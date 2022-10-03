Требование Польши к послу России осудить референдумы назвали провокацией

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3 октября, понедельник | Последнее обновление — 18:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Венгрия договорилась с Газпромом об отсрочке платежа будущей зимой
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30 сентября 2022 года – это день восстановления исторической справедливости. Того, чего многие люди Донбасса ждали даже не с 2014-го, а с 1991 года.
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Больше всего распространено такое настроение: «Я думаю, что мы можем спокойно забыть об этом. Если это был не Путин, а США, Польша, Украина или кто бы то ни было, мы никогда не узнаем правду».
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Если бы не поколение, исполненное праведного гнева за преданное Отечество, за чудовищное по своим масштабам надругательство над культурой и историей нашего народа, никто бы не решился на открытый конфликт в обозримом будущем.
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На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Требование Польши к послу России осудить референдумы назвали провокацией
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Требование польских властей к послу России в Варшаве Сергею Андрееву осудить референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей является провокацией, заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.
Он отметил, что это очевидная провокация и совершенно беспрецедентный случай в дипломатической работе, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД республики из-за решения о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Андреев рассказал, что в ходе вызова в польский МИД в связи с проведением референдумов ему предложили их осудить.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон назвал незаконным вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, отметив, что Киеву будет оказана помощь в восстановлении суверенитета.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
Мэр Красного Лимана выступил с обращением после захвата города ВСУ
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Глава городской администрации Красного Лимана Александр Петрикин выступил с обращением к жителям города и Краснолиманского района, пообещав, что союзные войска вернутся и освободят оставленные территории от укронацистов.
Как сообщило интернет-издание «Украина.ру» в своем Telegram-канале, мэр Красного Лимана все эти тяжелые недели оставался в городе, ежедневно сообщая об обстановке вокруг населенного пункта, но в итоге вынужден был покинуть город, записав перед этим видеообращение к жителям города и Краснолиманского района.
Как подчеркнул Петрикин в своем видеообращении, Красный Лиман и Краснолиманский район – это русская земля, деды и прадеды жителей города еще в годы Великой Отечественной Войны сражались с нацистами. Сегодня же, сказал Петрикин, обращаясь к соотечественникам, большое бремя уничтожение нацистов лежит «на наших плечах».
«Мы сражаемся за Красный Лиман и Краснолиманский район: Авдеевку, Артёмосвк, Краматорск, Константиновку, Дружковку – все русские города. Мы вернемся. Укронацисты будут уничтожены. Победа [будет] за нами! Правда на нашей стороне», – заявил Петрикин.
В минувшую субботу в Минобороны РФ заявили, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи. Как пояснил российский военный корреспондент Александр Коц, российской армии и союзным силам пришлось оставить Красный Лиман, чтобы не попасть в окружение противника.
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Комбат батальона «Пятнашка» Авидзба сказал, как «перемелют» украинское наступление
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Наступление вооруженных сил Украины не столкнулось с сопротивлением и весь его мнимый успех сводится к тому, что «наши где-то булки расслабили» и «проморгали вспышку», заявил командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба.
Авидзба заявил в комментарии Ura.ru, что ВСУ доукомплектовали в три бригады те боевые подразделения, «которые были подушатаны», присоединили к ним наемников со всего мира и отправили в наступление. «Но в какое наступление? Они не столкнулись с сопротивлением», – отметил он.
Комбат привел в пример ситуацию в Красном Лимане, где ВСУ буксуют. Он отметил, что там стоит не российская армия, а ополчение, однако украинские националисты продвинуться не могут.
«Поэтому вся их эйфория… Наши где-то булки расслабили, проморгали вспышку и все. Они просто, не встретив сопротивления, пошли», – объяснил Авидзба.
Дальше, рассказал комбат, украинские силы «растянулись в кишку», и в этой «кишке», по его словам, их «перемелют». «Потом уже пойдет обратно зачистка», – заключил он.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях.
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Блинкен разрешил Киеву обстреливать освобожденные Россией регионы из оружия США
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Украина может использовать западную военную помощь для возвращения контроля над потерянными территориями, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкена спросили, получал ли Киев инструкции от США по вопросу использования «на востоке Украины» поставленных странами Запада вооружений. Блинкен заявил, что США не признают воссоединение ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией и считают эту территорию украинской, передает ТАСС.
