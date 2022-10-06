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В России решили научить госслужащих противостоять кибератакам
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Более 3,5 тыс. госслужащих прошли специальную всероссийскую образовательную программу по кибербезопасности, ежедневно этому обучается по 800 человек, рассказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец на форуме «ПРОФ-IT».
По ее словам, более 80% проблем в российской IT-отрасли связаны либо с отсутствием кадров как таковых, либо с недостаточным уровнем их подготовки. Решить эту задачу призвана Всероссийская трехлетняя программа киберграмотности, которая реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Менее чем за месяц больше 3,5 тыс. госслужащих уже прошли обучение по программе, заинтересованность постоянно увеличивается – в последнее время в день обучается до 800 человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По данным организованного кол-центра, виден отклик и заинтересованность людей в прохождении курса. Отмечается, что для обучения на практике продуманы тестовые фишинговые рассылки, в рамках которых участники программы учатся распознавать фишинг – сейчас уже три разных вида таких рассылок тестируют представители власти по всей стране.
Аблец отметила, что реализация программы носит чрезвычайно важный характер, так как она учит людей соблюдать правила кибергигиены, отражать атаки мошенников и тем самым нивелировать финансовый, моральный и репутационный ущерб от подобных киберинцидентов.
Минцифры, со своей стороны, планирует провести масштабную информационную кампанию, которая будет включать не менее трех проектов в год по кибербезопасности: на ТВ, радио и в социальных сетях», – поделилась заместитель начальника отдела международных аспектов информационной безопасности Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Маргарита Белякова.
Кроме того, по мнению директора по развитию региональных продаж НПО «Эшелон» Дмитрия Донского, привлечь все IT-сообщество к решению комплексных вопросов в области подготовки кадров для задач сегодняшнего дня готов и бизнес. Он пояснил, что с помощью коллег из органов власти, можно создать профильный комитет, куда можно будет привлечь все российское киберсообщество, включая вендоров и компании частного сектора.
Как заявил проректор по цифровой трансформации СПбГУТ Антон Зарубин, воспитывать специалистов нужно с малых лет, потому что затем их переучивать – долго и дорого. Вопрос поддержания компьютерной грамотности населения должен проходить сквозной нитью от детского сада до старших курсов университета.
По словам коммерческого директора компании SoftMall Антона Землянухина, для стабильного роста индустрии на одно рабочее место должно быть не менее пяти кандидатов: «В нашей же сфере на позицию претендуют в среднем два или три кандидата».
Итогом дискуссии стал единственно возможный вывод – стране необходимо наращивать число компетентных ИБ-специалистов, которые будут иметь за своими плечами как крепкий образовательный бэкграунд, так и прочную поддержку государства и бизнеса.
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Илон Маск предложил признать Крым российским
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Американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого», – написал он в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Маск перечислил четыре пукта «украинско-российского мира» и предложил пользователям высказать свое отношение к проекту. С бизнесменом пока согласны 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.
План предполагает «повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН», сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
Казахстан объявил о смене украинского посла в стране
МИД Казахстана заявил, что посол Украины Врублевский покинет страну после назначения нового дипломата
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский покинет республику после назначения нового дипломата на этот пост, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
По его словам, въезд в Казахстан послу никто не запрещал и не будет запрещать. Врублевский просто покинет страну, когда будет назначен новый посол, передает ТАСС.
В данный момент рассматривается кандидатура нового украинского посла Украины в Астане. При этом уточняется, что с украинской стороной по этому вопросу у МИД есть полное взаимопонимание.
Смадияров добавил, что в МИД Казахстана считают, что тональность комментария официального представителя российского МИД Марии Захаровой по поводу посла Украины в республике «диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров». По словам Смадиярова, МИД Казахстана вызовет в среду посла России в Казахстане для разговора.
Накануне Россия вызвала посла Казахстана из-за заявлений украинского дипломата.
Напомним, на сайте МИД России говорится, что 21 августа посол Украины Петр Врублевский отличился бесчеловечными публичными призывами убивать как можно больше русских, преступив тем самым все рамки цивилизованного поведения, не говоря уже о дипломатической этике и грубейшем нарушении законов страны пребывания, предусматривающих ответственность за подрыв межнационального согласия.
