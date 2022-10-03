|
|
Эксперт Гафуров предложил для Херсона турецкую модель управления сельским хозяйством
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Опыт Анкары по управлению непризнанными территориями, такими как Северный Кипр или Северная Сирия, отличается интересными деталями, в целом он дает эффективные результаты. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД тюрколог Саид Гафуров, комментируя доклад политологов, посвященный методам управления Анкарой этими территориями.
«Турецкое государство формально не может финансировать территории, например, Северной Сирии, поэтому там огромную роль играют частные исламские фонды. За их счет строятся больницы и инфраструктура, развивается образование, выстраивается система социального обеспечения. Фонды работают как бы самостоятельно, но на самом деле договариваются с государственной системой Турции и, по сути, в нее встроены», – рассказал тюрколог Саид Гафуров.
«Нам этот опыт полезен. Впрочем, надо учесть, что Северный Кипр, например, все равно остается заметно беднее, чем Турция и чем Кипр. В любом случае России применить эту практику будет сложно, ведь понадобится менять систему бюджетного учета в целом», – пояснил эксперт.
Особенно интересен опыт взаимодействия Турции и сирийских территорий в сфере сельского хозяйства. «В Турции своего зерна не хватает, поэтому Анкара решила использовать плодородные земли сопредельной страны – там расположены большие территории, на которых растет только зерно. С крестьянами на этих территориях Анкара выстроила торговлю в турецких лирах», – пояснил Гафуров.
«Там создана развитая система кредитования и страхования сельского хозяйства. Фактически фермеры весной получают кредиты на работу, а осенью, вырастив урожай, расплачиваются по этим кредитам. Существует и страховка на случай неурожая или других форс-мажоров. Таким образом, Анкара получает недостающее зерно, которое ей иначе бы пришлось покупать где-то за валюту», – сказал тюрколог. В России подобная система также функционирует, уточняет он, хотя и не настолько развитая. «Сейчас, мне думается, ее следует развивать на плодородных землях Херсонской области», – добавил Гафуров.
В понедельник портал РСМД опубликовал доклад политолога Кирилла Семенова, посвященного «большому опыту управления территориями с неурегулированным статусом», которым обладает Анкара. Эти территории «могут считаться оккупированными Турцией», но там действуют местные администрации и вооруженные формирования. Анкара лишь оказывает им экономическую, политическую и военную поддержку, пишет Семенов.
«Если Турецкая республика Северного Кипра, возникшая в 1974 году, считается «непризнанной республикой», то территории так называемой зоны безопасности или буферной зоны в Северном Алеппо в Сирии и в северной части сирийских провинций Ракка и Хасака, а также в некоторой степени регион Идлиб могут скорее определяться как турецкие временные «протектораты», – отмечает эксперт.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мэр Красного Лимана выступил с обращением после захвата города ВСУ
|
|
Глава городской администрации Красного Лимана Александр Петрикин выступил с обращением к жителям города и Краснолиманского района, пообещав, что союзные войска вернутся и освободят оставленные территории от укронацистов.
Как сообщило интернет-издание «Украина.ру» в своем Telegram-канале, мэр Красного Лимана все эти тяжелые недели оставался в городе, ежедневно сообщая об обстановке вокруг населенного пункта, но в итоге вынужден был покинуть город, записав перед этим видеообращение к жителям города и Краснолиманского района.
Как подчеркнул Петрикин в своем видеообращении, Красный Лиман и Краснолиманский район – это русская земля, деды и прадеды жителей города еще в годы Великой Отечественной Войны сражались с нацистами. Сегодня же, сказал Петрикин, обращаясь к соотечественникам, большое бремя уничтожение нацистов лежит «на наших плечах».
«Мы сражаемся за Красный Лиман и Краснолиманский район: Авдеевку, Артёмосвк, Краматорск, Константиновку, Дружковку – все русские города. Мы вернемся. Укронацисты будут уничтожены. Победа [будет] за нами! Правда на нашей стороне», – заявил Петрикин.
