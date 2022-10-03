Эксперт Гафуров предложил для Херсона турецкую модель управления сельским хозяйством

Опыт Анкары по управлению непризнанными территориями, такими как Северный Кипр или Северная Сирия, отличается интересными деталями, в целом он дает эффективные результаты. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД тюрколог Саид Гафуров, комментируя доклад политологов, посвященный методам управления Анкарой этими территориями.

«Турецкое государство формально не может финансировать территории, например, Северной Сирии, поэтому там огромную роль играют частные исламские фонды. За их счет строятся больницы и инфраструктура, развивается образование, выстраивается система социального обеспечения. Фонды работают как бы самостоятельно, но на самом деле договариваются с государственной системой Турции и, по сути, в нее встроены», – рассказал тюрколог Саид Гафуров.

«Нам этот опыт полезен. Впрочем, надо учесть, что Северный Кипр, например, все равно остается заметно беднее, чем Турция и чем Кипр. В любом случае России применить эту практику будет сложно, ведь понадобится менять систему бюджетного учета в целом», – пояснил эксперт.

Особенно интересен опыт взаимодействия Турции и сирийских территорий в сфере сельского хозяйства. «В Турции своего зерна не хватает, поэтому Анкара решила использовать плодородные земли сопредельной страны – там расположены большие территории, на которых растет только зерно. С крестьянами на этих территориях Анкара выстроила торговлю в турецких лирах», – пояснил Гафуров.

«Там создана развитая система кредитования и страхования сельского хозяйства. Фактически фермеры весной получают кредиты на работу, а осенью, вырастив урожай, расплачиваются по этим кредитам. Существует и страховка на случай неурожая или других форс-мажоров. Таким образом, Анкара получает недостающее зерно, которое ей иначе бы пришлось покупать где-то за валюту», – сказал тюрколог. В России подобная система также функционирует, уточняет он, хотя и не настолько развитая. «Сейчас, мне думается, ее следует развивать на плодородных землях Херсонской области», – добавил Гафуров.

В понедельник портал РСМД опубликовал доклад политолога Кирилла Семенова, посвященного «большому опыту управления территориями с неурегулированным статусом», которым обладает Анкара. Эти территории «могут считаться оккупированными Турцией», но там действуют местные администрации и вооруженные формирования. Анкара лишь оказывает им экономическую, политическую и военную поддержку, пишет Семенов.

«Если Турецкая республика Северного Кипра, возникшая в 1974 году, считается «непризнанной республикой», то территории так называемой зоны безопасности или буферной зоны в Северном Алеппо в Сирии и в северной части сирийских провинций Ракка и Хасака, а также в некоторой степени регион Идлиб могут скорее определяться как турецкие временные «протектораты», – отмечает эксперт.

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