В России решили научить госслужащих противостоять кибератакам

Более 3,5 тыс. госслужащих прошли специальную всероссийскую образовательную программу по кибербезопасности, ежедневно этому обучается по 800 человек, рассказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец на форуме «ПРОФ-IT».

По ее словам, более 80% проблем в российской IT-отрасли связаны либо с отсутствием кадров как таковых, либо с недостаточным уровнем их подготовки. Решить эту задачу призвана Всероссийская трехлетняя программа киберграмотности, которая реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Менее чем за месяц больше 3,5 тыс. госслужащих уже прошли обучение по программе, заинтересованность постоянно увеличивается – в последнее время в день обучается до 800 человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По данным организованного кол-центра, виден отклик и заинтересованность людей в прохождении курса. Отмечается, что для обучения на практике продуманы тестовые фишинговые рассылки, в рамках которых участники программы учатся распознавать фишинг – сейчас уже три разных вида таких рассылок тестируют представители власти по всей стране.

Аблец отметила, что реализация программы носит чрезвычайно важный характер, так как она учит людей соблюдать правила кибергигиены, отражать атаки мошенников и тем самым нивелировать финансовый, моральный и репутационный ущерб от подобных киберинцидентов.

Минцифры, со своей стороны, планирует провести масштабную информационную кампанию, которая будет включать не менее трех проектов в год по кибербезопасности: на ТВ, радио и в социальных сетях», – поделилась заместитель начальника отдела международных аспектов информационной безопасности Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Маргарита Белякова.

Кроме того, по мнению директора по развитию региональных продаж НПО «Эшелон» Дмитрия Донского, привлечь все IT-сообщество к решению комплексных вопросов в области подготовки кадров для задач сегодняшнего дня готов и бизнес. Он пояснил, что с помощью коллег из органов власти, можно создать профильный комитет, куда можно будет привлечь все российское киберсообщество, включая вендоров и компании частного сектора.

Как заявил проректор по цифровой трансформации СПбГУТ Антон Зарубин, воспитывать специалистов нужно с малых лет, потому что затем их переучивать – долго и дорого. Вопрос поддержания компьютерной грамотности населения должен проходить сквозной нитью от детского сада до старших курсов университета.

По словам коммерческого директора компании SoftMall Антона Землянухина, для стабильного роста индустрии на одно рабочее место должно быть не менее пяти кандидатов: «В нашей же сфере на позицию претендуют в среднем два или три кандидата».

Итогом дискуссии стал единственно возможный вывод – стране необходимо наращивать число компетентных ИБ-специалистов, которые будут иметь за своими плечами как крепкий образовательный бэкграунд, так и прочную поддержку государства и бизнеса.

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