В минувшую субботу в Минобороны РФ заявили, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи. Как пояснил российский военный корреспондент Александр Коц, российской армии и союзным силам пришлось оставить Красный Лиман, чтобы не попасть в окружение противника.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Прорыв ВСУ под Лисичанском остановили благодаря военной хитрости
Прорыв украинских военных под Лисичанском остановлен с помощью военной хитрости, ВСУ подпустили ближе и дали зайти на контролируемую территорию, после чего уничтожили, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Военные ЛНР заметили, как ВСУ строят колонны техники для удара, но решили выждать, чтобы те оторвались от своих. Украинские военные перешли границу с ЛНР и не встретили сопротивления, после чего начали марш на Лисичанск, сказал Марочко телеканалу «Звезда».
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
На месте их поджидали ВС России и бойцы республики. Колонну украинской техники уничтожили, выжившие отошли на исходные позиции. Ведется подсчет уничтоженных бойцов ВСУ и техники.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что группа украинских военных, пытавшаяся пробраться вглубь Луганской народной республики, насчитывала около 100 человек.
В НАТО испугались начала испытаний российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон»
|
|
Разведка НАТО предупредила командование альянса о возможных испытаниях российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон», способного вызвать радиоактивное цунами, которое может стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес, сообщило итальянское издание Repubblica.
Издание указало, что в отчете спецслужб говорится о перемещениях многоцелевой атомной подводной лодки «Белгород» в Карском море, где якобы могут произойти пуски ядерного беспилотника. «Посейдон» может сгенерировать радиоактивное цунами, способное стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес», – приводит текст публикации РИА «Новости».
Издание отметило, что имеющиеся в распоряжении США спутники с инфракрасными датчиками не видят, что происходит в морских глубинах: «Посейдон» спроектирован так, чтобы излучать мало тепла и двигаться бесшумно со скоростью более ста километров в час.
«Даже простое объявление об испытаниях позволило бы Кремлю продемонстрировать уникальную способность в перетягивании каната с Западом: оружие, против которого нет защиты», – пишет Repubblica.
Напомним, в июле ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдона» – многоцелевую атомную подводную лодку «Белгород» проекта 949А «Антей», который специально для системы «Посейдон» переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем «Посейдонов» станет АПЛ «Хабаровск», но все характеристики этой подлодки засекречены.
Президент Владимир Путин впервые объявил о разработке «Посейдона» в послании Федеральному собранию в 2018 году. Он сообщил, что такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стремоусов: В Херсонской области нацисты продвинулись вдоль Днепра и получили «люлей» от ВКС России
|
|
Пресечены попытки прорыва украинской армии в Херсонской области, ситуация находится под контролем, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Он написал в своем Telegram-канале, что на Николаевском направлении все под контролем, несмотря на попытки укронацистов прорвать оборону. Стремоусов добавил, что украинские войска продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там «получили люлей» от ВКС России. По его словам, на данный момент ситуация полностью контролируема.
Стремоусов признал, что «нацисты прорвались немного вглубь», но «оборона работает без какой-либо паники» и «мы отражаем все атаки». Замглавы Херсонской области призвал всех тех, кто «сегодня паникует в социальных сетях» «приостановиться»: «Здесь не Харьков, здесь не Лиман – оборону держим».
При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил
с утверждением, что ВСУ якобы заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области.
Воссоединение Херсонской области с Россией в ходе референдума поддержали 87,05% избирателей. В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
В ФРГ разразился скандал из-за объявившего о «войне с Путиным» министра
|
|
Заявление министра здравоохранения Карла Лаутербаха о том, что Германия якобы находится в состоянии войны с президентом России Владимиром Путиным, спровоцировало скандал, пишет Die Welt.
