Анонсированы активности во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» в честь Дня учителя

Соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» проведут активности, приуроченные ко Дню учителя. Учащиеся смогут поздравить преподавателей с праздником, вспомнить лучшие моменты, связанные с учебой.

В рамках акции «Бесценный урок» соцсеть «Одноклассники» предлагает пользователям сразу несколько активностей. С 1 по 4 октября блогеры в специальном мини-приложении «Бесценный урок» публикуют благодарности любимым учителям и школьные фотографии – в этом флешмобе могут принять участие все желающие, сообщается в блоге компании VK.

А в сам праздник, 5 октября, акция переместится из онлайн-среды в офлайн: на площадке РТУ МИРЭА школьники развернут полотно в знак признательности своим учителям.

К поздравлению присоединяется и образовательная платформа «Сферум». Команда подготовила полезные цифровые подарки, которые помогут учителям найти новый творческий подход в работе. Школьники страны вместе с командами Министерства просвещения и «Сферума» создали видеопоздравление, в котором ученики регионов страны делятся своими успехами. «Сферум» приглашает всех вслед за героями видео делиться словами благодарности педагогам через учебный профиль в VK Мессенджере.

Для пользователей «ВКонтакте» VK подготовила маску-викторину с разными случаями из школьной жизни, а также тематический стикерпак. В «VK Музыке» педагогов будет ждать тематический плейлист «День учителя». «VK Звонки» добавили специальный «школьный» тематический фон. Теперь для пользователей атмосфера школьного класса сохранится и во время занятий на удаленке.

В «VK Клипах» с 5 по 12 октября пройдет проект «Начинаем урок»: учителя-блогеры будут публиковать образовательные клипы для детей по темам школьных предметов. А популярные блогеры расскажут в своих роликах, чему их научили педагоги, и поделятся полезными лайфхаками. Клипы можно будет найти в подборке «Новая школа». Также в честь праздника «VK Клипы» предложат погрузиться в жизнь преподавателя и с 4 по 6 октября покажут сериал «Учитель года» о работе в школе.