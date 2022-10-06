Анонсирована первая Московская неделя интерьера и дизайна

В столице впервые планируется провести Московскую неделю интерьера и дизайна, она пройдет с 1 по 6 ноября, в ней поучаствуют российские и международные производители мебели, стройматериалов, отделочных материалов, дизайнерские бюро, сообщили организаторы.

«В столице с 1 по 6 ноября пройдет первая Московская неделя интерьера и дизайна. Вход на мероприятие свободный – по предварительной регистрации на официальном сайте. <...> Российский рынок мебели и дизайна сейчас находится в состоянии активных структурных изменений. Новые экономические реалии привели к тому, что сегодня перед индустрией стоят вызовы, связанные с логистикой, закупками импортных комплектующих, оборудования, материалов и фурнитуры, а многие покупатели не могут приобрести привычные товары иностранных компаний», – цитирует сообщение организаторов ТАСС.

По словам президента союза дизайнеров России Виталия Ставицкого, Московская неделя интерьера и дизайна призвана помочь российским производителям, торговым компаниям и дизайнерам заявить о себе и своих продуктах, а также расширить деловые контакты.

«Она пройдет на нескольких городских площадках. Основными станут павильоны №57 и №55 на ВДНХ и Цифровое деловое пространство, где компании и дизайнеры смогут бесплатно выставить свою продукцию на готовых стендах», – сказал он.

Организаторы отметили, что гостей ждет шестидневная программа. ВДНХ станет главным выставочным центром и превратится в место притяжения известных производителей, дизайнеров, архитекторов, девелоперов. Там посетители смогут увидеть лучшие решения компаний по широкому спектру направлений: от обустройства квартир, частных домов и придомовых территорий до оснащения офисов и школ. Мероприятие будет сопровождаться неделей скидок у партнеров, поэтому каждый желающий сможет приобрести продукцию российских брендов по привлекательным ценам.

«В рамках деловой программы Московской недели интерьера и дизайна выступят известные дизайнеры и архитекторы, главы ведущих интерьерных бюро, девелоперских компаний и набирающих обороты отечественных брендов. Ведущие эксперты обсудят трансформацию и потенциал отрасли в импортозамещении, восстановление логистических цепочек и новые возможности, которые открывают коллаборации с российскими дизайнерами», – заключил он.