Речь идет о твите, которым Лаутербах отреагировал на предложение публициста и ведущего телеканала ZDF Рихарда Давида Прехта предоставить России гарантии того, что Украину не примут в НАТО.
В ответ на это Лаутербах написал в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ): «Мы находимся в состоянии войны с Путиным» – и призвал последовательно добиваться победы Украины.
Министру здравоохранения возразила глава Минобороны Кристина Ламбрехт, передает РИА «Новости».
«Совершенно ясно – как для правительства Германии, так и для всей НАТО: мы не станем партией войны», – приводит издание ее слова.
Ламбрехт подчеркнула, что принцип не участвовать в конфликте на Украине руководил Германией с самого начала и ничего не изменилось.
Напомним, в воскресенье министр обороны Германии Кристина Ламбрехт пообещала Киеву поставки профинансированных Германией, Данией и Норвегией 16 единиц самоходных артиллерийских установок Zuzana в 2023 году.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты Онуфриенко и Малькевич оценили данные о продвижении ВСУ в Херсонской области
|
|
ВС Украины формируют ударный кулак для продвижения вдоль Днепра в районах Херсонской области. И хотя ВКС России удалось остановить продвижение ВСУ, ситуация в регионе остается сложной, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты. Ранее поступали сообщения о том, что ВСУ захватили некоторые населенные пункты в Херсонской области.
«Вооруженные силы Украины заняли серую зону в районе населенного пункта Шевченково и перекресток дороги Петровка – Оскоровка на Бериславском направлении. То есть создана угроза группировке союзных сил в направлении Александровка – Дудчаны и далее к Мыловому и Бериславу. В случае прорыва у них откроется выход к Новой Каховке», – рассказал член Общественной палаты России Александр Малькевич.
«Гарнизон союзников в Бериславе хорошо укреплен, боевая обстановка без изменений со вчерашнего вечера. Противник продолжает беспорядочно обстреливать направление, работают диверсионные группы, летают беспилотники. По всей видимости, украинская армия накапливает штурмовой «кулак» для продвижения, поскольку их силы понесли очень большие потери на южном направлении», – полагает он.
«В настоящий момент идет очень плотное информационное давление об активных наступательных действиях ВСУ. Кроме того, прибывают беженцы из населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Им оказывается всевозможное содействие в размещении, питании, а также оказывается помощь в решении вопросов первой необходимости. Сейчас одна из наших первоочередных задач – организация кол-центра, чтобы централизовать помощь нуждающимся», – отметил собеседник.
«В целом обстановка относительно стабильная, насколько это возможно в таких условиях. Вместе с тем врагом брошены огромные ресурсы на нагнетание паники и ее распространение не только в Бериславе, но и по всей Херсонской области и даже далеко за ее пределами», – подчеркнул эксперт.
«Я неоднократно говорю о том, что для противодействия такой тактике противника нам катастрофически не хватает спикеров. Помимо официального представителя Минобороны и нескольких спикеров по конкретным территориям, в медиа больше практически никого нет. Мы пытаемся как-то менять ситуацию, на протяжении двух месяцев проводим ежедневные стримы по территориям. Кроме того, есть еще одна большая наша проблема – это то, что далеко не все готовы публично обсуждать сложные вопросы», – отметил политолог.
В свою очередь военный аналитик Михаил Онуфриенко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «после ударов с севера региона нашим войскам пришлось оставить населенные пункты Любимовка в Бериславском районе, Осокоровку, Золотую Балку».
«Противник дошел вдоль Днепра до Дудчан и был остановлен. Судя по всему, дальше пройти уже не дадут, поскольку начала работать наша авиация, подтянулись танковые подкрепления», – рассказал эксперт.
«Были попытки флангового удара в районе Давыдова Брода и южнее. Но обе попытки закончились провалом. В случае удачи ВСУ могли отрезать нашу группировку и развивать направление на Берислав. Пока же успехи украинской армии остались на уровне тактических, не имея возможности дальнейшего развития», – отметил он.
«В ближайшие пару суток станет окончательно понятно соотношение сил. Пока нам приходилось отступать по той же причине, о которой мы говорили ранее – недостаток личного состава, происходит очаговая оборона. И если где-то противнику удается ее продавить, то он продвигается до следующего населенного пункта. Сейчас вроде бы подошли подкрепления, есть надежда на то, что дальнейшее наступление ВСУ будет остановлено» – рассуждает собеседник.
«Потери, которые ВСУ понесли раньше на этом направлении, никак не сказываются на происходящем на фронте сейчас. Благодаря успехам в Харьковской области, у них есть возможность резко поднять морально-психологическое настроение бойцов. При этом данных о собственных потерях сейчас у них нет. Просто вводятся в действие другие части, которые не имеют связи друг с другом, а разбитые объединения отводят на переформирование», – утверждает Онуфриенко.
В понедельник утром замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что пресечены попытки прорыва украинской армии в Херсонской области. В своем Telegram-канале он написал, что на Николаевском направлении все под контролем, несмотря на попытки укронацистов прорвать оборону. Стремоусов добавил, что украинские войска продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там «получили люлей» от ВКС России.
Стремоусов признал, что «нацисты прорвались немного вглубь», но «оборона работает без какой-либо паники» и «мы отражаем все атаки». Замглавы Херсонской области призвал всех тех, кто «сегодня паникует в социальных сетях», «приостановиться»: «Здесь не Харьков, здесь не Лиман – оборону держим».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области.
В воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиация и артиллерия ВС РФ поразили пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Архангельское Херсонской области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Прорвавшиеся на территорию ЛНР войска ВСУ попали в «огневой мешок»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке проникнуть на административную территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) попали в «огневой мешок» союзных сил, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По словам Марочко, украинские войска зашли в «огневой мешок» и активно уничтожаются союзными войсками, им удалось продвинуться на расстояние полтора-два километра, это было сделано для того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский радостно заявлял об очередных успехах, но только он умалчивает то, что он отправил своих бойцов на верную смерть, передает ТАСС.
Марочко добавил, что ВС Украины находятся сейчас под огневым воздействием сразу с трех сторон сил ЛНР и сил Российской Федерации, то есть с севера, востока и юга планомерно уничтожаются все те, кто заходят на административную территорию Луганской Народной Республики.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские боевики пытаются прорвать линию боевого соприкосновения в районе Кременной, но им пока это не удается. По словам офицера Андрея Марочко, на некоторых направлениях ведется маневренная оборона – в районе населенного пункта Кременная.
Российская экипировка солдата нового поколения получила название
|
|
Экипировка солдата будущего нового поколения, разрабатываемая на смену комплектам «Ратник» и «Сотник», получит название «Легионер», источник в оборонно-промышленном комплексе.
По словам источника РИА «Новости», принято решение по названию для перспективной экипировки солдата будущего. Если предыдущие поколения экипировок названы «исконно русскими» именами – «Ратник» и «Сотник», то новый проект получил более «интернациональное» название – «Легионер».
По словам источника, с момента начала реализации проекта «Ратник» прошло уже более десяти лет – несмотря на то что экипировка оказалась удачной, создание нового снаряжения диктуется требованием времени: появились новые материалы, технологии, поменялась сама специфика ведения боевых действий.
Ранее в Ростехе сообщили, что сотрудники ЦНИИточмаш и НИИ механики создали первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдата будущего.
Минобороны: ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли свыше 1400 человек
|
|
На Купянском направлении в районе населенных пунктов Купянск, Двуречная и Куриловка Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения живой силы и военной техники 14-й механизированной бригады ВСУ уничтожено свыше 140 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Общие потери противника на Купянском направлении за трое суток боевых действий составили более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники.
