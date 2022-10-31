«Единая Россия» решила с позором исключить сбившего ребенка депутата

Глава реготделения ЕР Швец: Партия исключит сбившего ребенка депутата Мамонтова

Депутата Совета депутатов Татарского района Новосибирской области от партии «Единая Россия» Сергея Мамонтова, сбившего на машине шестилетнего мальчика и уехавшего с места ДТП, с позором исключат из партии и фракции в райсовете, заявила глава регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец.

67-летний мужчина в городе Татарске вечером в воскресенье на автомобиле сбил шестилетнего мальчика и уехал, не оказав помощь. Как выяснилось, за рулем иномарки был 67-летний член партии «Единая Россия», депутат Совета депутатов Татарского района Новосибирской области, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ) Сергей Мамонтов.

По словам Швец, поступок Мамонтова вызывает отвращение и недоумение. По ее словам того, кто бросил ребенка, не оказав ему помощь, трудно даже назвать человеком. Она добавила, что «Единая Россия» «с позором исключит Мамонтова из партии» и поможет пострадавшему мальчику, передает РИА «Новости».

По данным главка МВД, водитель, управляя иномаркой, совершил наезд на ребенка 2016 года рождения, после чего покинул место ДТП. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Мальчика госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Автомобиль был объявили в розыск, однако спустя некоторое время водитель сам явился в отдел полиции. Проведенное освидетельствование установило, что он был трезв.

Татарская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту резонансного ДТП. В надзорном ведомстве сообщили, что полицейские возбудили в отношении мужчины два административных дела – о нарушении ПДД, повлекшем легкий или средний тяжести вред здоровью потерпевшего, а также о невыполнении обязанностей в связи с ДТП. Также, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье Уголовного кодекса «Оставление в опасности».

Ранее в столице возбудили уголовное дело на модель Марию Тугускину, которая сбила ребенка, ее подозревают в нарушении ПДД.