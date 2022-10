Суд в Москве оштрафовал TikTok на 3 млн рублей за отказ удалить ЛГБТ-пропаганду

Суд в Москве оштрафовал TikTok на 3 млн рублей за пропаганду движения ЛГБТ среди несовершеннолетних, сообщил источник из зала судебного участка мирового судьи №422 Москвы, где рассматривался соответствующий протокол об административном правонарушении.

Судья Тимур Вахрамеев зачитал решение, по которому суд постановил признать виновной компанию TikTok Pte Ltd по ч. 2 ст 13.41 («Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ») и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей, сообщил источник ТАСС.

Ранее из материалов дела, оглашенных в суде, стало известно, что причиной для этого решения стал протокол Роскомнадзора, составленный за пропаганду движения ЛГБТ, радикального феминизма и искаженного представления о традиционных сексуальных отношениях.

Этот протокол был составлен на основе заявления Росмолодежи в Роскомнадзор. Поводом к его составлению стало то, что 10 февраля в TikTok была размещена видеозапись, в которой автор говорит об обучении английскому языку через гендерность, а также формирует искаженное представление о нетрадиционных сексуальных отнршениях.

С 2021 года ТikTok был оштрафован на общую сумму более 11 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

Ранее Роскомнадзор решил, что в поисковых системах TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. будут маркироваться как нарушители требований нашего законодательства.

Эти ИТ-компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации и основные обязанности, установленные федеральным законом «О деятельности иностранных лиц» в сети «Интернет» на территории РФ, прокомментировали в ведомстве. Принятые меры будут действовать до полного устранения нарушений.

В марте Роскомнадзор потребовал от администрации TikTok немедленно снять ограничения, наложенные в отношении видеозаписи обращения президента Владимира Путина, а также объяснить причины блокировки. По данным ведомства, администрация TikTok ограничила доступ к аудиодорожке обращения для иностранных пользователей.