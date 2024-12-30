Экс-министра обороны Армении освободили в Москве

Tекст: Ольга Иванова

Карапетяна отпустили из отделения полиции в Москве после задержания, сообщает РБК. По информации пресс-секретаря МВД Армении Нарека Саркисяна, Карапетян был задержан в центре Москвы 29 декабря, однако вскоре освобожден.

На родине Карапетяна обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями. На него возложены обвинения в международный розыск, и ему заочно избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Тем не менее, в Москве его отпустили без последствий.

Ранее Карапетян был арестован в Москве по международному розыску.