не знают, как работает механизм принятия решений в Киеве, и якобы никак не влияют на этот процесс», – рассказал политолог, американист Малек Дудаков.
«Кроме того, Штаты пытаются показать, что когда власти Украины занимаются политическим террором, это идет вразрез с интересами США. То есть они как бы предостерегают Украину от таких же действий в дальнейшем», – рассуждает собеседник.
«Все это американцы заявляют не потому, что им интересны судьбы российских чиновников, которые погибают в терактах на освобожденных территориях, или они обеспокоены убийством журналистки Дарьи Дугиной. Просто они боятся эскалации конфликта и того, что Россия очень жестко ответит на территории НАТО. Но все это, конечно, выглядит слишком наивно», – замечает американист.
«Мы, безусловно, понимаем, что Вашингтон влияет на принятие решений в Киеве. Возможно, конкретная операция со взрывом машины, где была Дарья Дугина, и не согласовывалась с Белым домом, но общая отмашка, что надо заниматься такой террористической деятельностью, однозначно была», – уверен эксперт.
«Я бы рассматривал такие заявления как попытку разведсообщества США в какой-то степени сдержать эскалацию конфликта и сохранить его в рамках Украины. Для Вашингтона крайне важно, чтобы безопасность стран НАТО и, в частности, США не страдала в условиях гибридной войны с Россией. Нынешняя ситуация их более чем устраивает и они не хотели бы, чтобы украинцы настолько накалили конфликт, вынуждая нас жестко ответить. Тогда встал бы вопрос о прямом столкновении России и НАТО», – полагает собеседник.
Ранее газета The New York Times сообщила, что, по мнению разведывательных служб США, к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны представители властей Украины,
Издание отмечает, что США якобы непричастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или другой помощи, а Киев якобы не консультировался по этому вопросу с Вашингтоном.
Напомним, Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию, где останавливалась в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof. По данным СК, Вовк для наблюдения за Дугиной арендовала квартиру в Москве, в доме, где проживала российская журналистка.
Отец погибшей, философ Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали от украинской стороны. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему спецслужбы Украины выбрали убийцей женщину.
Кроме того, в конце сентября в Херсонской области произошло два теракта, в результате которых погибли первый замглавы администрации Херсонской области Алексей Катериничев и бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Запорожские власти рассказали о подготовке ВСУ к захвату ЗАЭС
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о подготовке спецназа ВСУ к захвату ЗАЭС
|
|
Спецназ вооруженных сил Украины (ВСУ) при участии британских специалистов готовится к захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), тренировки проходят группы численностью от 100 до 110 человек, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, постоянно проходят учения и боевое слаживание элиты боевиков – Сил специальных операций ВСУ – в целях форсирования Днепра, высадки десанта, занятия плацдарма и захвата крупного объекта энергетической инфраструктуры, передает ТАСС. По словам Рогова, речь идет про Запорожскую АЭС.
Он отметил, что группы украинского спецназа хорошо слажены – они тренировались в Великобритании от нескольких месяцев до полугода. Нынешние учения проходят рядом с населенным пунктом Вольноандреевка, что к югу от ДнепроГЭС.
Ранее Рогов заявил, что киевские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС. Рогов добавил, что американские и британские кураторы силовых структур киевской власти уже запросили результаты учений, которые проходили в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай неконтролируемого сброса воды.
По его мнению, данные тревожные – по подсчетам специалистов, это будет 20-метровая волна, накрывающая прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час.
Politico: Украина пересмотрела список желаний по военной помощи от Запада
|
|
В преддверии зимы Киев проработал список желаний по военной помощи от западных стран, сделав акцент на новую систему противовоздушной обороны, сообщает американская газета Politico.
Как указывает издание Politico, новая система противовоздушной обороны стоит во главе списка из опасений, что президент Владимир Путин усилит «ракетные удары по гражданским объектам, когда линия фронта рухнет».
По мнению экс-главы НАТО Андерса Фог Расмуссена, стоит ожидать увеличения числа российских ракетных ударов по критически важной украинской инфраструктуре в ближайшие недели, по этой причине «нужно доставить все средства, которые нужны украинцам для защиты от ракетных атак со стороны России».
Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора сообщил главе Украины Владимиру Зеленскому о выделении Вашингтоном нового пакета военной помощи. Пакет включает в себя дополнительные вооружения и оборудование, в том числе четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 32 артиллерийские системы, боеприпасы и 200 единиц легкой бронетехники.
До этого вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что за три месяца Киев купил около тысячи беспилотников, потратив свыше 50 млн долларов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Рогов: Война Запада с Россией переходит на новый уровень
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Война Запада с Россией переходит на новый уровень противостояния
Своим требованием к НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России Владимир Зеленский официально подтвердил то, о чем давно уже говорили эксперты: война между РФ и Западом переходит на новый уровень противостояния, выразил мнение председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Окончательно слетевший с катушек наркоман призывает к ядерной войне, требуя от НАТО как можно быстрее нанести «превентивные» ядерные удары по России», – написал председатель движения «Мы вместе с Россией» в своем Telegram-канале.
Как считает Рогов, по сути Зеленский официально подтвердил то, о чем давно уже говорили эксперты: война между Россией и Западом переходит на новый уровень противостояния.
Напомним, Зеленский в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на слова Зеленского о «превентивном» ударе против России как на призыв к мировой войне. В МИД России подчеркнули, что Запад разжигает ядерную войну, накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету. В Госдуме обвинили Зеленского к подталкивании мира к апокалипсису.
В конце сентября посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев: Зеленским должны заняться психиатры
Зампредседателя Совбеза Медведев возмутился призывом Зеленского нанести ядерный удар по России
|
|
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил сделать президенту Украины Владимиру Зеленскому трепанацию черепа после его заявлений о необходимости нанесения ядерных ударов по России.
Реакцию на слова Зеленского о превентивном ударе по России Медведев опубликовал в своем Telegram-канале. Он заявил, что психиатрам необходимо заняться здоровьем Зеленского, пока он не натворил бед.
«Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных», – считает Медведев.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления Зеленского о ядерном ударе призывом к началу мировой войны.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО необходимо нанести «превентивный» ядерный удар по России.
По его словам, Североатлантический альянс и международное сообщество должны предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия, заявил Зеленский в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи.
Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военкор показал использование легкой бронетехники силами ВСУ
Военкор Александр Коц показал использование легкой бронетехники силами ВСУ
Военкор Александр Коц показал использование легкой бронетехники силами ВСУ.
В своем Telegram-канале корреспондент сопроводил видеоряд подписью «Гоу! Гоу! Гоу! Интенсификейшн!», а также выразил надежду на то, что «лучшие умы Генштаба уже разрабатывают систему противодействия этой тактики и скоро внедрят в войска».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о плюсах легкой бронетехники: она скоростная и маневренная, быстрее танков преодолевает большие расстояния, помимо автоматических пушек и пулеметов может оснащаться противотанковыми и зенитными ракетами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД