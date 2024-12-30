Минфин Абхазии заявил о финансовой помощи России в 5,2 млрд руб в 2025 году

Минфин Абхазии заявил о финансовой помощи России в 2025 году на 5,2 млрд руб

Tекст: Ольга Иванова

Российская финансовая помощь Абхазии в 2025 году составит 5,2 млрд рублей, передает РИА «Новости». Исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба сообщил, что большая часть этих средств будет выделена на социально-экономическое развитие республики.

Средства пойдут на поддержку различных социальных и экономических проектов, включая софинансирование заработной платы работников бюджетной сферы. Делба подчеркнул, что данная помощь играет ключевую роль в обеспечении стабильности и развития региона, а также в поддержании жизненного уровня населения.

По словам Делбы, российская поддержка является основой для реализации намеченных планов социального и экономического развития Абхазии в ближайшем будущем. Он выразил уверенность в том, что эти средства будут эффективно использованы для достижения поставленных целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, и.о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил, что власти республики обратились к правительству России с просьбой разморозить софинансирование заработных плат и социальных выплат в республике, поскольку финансирование бюджетных организаций, включая выплату зарплат, приостановлено из-за дефицита бюджета и поиска средств на электроэнергию.