На Краснолиманском направлении в районе Славянска нанесено массированное огневое поражение резервам противника, а также подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожено до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО «Град». Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка в результате ракетного удара по районам сосредоточения живой силы и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники.
На Донецком направлении в результате отражения союзными войсками попытки наступления противника в районе населенного пункта Первомайское уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.
На Николаево-Криворожском направлении российские войска продолжали вести боевые действия по отражению наступления противника. На Николаевском и Андреевском тактических направлениях все атаки ВСУ успешно отражены. В результате удара ВКС России по подразделениям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожено до 60 боевиков и семь единиц военной техники.
Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка – Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение. Потери украинских боевиков в этом районе составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники, перечислили в Минобороны.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение 47 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике противника в 146 районах.
Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Краматорск, Артемовск, Опытное, Ямполь Донецкой народной республики (ДНР) и Добрянка Херсонской области», – сообщил Конашенков.
«В районе населенного пункта Никифоровка ДНР ВКС России уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.
В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены три украинские реактивные батареи РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Цветковое, Святопетровка и Яблоково Запорожской области.
Средствами противовоздушной обороны сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Валерьяновка Донецкой народной республики, Купянск Харьковской области и Борозенское Херсонской области. Кроме того, в воздухе уничтожены 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Новая Каховка, Веселое и Новая Збурьевка Херсонской области», – отчитались в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2137 беспилотных летательных аппаратов, 378 зенитных ракетных комплексов, 5292 танка и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6189 единиц специальной военной автомобильной техники, подытожили в оборонном ведомстве.
В конце прошлой недели в Минобороны сообщили, что ВКС России уничтожили цеха «Южмаша» по сборке ракет «Точка-У» в Днепропетровске.
Военный эксперт: ЧФ России обязан уничтожить новый корвет ВМС Украины «Гетман Мазепа»
|
|
Спуск на воду в Турции нового корвета ВМС Украины «Иван Мазепа» требует оперативной реакции со стороны Черноморского флота, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее жена президента Украины Елена Зеленская сообщила, что первый корвет для Военно-морских сил Украины, получивший название «Гетман Иван Мазепа», был спущен на воду.
«С учетом многократного превосходства Черноморского флота, с военно-технической точки зрения спуск на воду «Ивана Мазепы» мало что значит. Однако это свидетельствует о системной организационной работе по повышению боеспособности ВМСУ, которая ведется в том числе силами Турции», – рассказал капитан III ранга запаса Максим Климов.
«Несмотря на то, что украинский флот в рамках СВО показал себя очень слабо, сам факт такой работы является для нас главной угрозой. Вопрос не столько в корвете, сколько в комплексе реализуемых противником организационно-технических мероприятий по значительному повышению боевых возможностей ВМС Украины», – замечает собеседник.
Эксперт также отметил, что эти события потребуют соответствующей реакции и мер со стороны Черноморского флота РФ. «В первую очередь нам предстоит обеспечить системами ПВО силы флота. Кроме того, стоит обратить внимание на обеспечение способности решать ими поставленные задачи в условиях растущего потенциала ВМСУ. И у нас такие возможности имеются», – пояснил он.
«Нам требуется быстрая, решительная и умная модернизация уже имеющихся кораблей. При этом необходимости значительного увеличения численности ЧФ нет. Однако есть потребность в малых противоминных кораблях и десантных катерах. Речь идет о современных аналогах немецких проектов малых, грузоподъемных быстроходных барж и паромов «Зибель», которые хорошо себя показали на этом театре в годы Великой Отечественной войны, а потом были реквизированы нашими войсками», – заключил Климов.
В свою очередь капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указал на то, что корвет еще предстоит достроить. «Изначально планировалось, что дорабатывать это судно будут в Николаеве. Как это будут делать сейчас, пока не очень понятно», – говорит он.
