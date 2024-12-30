Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.3 комментария
Экс-министра обороны Армении освободили в Москве
Бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна, задержанного в центре Москвы, отпустили из полиции, несмотря на международный розыск.
Карапетяна отпустили из отделения полиции в Москве после задержания, сообщает РБК. По информации пресс-секретаря МВД Армении Нарека Саркисяна, Карапетян был задержан в центре Москвы 29 декабря, однако вскоре освобожден.
На родине Карапетяна обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями. На него возложены обвинения в международный розыск, и ему заочно избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Тем не менее, в Москве его отпустили без последствий.
Ранее Карапетян был арестован в Москве по международному розыску.