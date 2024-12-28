Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.3 комментария
Зеленский обвинил Словакию в открытии «второго энергетического фронта»
Зеленский назвал угрозу Словакии прекратить энергопоставки «вторым энергетическим фронтом»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Словакия пригрозила прекратить поставки электроэнергии Украине, если будет остановлен транзит российского газа, и назвал такие действия открытием «второго энергетического фронта».
Он заявил, что данные действия могут привести к конфликту между Словакией и Европейским союзом, пишет РБК.
«Похоже, [президент Владимир] Путин поручил [словацкому премьеру Роберту] Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов Словакии», – считает Зеленский.
Зеленский сообщил, что потребность в электроэнергии возросла в связи с утратой контроля над Запорожской атомной станцией и атаками на электростанции страны. Он подчеркнул, что хотя полного отключения не произошло, Словакия обеспечивает около 19% импорта электроэнергии, и Украина платит за это 200 млн долларов ежегодно.
Зеленский обвинил премьера Словакии Роберта Фицо в поддержке России и назвал его позицию аморальной. Президент Украины отметил, что Словакия является частью европейского энергорынка и должна соблюдать общеевропейские нормы.
Ранее сообщалось, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа через украинскую территорию.
На Украине заявили, что страна сможет компенсировать потенциальную остановку энергопоставок из Словакии за счет альтернативных источников в ЕС.
Фицо подчеркнул, что не является слугой украинского лидера Владимира Зеленского и не обязан безвозмездно помогать Украине.