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Российские войска дали отпор ВСУ в Херсонской области
Замглавы Херсонской области Стремоусов: Наступление ВСУ на севере региона остановлено
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Украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено на рубежах обороны, сообщил в четверг заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил РИА «Новости», что в Херсонской области никто никуда не отступает, наступление ВСУ в северной части региона остановлено. Стремоусов отметил, что благодаря слаженной работе Министерства обороны России и Росгвардии на Херсонском направлении все под контролем, никакой паники нет.
Украинская армия заняла ряд прифронтовых сел Херсонской области, которые входили в серую зону, со стороны Криворожского направления, а со стороны Николаевского направления, благодаря выстроенным рубежам обороны, все их попытки атаковать заканчиваются разгромом на подступах, рассказал Стремоусов.
Кирилл Стремоусов рассказал ТАСС, что ВСУ используют на херсонском направлении очень большое количество техники из стран НАТО. Он уточнил, что у украинских военных очень большое количество натовской техники, в том числе «турецкие какие-то машины, какие-то танки у них». Стремоусов подчеркнул, что «ВСУ превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть».
Ранее Глава Чечни Кадыров сообщил о наступательных действиях батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» на территории Донецкой народной республики и Херсонской области.
Песков заявил о праве Кадырова давать оценки ходу спецоперации
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Главы регионов имеют право выражать собственное мнение, но даже в тяжелые моменты эмоции не должны брать верх, выразил мнение пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что в ходе спецоперации нужны «более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения».
По словам представителя Кремля, главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки, в том числе и Кадыров, который с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад и продолжает вносить, передает ТАСС.
При этом Песков призвал даже в тяжелые моменты исключать эмоции из каких-либо оценок, придерживаясь очень сбалансированных, объективных оценок.
На вопрос, можно ли считать проявлением эмоций конкретно призыв использовать ядерное оружие, Песков заметил, что использование ядерного оружия в России происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине.
Представитель Кремля еще раз подчеркнул заслуги Чечни в проведении СВО, назвав их очень большими. «Вся республика продолжает вносить очень большой вклад в проведение специальной военной операции. Весьма героически и эффективно», – сказал он.
Ранее Кадыров заявил, что на Украину отправлено новое подразделение обученных бойцов, готовится к отправке еще одно боевое формирование.
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Назван срок предоставления отсрочки от частичной мобилизации
Гражданам, которые находятся в запасе, предоставляется отсрочка в рамках частичной мобилизации в исключительных случаях на срок до одного года.
В Telegram-канале портала «Объясняем.рф» сообщили, что отсрочка предоставляется на срок до 12 месяцев и может быть продлена на более длительный срок в том же порядке.
Отмечается, что такая отсрочка может быть предоставлена руководителям и специалистам органов исполнительной власти и местного самоуправления, организаций, выполняющих наиболее значимые в военное время функции.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
На портале уточнили, что решение о предоставлении персональных отсрочек гражданам принимается Межведомственной комиссией по бронированию на основании предложений: федеральных органов исполнительной власти – в части работников своих центральных аппаратов и территориальных органов, а также работников подведомственных организаций; территориальных комиссий – в части работников органов исполнительной власти субъектов РФ и подведомственных им организаций, а также органов местного самоуправления.
Ранее власти разъяснили порядок получения удостоверений об отсрочке от призыва.
Напомним, Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи.
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Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии четырех регионов в состав России
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Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Документы были подписаны в Москве 30 сентября. В международных договорах в том числе идет речь об установлении границ новых субъектов. Пределы республик и областей будут определяться границами территории, которые «существовали на день их образования и принятия в Россию». В международных договорах уточняется, что границы, сопряженные с территорией иностранного государства, будут государственной границей России», сообщает ТАСС.
В договорах также указано, что со дня принятия субъектов в Россию будут образованы две республики и две области, которые сохранят нынешние названия. Их главы получат статус губернаторов. Врио руководителей субъектов назначит президент России в течение 10 дней со дня принятия субъектов. Правительства областей будут сформированы врио губернаторов в «соответствии с законодательством России».
Как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, Россия, в отличие от США, реагирует не на выдуманные истории в отдаленных странах, а защищает свои границы и свой народ.
