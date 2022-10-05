Путин призвал укреплять систему образования в России

Президент Владимир Путин призвал укреплять систему образования для сохранения суверенности страны

Россия была и будет суверенной, в том числе для этого нужно укреплять национальную систему образования, исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности и искаженную историю, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», а также школьными преподавателями – участниками телевизионного шоу «Классная тема».

Президент подчеркнул, что Россия была и будет суверенной, для этого сейчас, на поворотном этапе развития и страны, и всего мира, нужно укреплять, выстраивать суверенную национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения, обеспечить связанность, единство образовательного пространства страны. Так, прежде всего, нужно передать ребятам нравственный, культурный код нашего народа, исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращенное толкование истории, передает ТАСС.

В рамках Дня учителя соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» проводят активности. Учащиеся смогут поздравить преподавателей с праздником, вспомнить лучшие моменты, связанные с учебой.

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