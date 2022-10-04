Песков заявил о недопустимости других референдумов в новых регионах России

Какие-либо другие референдумы на территориях четырех новых регионов России невозможны, так как их жители высказали мнение о вхождении в состав России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается проведения референдума, то жители уже высказали свое мнение, и здесь ничего другого быть не может», – передает ТАСС слова представителя Кремля, прокомментировавшего заявление Илона Маска.

Ранее в Кремле заметили, что инициатива американского предпринимателя Илона Маска не дала спать многим в Европе, на Украине, в Польше, Прибалтике и так далее, а в первую очередь – ботам, «которые так активно принимали участие в голосовании».

Напомним, Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.