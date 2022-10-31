Против сбившего мальчика депутата в Новосибирской области возбудили дело

Против сбившего мальчика депутата Сергея Мамонтова в Новосибирской области возбудили уголовное дело

На районного депутата Сергея Мамонтова, сбившего ребенка в Новосибирской области, завели уголовное дело, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Дело завели в отношении 67-летнего жителя города Татарск, его возбудили по статье «Оставление в опасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

По этой статье парламентарию грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы сроком до одного года. Отмечается, что напрямую имя и должность подозреваемого не озвучивает.

Мужчина, по данным следствия, находясь за рулем Toyota RAV-4, двигался по двору дома и наехал на шестилетнего ребенка. По мнению СК, водитель не оказал медицинской помощи и скрылся с места аварии.

Ребенка позже доставили в центральную райбольницу.

Уполномоченный по правам в Новосибирской области Надежда Болтенко заявила, что лично намерена следить за расследованием. Виновного, по ее словам, нужно наказать вне зависимости от статуса и положения.

Мальчик находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В ГУ МВД отмечали, что скорую помощь пострадавшему вызвали прохожие. Болтенко поясняла, что ребенка должны отправить на лечение в областную больницу в Новосибирск.

Глава исполкома регионального отделения «Единой России» Юлия Швец заявляла, что сбившего ребенка депутата Совета депутатов Татарского района от ЕР Сергея Мамонтова планируется исключить с позором.