США призвали все стороны зерновой сделки возобновить работу инициативы

Госсекретарь США Блинкен призвал все стороны зерновой сделки продолжать работу «черноморской зерновой инициативы»

Власти Соединенных Штатов сожалеют о решении России приостановить участие в зерновой сделке и призывают все стороны соглашения поддерживать работу этой инициативы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глава американского внешнеполитического ведомства выразил сожаление, что Россия приостановила участие в зерновой сделке, запущенной при содействии ООН, и от имени правительства США призвал все стороны продолжать работу «черноморской зерновой инициативы», назвав ее важной и спасающей жизни, передает ТАСС.

В Госдепартаменте США призвали Россию возобновить свое участие в инициативе, полностью соблюдать договоренности и работать над гарантированием того, чтобы люди по всему миру по-прежнему имели возможность получать пользу от зерновой сделки.

Как заявил глава Госдепа США, благодаря зерновой сделке удалось перевезти 9 млн метрических тонн продовольствия и снизить цены во всем мире. Глава внешнеполитического ведомства назвал достигнутый результат успехом и выразил мнение, что любые попытки подорвать этот критически важный путь экспорта зерна приведут к тому, что люди по всему миру будут вынуждены платить за еду больше или голодать.

В субботу Россия уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке». В письме подчеркивалось, что безопасный гуманитарный коридор, используемый для экспорта продовольствия с Украины, использовался для прикрытия атаки украинских вооруженных сил на корабли Черноморского флота на рейде Севастополя.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «сплошным надувательством» ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер обратил внимание, что вывозимое с Украины в рамках зерновой сделки продовольствие продолжает уходить мимо беднейших стран.