Как заявил глава Госдепа, у Киева «есть полное право защищать всю свою территорию, защищать людей, которые на ней находятся, а также возвращать территорию, которая была незаконно у них отнята». Киев может использовать американскую помощь «по всей стране так, как Украина сочтет нужным, чтобы защищать свою территорию и при необходимости возвращать ее».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Донецкий депутат Бердичевский назвал наиболее уязвимые направления в Донбассе
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Если в скором времени не придет подкрепление, то под ударом могут оказаться Лисичанск, Северодонецк и Ясиноватая, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее Минобороны сообщило, что российские войска оставили Красный Лиман.
«После того, как мы вышли из Красного Лимана, пришлось выстраивать линию обороны в районе Кременной. И если ВСУ по каким-то причинам не сбавят темпы продвижения, то нам придется непросто», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
По словам собеседника, наибольшая опасность сейчас нависла над полностью освобожденной территорией Луганской народной республики. «Под ударом могут оказаться Лисичанск и Северодонецк. Мы очень ждем подкрепление за счет мобилизованных. И вновь очень остро встает вопрос о необходимости нанесения систематических ударов по электростанциям и путям сообщения противника», – заметил он.
Донецкий депутат также заметил, что угрозы есть и для ДНР. «Что касается Угледара, откуда недавно также поступали тревожные сообщения, там наступление противника купировано. При этом риски сохраняются для других городов ДНР. В частности, под ударом может оказаться Ясиноватая», – заключил Бердичевский.
Ранее в Минобороны сообщили, что из-за угрозы окружения было принято решение отвести войска из Красного Лимана. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, пять танков и девять боевых машин пехоты.
Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с этим войска отвели на более выгодные рубежи, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ранее рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению собеседника, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на каких направлениях ВСУ готовят наступление. «Российские военкоры сообщают о подготовке мощного удара ВСУ по Сватово», – отметил украинский политик и блогер Анатолий Шарий и дал прогноз: «Полагаю, до 14 октября мы увидим как минимум два наступления на как минимум двух направлениях. Подготовка идет полным ходом и идет вполне успешно».
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Полпред ЛНР Мирошник рассказал об обстановке возле Кременной
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Украина сконцентрировала довольно мощные силы в приграничных с ЛНР районах, поэтому нашим военным приходится возводить оборонительные рубежи, рассказал газете ВЗГЛЯД полпред ЛНР Родион Мирошник, комментируя военную обстановку в республике после отвода российских войск из Красного Лимана.
«На севере – северо-западе республики сейчас особенно напряженная ситуация. Прямо у границ региона идут активные боевые действия. После того, как наши войска отошли из Красного Лимана, серьезным обстрелам подвергается Кременная и целый ряд других городов Кременского района», – рассказал полномочный представитель ЛНР Родион Мирошник.
По его словам, ситуацию осложняют ландшафтные особенности местности. «Это заповедные леса, здесь очень много «зеленки». И там достаточно активно работают диверсионно-разведывательные группы. Военные действия идут в основном за контроль над дорогой Торское – Кременная. И с нашей стороны на этом направлении возводятся мощные оборонительные укрепления», – пояснил собеседник.
«Непросто и в районе Сватово, на Купянском направлении. Мы наблюдаем усиление потока беженцев. Люди пытаются уйти вглубь республики или на другие российские территории. При этом со стороны Харьковской области проезжать в Белгород очень тяжело, учитывая и большое скопление людей, и непрекращающиеся массированные обстрелы со стороны ВСУ», – уточняет дипломат.
Как отметил Мирошник, республика готова отразить атаку ВСУ. «На обеспечение оборонительных рубежей силы есть. На территории республики находятся резервы, которые были подведены за последние недели. Опять же, из Красного Лимана и близлежащих населенных пунктов вооруженные подразделения перевели к нам», – заметил он.
