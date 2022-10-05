Кремль опроверг изменение статуса СВО

Немецкий политолог Рар: Протесты в Германии проходят не под пророссийскими лозунгами

Основной лейтмотив протестов в Германии – требование решения социальных проблем внутри государства. Это не акции в поддержку России, несмотря на некоторые, на первый взгляд, пророссийские лозунги. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил немецкий политолог Александр Рар, комментируя массовые митинги в ФРГ.

«Протесты из-за резкого подорожания энергоресурсов и высокой инфляции разрастаются не только в Германии, но и по всей Европе. Однако говорить о потенциальном расколе общества пока рано», – сказал немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, вся Еврокомиссия, за исключением Венгрии, по-прежнему «призывает к солидарности и непрерывной поддержке Украины». «Но у Германии своя специфика. Дело в том, что в бывшей ГДР, где экономические связи с Россией до сих пор были очень серьезными, жители выступают за поиск путей сотрудничества с Москвой», – пояснил он.

Но на западе Германии, продолжает собеседник, население «видит в Москве главного агрессора». Это в первую очередь связано с укрепляющимися позициями партии «Зеленые». Вместе с тем Рар обращает внимание на то, что демонстрации проходят не под пророссийскими лозунгами, как может показаться на первый взгляд.

«Это касается и Германии, и Европы. Люди жестко требуют от своих правительств проявления большей заботы о страждущих, а также скорейшего решения их растущих социальных проблем», – заключил Рар.

Накануне в ряде городов на востоке Германии пришли демонстрации против политического курса Берлина. Манифестанты выражали недовольство инфляцией, мерами по борьбе с COVID-19 и политикой властей ФРГ в отношении России.

Так, в тюрингском городе Гера, по сведениям полиции, 10 тыс. человек вышли на улицы с требованием отменить санкции в отношении Москвы, принятые правительством ФРГ из-за ситуации на Украине. В этом шествии принял участие и глава фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге Тюрингии Бьерн Хеке, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов). Контрдемонстрация противников «АдГ» собрала около 370 человек.

По сведениям полиции, на антиправительственные протесты в городе Веймаре, земельном округе Веймарер-Ланд и округе Заале-Хольцланд в Тюрингии вышли в общей сложности 4,2 тыс. демонстрантов. Кроме того, в городе Альтенбурге в той же федеральной земле 3,8 тыс. человек собрались на не заявленную заранее демонстрацию.

В федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания антиправительственные выступления прошли в 15 городах, в том числе Шверине, Висмаре и Людвигслюсте. Общее число их участников, по оценке полиции, составило 7 тыс. человек. Среди главных требований протестовавших значилась «доступная по цене политика в сфере энергетики», а также «политика, направленная на заключение мира вместо поставок вооружений на Украину». Кроме прочего, участники критиковали политику входящей в правительство партии «Союз-90»/«Зеленые», утверждая, что она привела в Германии к резкому росту цен и потере благосостояния.

В Дрездене протест против поставок вооружений на Украину и санкций в отношении России поддержали около 1,4 тыс. человек.

В саксонском Лейпциге, кроме прочего, состоялось шествие под лозунгом «Мир, свобода, самоопределение», а в столице федеральной земли Саксония-Анхальт Магдебурге утром 3 октября на центральные улицы вышли около 2,7 тыс. демонстрантов.

В городе Франкфурт-на-Одере в федеральной земле Бранденбург в протестах приняли участие около 2 тыс. человек, сообщает агентство dpa. На плакатах, которые несли в руках некоторые участники этого мероприятия, были такие лозунги, как «Только мир – это победа» и «Остановите разжигание войны и санкции в отношении России».

На этом фоне саксонский политик Франк Рихтер в колонке для Spiegel написал, что жители Восточной Германии поддерживают спецоперацию России на Украине, а «на улицах и площадях на Востоке нет недостатка в публичных демонстрациях сочувствия Москве». Автомобили с украинскими номерными знаками поцарапаны, нередко на них вырезают букву «Z».

По его словам, жители Востока не поддерживают санкции, введенные ЕС против Москвы, а наоборот, выступают за «германо-российскую дружбу», идея которой, по словам политика, напоминает сотрудничество между СССР и ГДР.

При этом такие настроения проявляются и на территории Западной Германии, но именно на территории бывшей социалистической республики они наиболее распространены, отметил Рихтер. По его мнению, это связано с историческими причинами – они чувствуют себя проигравшими в холодной войне наряду с русскими.

Он напомнил, что после объединения Германии бизнесмены с западной части страны, прикрываясь «братскими» чувствами, на самом деле провели экономическую экспансию на территорию бывшей ГДР. При этом объединение обернулось экономическими проблемами для многих жителей Востока, подчеркнул Рихтер.

Вместе с тем политолог Александр Камкин, комментируя газете ВЗГЛЯД очередную годовщину присоединения ГДР к Западной Германии, заявил, что восточные немцы лучше относятся к России, потому что помнят общее прошлое и времена социализма. Кроме того, им претит политика Берлина по убийству собственной экономики ради политических игр против Москвы, отмечал политолог.

В Берлине тоже хватает недовольных текущей политикой канцлера Олафа Шольца. Так, накануне сообщалось о том, что в столице ФРГ демонстранты устроили марш от Потсдамской площади через центр города, они несли лозунг «Отопление, хлеб и мир – протестуем вместо того, чтобы мерзнуть». Также протестующие требовали отмену поставок оружия Украине, призывали остановить экономическую войну и перевооружение.

В то же время депутат Бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт считает, что правительство Германии виновно в затягивании конфликта на Украине, который может закончиться ядерной катастрофой. По ее словам, экономическая война, которую ведет правящая коалиция, не приносит мира Украине, а только наносит самой Германии больший вред, чем России, и приносит «рекордную прибыль Газпрому».

Депутат подчеркнула, что в результате введенных санкций граждане Германии оказались под ударом энергетического кризиса, их траты на электричество и отопление стремительно растут, а добыча угля как альтернативы газу грозит изменением климата. Примечательно, в это же время глава Минобороны Германия побывала в Одессе с необъявленным визитом и пообещала в ближайшее время поставить для ВСУ системы ПВО IRIS-T.

Еще одна линия раскола – это обострение отношений между русской и украинской диаспорой в Германии. Первая, за редкими исключениями, призывает правительство ФРГ отказаться от противостояния с Россией на Украине. Вторая, напротив, атакует правящую коалицию требованиями поставлять в интересах ВСУ все больше оружия. Остроты ситуации добавляет и тот факт, что правительство ФРГ решило открыть границу для российских уклонистов – и это вызвало бурю возмущения среди украинской диаспоры.

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