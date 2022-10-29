Москва пообещала учесть модернизацию атомных бомб США в Европе

Грушко: Россия учтет в своем военном планировании модернизацию атомных бомб США в Европе

Москва будет учитывать в военном планировании модернизацию ядерных бомб США, размещенных в европейских странах, заявил замглавы МИД Александр Грушко. Он подчеркнул, что Россия примет все необходимые меры для обеспечения своей безопасности и обороноспособности.

Россия не может не замечать планы модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе, приводит его слова РИА «Новости». Грушко отметил, что США их модернизируют, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда, то есть они превращают эти вооружения в «оружие поля боя», тем самым снижается ядерный порог.

Москва также принимает во внимание замену американских средств доставки таких типов вооружений, сказал Грушко.

США, продолжил замглавы российского внешнеполитического ведомства, заставляют своих союзников закупать самолеты F-35, осуществляют другие меры для повышения способности стран альянса преодолевать зоны блокирования доступа. Это тоже реальность, которая должна нами учитываться и в политическом смысле, и в нашем военном планировании, подчеркнул он.

Замминистра добавил, что вдобавок к этому в самом НАТО уже были приняты решения о том, чтобы усилить ядерный компонент в военных планах альянса, сделать его более видимым, увеличить количество учений с ядерным сценарием, привлекать к участию в учениях стратегическую авиацию США, которая стала залетать в Великобританию, а потом летать вдоль наших границ.

НАТО не собирается отказываться от совместных ядерных миссий, которые, кстати, противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия – он прямо запрещает передавать в какой-либо форме или на любом этапе контроль за ядерным оружием неядерным государствам, сказал Грушко. Но именно те, кто участвуют в ядерных миссиях альянса, как раз модернизируют свой воздушный флот и закупают американские самолеты F-35, которые более современны по сравнению с F-16, «Торнадо» и другими носителями, добавил он.

Совокупность этих факторов, по его словам, «является предметом нашего внимания, в том числе, и с точки зрения военного планирования, и принятия всех других необходимых мер для надежного обеспечения нашей безопасности и обороны».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти вернуть все размещенное за границей ядерное оружие на родину, ликвидировав инфраструктуру для его хранения и использования.