«И сейчас нам надо усилить артиллерийское давление, активнее использовать силы ВКС. Мы понимаем, что все происходящее имеет скорее политический мотив. Украина пытается всячески продемонстрировать, что оборонительные возможности и гарантии безопасности России для них ничего не значат», – заключил Мирошник.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские боевики пытаются прорвать линию боевого соприкосновения в районе Кременной, но им пока это не удается. По словам офицера Андрея Марочко, на некоторых направлениях ведется маневренная оборона – в районе населенного пункта Кременная.
Напомним, в субботу в Минобороны сообщили, что из-за угрозы окружения было принято решение отвести войска из Красного Лимана. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, пять танков и девять боевых машин пехоты.
Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с этим войска отвели на более выгодные рубежи, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ранее рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению собеседника, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
Об осложнении военной ситуации сообщили и в ДНР. Как рассказали в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские силовики с полуночи обстреляли Донецк, Александровку и Каштановое в ДНР из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм
Накануне донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал газете ВЗГЛЯД, что под ударом в скором времени могут оказаться город Ясиноватая, а также Лисичанск и Северодонецк в ЛНР.
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Глава МИД Польши Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причиненный стране во время Второй мировой войны. Церемонию подписания транслировало Польское телевидение.
По его словам, нота выражает убежденность МИД Польши, что стороны должны предпринять действия по урегулированию вопроса о компенсации материальных и нематериальных потерь за годы гитлеровской агрессии и оккупации в 1939-1945 годах, передает ТАСС.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика якобы должна потребовать «репарации» не только от Германии, но и от России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оценить высказывания Дуды и привлечь его к ответственности.
Напомним, польские власти требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
Польские власти уже давно обвиняют Советский Союз наравне с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. В России такой подход неоднократно называли попыткой искажения истории.
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ВСУ обстреляли Донецк из «натовской» артиллерии
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Украинские войска обстреляли Донецк из ствольной артиллерии «натовского» калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 22.18 был зафиксирован обстрел вооруженными формирования Украины (ВФУ) из населенного пункта Нетайлово по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка снарядами калибром 155 мм.
Кроме того, в 22.45 ВФУ из Нетайлово обстреляли Киевский район Донецка снарядами калибром 155 мм, в 22.49 из Нетайлово ВФУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, так же снарядами калибром 155 мм. Помимо этого, в 23.28 из Нетайлово украинские формирования обстреляли Кировский район Донецка снарядами калибром 155 мм.
Также в 23.30 из населенного пункта Орловка был зафиксирован обстрел украинскими формированиями н.п. Макеевка (Червоногвардейский район) снарядами калибром 155 мм.
В субботу украинские вооруженные формирования неоднократно обстреливали Донецк снарядами натовского калибра.
Напомним, воссоединение Донецкой Народной Республики (ДНР) с Россией на референдуме поддержали 99,23% избирателей. В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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В Донецке на свет появилась первая россиянка на территории ДНР
Первой россиянкой, появившейся на свет в Донецкой народной республике после воссоединения региона с Россией, стала девочка Полина, родившаяся в Республиканском Центре охраны материнства и детства.
Telegram-канал «PRO_ Республику» сообщает, что девочка весом 3350 грамма родилась 30 сентября 2022 года. Малышка и мама чувствуют себя хорошо.
Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в своем Telegram-канале выразил уверенность, что Полина вырастет настоящей патриоткой нашей Родины. Он поздравил родителей и новую гражданку России.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации.
В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции США против референдумов
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что некоторые члены Совбеза организации достигли дна, пытаясь принять резолюцию против референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
В пятницу США вынесли на голосование в Совбезе ООН проект резолюции с осуждением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о воссоединении с Россией. Документ с обвинениями в адрес Москвы подготовили Албания и США, передает ТАСС.
Как указал постпред России, ему не известны примеры того, чтобы СБ ООН когда-либо принимал резолюции, прямо осуждающие одного из членов Совбеза. «Скажите, вы всерьез рассчитываете, что Россия может рассмотреть и поддержать такой проект?» – приводит слова постпреда РИА «Новости».
Небензя сказал, что некоторые из членов СБ нарушили приличия и достигли дна. Он заверил, что Запад может не рассчитывать на поддержку Россией резолюции против референдумов, которые были проведены в полном соответствии с международным правом. «Никакого поворота назад, который нам навязывается в сегодняшнем проекте резолюции, не будет. Киевский режим.. сам оттолкнул от себя эти регионы и виноват в произошедшем. Никаких выводов, судя по всему, майданная власть для себя не сделала», – сказал Небензя.