«Мы реагируем не на выдуманные угрозы в далеких странах. Мы защищаем свои границы, свою Родину, весь наш народ от реального геноцида, устроенного потомками и последователями нацистских приспешников, которые пошли на службу к заокеанским хозяевам», – сказал Лавров в ходе заседания комитетов Госдумы России по ратификации документов о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает РИА «Новости».
В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России. В тот же день власти Запорожской области объявили Мелитополь временным областным центром.
До этого Конституционный суд (КС) одобрил пакет документов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Как заявил председатель Думы Вячеслав Володин, Госдума рассмотрит проекты конституционных законов и договоры ратификации по новым территориям в понедельник.
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Илон Маск заявил, что восточные регионы Украины предпочитают Россию
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что жители восточных регионов Украины предпочитают Россию
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в своем Twitter (запрещен в России) заявил, что большинство жителей восточной части Украины предпочитают Россию.
Американский миллиардер призвал поддержать волю живущего в регионе конфликта народа. По его словам, большая часть Украины безоговорочно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные регионы с преимущественно русским населением предпочитают Россию, передает РИА «Новости».
Напомним, Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию. Маск заверил Зеленского в поддержке Украины. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил Маска и назвал автомобили Tesla «дерьмом».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск достоин присвоения внеочередного офицерского звания.
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ВСУ ударили по Старобельску ракетой HIMARS с вольфрамовыми шариками
Украинские военные обстреляли город Старобельск в Луганской народной республике из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, ракета которой была начинена поражающими элементами в виде вольфрамовых шариков, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, главная часть ракеты, выпущенной противником по Старобельску, была начинена 182 тыс. вольфрамовых шариков, которые собрали в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, она разрывается на подлете, и все поражающие элементы наносят колоссальный урон мирным гражданам либо живой силе противника, но в данном случае можно сказать, что вооруженные формирования Украины пытались уничтожить как можно больше мирного населения, передает ТАСС.
При этом Марочко добавил, что при обстреле Старобельска от большого количества жертв спасло «только то, что люди предприняли необходимые меры и укрылись в безопасном месте».
Накануне украинские военные нанесли удар по центральной части Донецка из американской РСЗО HIMARS.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000 годах, производится с 2003 года.
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Кремль отреагировал на отказ властей Украины от переговоров с Путиным
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Возможности каких-то договоренностей по Украине в свете отказа Киева от диалога нет, так как для переговоров нужны две стороны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, спецоперация не может завершиться принятием некоего документа без участия Киева, передает РИА «Новости».
При этом Песков уточнил, что российская сторона с самого начала, еще до СВО, была сторонницей того, чтобы достижение условий, выдвинутых Россией, обеспечивалось мирными, дипломатическими, переговорными средствами.
Кроме того, представитель Кремля добавил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны Владимира Зеленского либо его преемника, который изменит свои позиции в интересах украинского народа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Напомним, выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий в пятницу, президент России Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Президент напомнил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам.
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Профессор Харрисон предположил сценарий краха единства ЕС в борьбе с Россией
Приход к власти правых сил может привести к краху единства Евросоюза в борьбе с Россией, заявил профессор Уорикского университета Марк Харрисон в интервью американскому журналу Fortune.
Приход к власти правых сил может привести к краху единства Евросоюза в борьбе с Россией, заявил профессор Уорикского университета Марк Харрисон в интервью американскому журналу Fortune.
По мнению эксперта, люди, которые переживают глубокие социальные потрясения, ищут безопасности и, скорее всего, устремят свои взоры в сторону партий, которые говорят о поддержке порядка, который благоприятствует простым людям, передает РИА «Новости».
Само издание подчеркивает рост популярности этих политических движений в Венгрии, во Франции, где лидер фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заняла второе место на президентских выборах, незначительно уступив Эммануэлю Макрону, а также в Италии, где победу недавно одержала правоцентристская коалиция во главе с Джорджей Мелони.
Харрисон заметил, что популистские движения набирают силу в моменты кризиса, который сейчас и переживает ЕС. Так, по его мнению, популизм несет большую угрозу европейскому единству, поскольку континент готовится противостоять экономическому спаду, кризису беженцев и продолжающемуся давлению со стороны России.