Эксперт также утверждает, что по кораблю необходимо будет нанести незамедлительный удар, когда это станет возможным. «Корабль строился на верфи, расположенной на побережье Мраморного моря, и физически мы пока не можем попасть в эту зону. Но если все же «Мазепу» введут в состав ВМС Украины и этот корабль с именем предателя окажется в зоне досягаемости Черноморского флота, он моментально станет целью, которую мы обязаны уничтожить», – заключил Дандыкин.
Ранее жена президента Украины Елена Зеленская сообщила, что первый корвет для Военно-морских сил Украины, получивший название «Гетман Иван Мазепа», был спущен на воду.
Противолодочный корвет типа Ada «Гетман Иван Мазепа» (это имя избрал для него президент Украины еще в 2021 году, когда начиналось строительство) будет первым кораблем такого класса для Военно-морских сил Украины, передает ТАСС.
Напомним, торжественная церемония закладки корвета состоялась 7 сентября 2021 года. Тогда в мероприятии участвовала делегация Украины во главе с командующим военно-морскими силами Алексеем Неижпапой. Согласно договоренностям сторон, в этом году корабль передают Украине, а уже в 2024 году он войдет в состав ВМС страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Херсонской области разбили пытавшуюся прорваться к Каховской ГЭС группировку ВСУ
Пытавшиеся прорваться на Каховскую ГЭС батальоны украинских военных были разбиты, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
Шедшие со стороны села Дудчаны два батальона ВСУ практически полностью разбиты, заявил Сальдо в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.
По его словам, они планировали попасть на Каховскую ГЭС с целью ее полной остановки.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что группа украинских военных, пытавшаяся пробраться вглубь Луганской народной республики, насчитывала около 100 человек.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военный эксперт Онуфриенко: На Украине пора применять тяжелую бомбардировочную авиацию
|
|
За время спецоперации противник приспособился к нашей тактике и нашел те преимущества, в которых он силен. Пока не начато российское контрнаступление, нужно использовать все ракетно-артиллерийские и авиационные средства для сдерживания ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко, комментируя сообщения о попытках украинских войск наступать на разных направлениях.
Атаки ВСУ могут быть остановлены в случае ответного контрнаступления российских войск, подчеркивает военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Противник будет вынужден снять все резервы и перебросить их для подавления продвигающихся российских сил, – указал эксперт. – Сейчас же украинская армия имеет численное превосходство. При этом у нас пока не прибавилось личного состава. Кроме того, противник обладает широчайшими возможностями разведданных с западных спутников и посредством радиоэлектронной разведки».
По мнению Онуфриенко, за время спецоперации противник приспособился к нашей тактике и нашел те преимущества, в которых он силен. «Прежде всего, это численный перевес. Они могут создавать ударный кулак на любом направлении, усиливать их современной западной техникой и наносить удары», – считает эксперт.
Наращивание численности личного состава российских войск сейчас решается при помощи частичной мобилизации, подчеркнул эксперт. «Кроме того, необходимо вводить в зону СВО новую технику, – продолжает Онуфриенко. – Мы видим, что отдельные ее экземпляры уже продемонстрированы на фронте». Также требуется тяжелая бомбардировочная авиация. «Необходимо уничтожать инфраструктуру противника – регулярно и системно выводить из строя железнодорожные перегоны и другие инфраструктурные объекты, которые могут использоваться ВСУ», – полагает собеседник.
Пока не начато российское контрнаступление, нужно использовать артиллерийские, авиационные и ракетные средства для того, чтобы максимально затруднить перемещение и переброску сил противника, а также нанести ему максимальный ущерб не только в зоне наступательной операции, но и на подходах, подчеркнул собеседник.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
В субботу в Минобороны России сообщили, что из-за угрозы окружения было принято решение отвести войска из Красного Лимана (север ДНР). В понедельник офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские военные не оставляют попыток прорвать линию боевого соприкосновения в районе города Кременная на северо-западе республики.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что ВСУ якобы заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области. Как подчеркнул замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов, силами ВС России были пресечены попытки прорыва противника со стороны Николаева. Стремоусов добавил, что украинские войска прорывались вдоль Днепра в направлении населенного пункта Дудчаны и но продвижение ВСУ было остановлено силами российской авиации. Хотя ВКС России удалось остановить продвижение ВСУ, ситуация в регионе остается сложной, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.