В результате Россия наложила вето на проект резолюции. За резолюцию голосовали 10 стран.
Китай, Бразилия, Индия и Габон воздержались от голосования по проекту резолюции, передает RT.
В документе содержались обвинения в адрес России в организации якобы незаконных референдумов «в регионах Украины» и утверждалось, что действия Москвы не могут стать основой для изменения статуса четырех регионов. Авторы призвали все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса «Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины». От России потребовали немедленно вывести силы с Украины.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Опубликованы кадры боевой подготовки мобилизованных россиян на полигонах в Донбассе
Народная милиция ДНР опубликовало видео, на котором можно увидеть занятия по подготовке мобилизованных, где резервисты из России тренируют боевые навыки.
Бойцы осваивают навыки стрельбы из автоматов, пулеметов, противотанковых гранатометов, а также метания ручных гранат. В ролике также можно увидеть, как резервисты ведут огонь по мишеням из укрытий и окопов на одном из военных полигонов, передает ФАН.
Ранее народная милиция ДНР сообщила о прибытии первых мобилизованных из России в зону СВО.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
До этого Минобороны показало подготовку мобилизованных рядом с зоной СВО.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мобилизованных готовят для спецоперации.
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Газопровод Baltic Pipe начал работу по передаче газа в Польшу
Газопровод Baltic Pipe, построенный для подачи газа Польше через Данию, начал работать, сообщила в субботу компания-оператор польской сети газопроводов Gaz-System.
«В соответствии с данным 6 лет назад обещанием мы сдержали слово. Сегодня в 06.10 (07.10 мск) началась передача газа в Польшу по газопроводу Baltic Pipe», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Суточный заказ на 1 октября 2022 года составляет 62,4 млн киловатт-час.
Напомним, газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и Польшей через Данию, открыли во вторник.
Турция отказалась признать новые границы России
Турция не может принять решение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей о вступлении в состав России, говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.
В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства говорится, что Анкара не признала «аннексию» Крыма и каждый раз подчеркивала «свою решительную поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины». В соответствии с этой позицией, принятой в 2014 году, Турция «отвергает решение России об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины», передает РИА «Новости» заявление турецкой стороны.
Анкара также заявила о своей поддержке прекращения «этой войны», тяжесть которой «продолжает нарастать, на основе справедливого мира, который будет достигнут путем переговоров».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации.
В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто признает новые границы России.
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КС проверит договоры о принятии новых территорий в состав России
Конституционный суд (КС) России проверит международные договоры о принятии в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на соответствие Конституции РФ.
Как отмечается на официальном сайте КС РФ, 30 сентября поступили четыре запроса президента России о проверке соответствия Конституции РФ подписанных международных договоров о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и об образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
Обращения президента России приняты к рассмотрению, передает РАПСИ.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации.
В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Российскому послу в Британии заявили протест в связи с воссоединением России с регионами
Послу России в Лондоне Андрею Келину выразили протест в связи с включением новых регионов в состав страны, об этом сообщил сам дипломат.
Британская сторона продолжает считать Донецк, Луганск, Херсон и Запорожскую область частью Украины, заявили в МИД Британии, передает ТАСС со ссылкой на Келина.
Также Лондон высказал требование о том, чтобы Москва «вернулась к выполнению международного права, включая Устав ООН», обязательства по Хельсинскому акту и Будапештскому меморандуму.
«Кроме того, Британия требует, чтобы РФ немедленно и безусловно вывела свои войска с территории Украины, включая упомянутые регионы, а также республику Крым и город Севастополь. В ответ на это мной была изложена позиция России», – заключил посол.
В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Опубликованы договоры о вхождении четырех регионов в состав России
Договоры о принятии в состав России четырех новых регионов официально опубликованы.
Текст договоров доступен на официальном портале правовой информации.
Ранее президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о новых территориях.
До этого Конституционный суд (КС) одобрил пакет документов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Как заявил председатель Думы Вячеслав Володин, Госдума рассмотрит проекты конституционных законов и договоры ратификации по новым территориям в понедельник.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
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