В довершение журнал напомнил, что европейские правые популисты уделяют большое внимание росту цен на энергоресурсы, виня в этом ограничительные меры против Москвы.
Как ранее отметили эксперты китайского издания Global Times, европейские страны попали в абсолютную зависимость от США по вопросу политики в отношении России, что обернется настоящей катастрофой для всего мирового сообщества и помешает урегулированию конфликта на Украине.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, с какой целью Вашингтон нагоняет страх на ЕС, и чего Европе действительно стоит опасаться.
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Совфеду рекомендовали одобрить договоры о принятии новых субъектов в состав России
Комитет Совета Федерации по международным делам рекомендовал верхней палате ратифицировать международные договоры о принятии Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, сообщил один из участников заседания.
В международных договорах в том числе идет речь об установлении границ новых субъектов. Пределы республик и областей будут определяться границами территории, которые «существовали на день их образования и принятия в Россию». Уточняется, что границы, сопряженные с территорией иностранного государства, будут государственной границей России, сообщает ТАСС.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России. В тот же день власти Запорожской области объявили Мелитополь временным областным центром.
Выходцам из новых регионов России дали месяц на решение по гражданству
Выходцы из новых регионов России, находящиеся за рубежом, должны в течение месяца определиться, хотят ли они поменять гражданство, заявил замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.
Иванов объяснил, что алгоритм в этом вопросе такой же, как было в Крыму. В течение месяца им нужно определиться и сделать выбор, передает РИА «Новости» слова замглавы МИД.
Оценивая темпы выдачи паспортов для тех, кто проживает на территориях, вошедших в состав России по итогам референдума, Иванов добавил, что, «конечно, выдача будет (вестись) в ускоренном темпе».
Он добавил, что многие из этих людей уже имеют российские паспорта. Работа будет активизирована, заверил замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Между тем в Донецке выстроились очереди за российскими паспортами.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Песков разъяснил ситуацию с возвращением территорий четырех регионов
Представитель Кремля Песков разъяснил ситуацию с возвращением территорий четырех регионов
Определенные территории на линии соприкосновения в Донбассе, а также определенные территории Херсонской и Запорожской областей будут возвращены, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, противоречий между сказанными президентом словами о том, что принятые территории с Россией навсегда и заявлениями об отступлении с некоторых территорий нет, они будут возвращены, передает РИА «Новости».
Также Песков отметил, что юридическая формулировка про территории Херсонской и Запорожской областей о пределах новых территорий указывает, что речь идет о территории, в которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия, тем не менее продолжится совет с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией.
Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
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Госдума приняла конституционные законы о вхождении новых субъектов в состав России
Госдума на заседании единогласно приняла в первом чтении и в целом четыре проекта конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Согласно законам жители новых субъектов со дня принятия регионов в состав России признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от гражданства РФ им дан месяц. При этом уточняется, что приобретение гражданства возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина России, сообщает ТАСС.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
Предусматривается, что гражданам России, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии по осуществлению трудовой деятельности, будут признаны их документы об образовании, а также документы, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.
Ранее Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России. В тот же день власти Запорожской области объявили Мелитополь временным областным центром.
До этого Конституционный суд (КС) одобрил пакет документов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Как заявил председатель Думы Вячеслав Володин, Госдума рассмотрит проекты конституционных законов и договоры ратификации по новым территориям в понедельник.
Шойгу призвал не отказывать добровольцам без серьезных оснований
Большое количество добровольцев приходят в военкоматы в ходе частичной мобилизации, никому из них не нужно отказывать, если на то нет серьезных оснований, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Министр поручил Главному управлению контрольной и надзорной деятельности «тщательно контролировать весь комплекс мероприятий по частичной мобилизации», никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований, передает ТАСС.
Также Шойгу отметил, что призванные военнослужащие будут направляться в районы проведения спецоперации после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями, передает РИА «Новости».
В этой связи министр потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом.
Ранее Шойгу заявил, что солдаты срочной службы, заканчивающие службу в ходе осеннего призыва, вернутся по домам, а новые призывники отправятся служить в подразделениях, не задействованных в СВО. В данный момент более 200 тыс. человек прибыли в российские Вооруженные силы.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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