Стало известно об успехах союзных сил в районе Артемовска и Соледара в ДНР
Союзные силы достигли успеха в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.
По его словам, линия боевого соприкосновения очень живая, у нас есть также успехи в районе населенных пунктов – Артемовска и Соледара, передает ТАСС.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
Ранее Марочко заявил, что прорвавшиеся на территорию ЛНР войска ВСУ попали в «огневой мешок».
Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины начали отступать под Артемовском.
До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на Артемовском направлении в жилые кварталы и в районе местного завода шампанских вин.
Взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский сообщил, что из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – заявил один из них.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
РБК: В Западном военном округе назначен новый командующий
Генерал-майор Роман Бердников возглавил командование Западного военного округа (ЗВО), до него округом руководил генерал-полковник Александр Журавлев, следует из данных ЕГРЮЛ, информацию о смене командующего ЗВО подтвердил знакомый с кадровыми перестановками источник.
На сайте Минобороны руководителем сил ЗВО по-прежнему указан Журавлев, а Бердников – командующим 29-й общевойсковой армией, сообщает РБК.
Отмечается, что Бердников ранее был командующим общевойсковым объединением Восточного военного округа, затем командовал группировкой российских войск в Сирии. В 1991 году он закончил Киевское суворовское военное училище.
Журавлев – уроженец Тюменской области. В 2010 году был назначен командующим общевойсковой армией Приволожско-Уральского военного округа, в 2013-м – заместителем командующего войсками Центрального военного округа. С мая 2015 года – начальник штаба и первый замкомандующего войсками Южного военного округа.
Руководителем сил Западного военного округа Журавлев стал осенью 2018 года. В том же году указом президента России Владимира Путина ему присвоено звание Героя России.
Очевидцы раскрыли обстоятельства убийства беженцев в Запорожской области
Украинские боевики расстреляли мирную колонну в Запорожской области с целью помешать гражданам выехать на освобожденные территории и принять участие в референдуме, рассказали выжившие после удара очевидцы.
По словам очевидца событий, за день до обстрела, 29 сентября, жители организовали митинг с требованием выехать из Запорожской области. «Денег, воды и еды уже не было, они (протестующие) ложились на дорогу», – приводит слова очевидца РИА «Новости».
«Там были люди вроде бы из нашего района, так вот, они должны были уже давным-давно выехать к нам, на Мелитополь. Люди начали уже бунтовать, что их не выпускают. Сначала приехали военные их успокоить, но только народ завели, потом приехали СБУ, но у них тоже ничего не вышло и, когда они уходили, сказали людям: «Ну, хорошо, уедете вы завтра». Далеко и уехали. На утро, по-моему, прилетело от них (украинских боевиков), там девушка еще с грудным ребенком погибла, возможно, из нашего района», – рассказал он.
По словам очевидцев, в понедельник утром украинская администрация в подконтрольной ей части Запорожской области захотела собрать по спискам всех выживших из числа тех, кто был в колонне, ехавшей на освобожденные территории. «На собрании люди будут просить, чтобы их выпустили. У большинства нет денег на бензин, но они стараются уехать (на освобожденные Россией территории Запорожской области)», – отметил он.
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обвинил Киев в блокировании выезда в освобожденную часть Запорожья. По этому поводу глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обвинил Киев в захвате заложников.
Напомним, в прошлую пятницу ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с беженцами, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, в результате погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.
Напомним, воссоединение Запорожской области с Россией в ходе референдума поддержали 93,11% избирателей. В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России. В тот же день власти Запорожской области объявили Мелитополь временным областным центром.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД