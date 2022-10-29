Посол России призвал США вернуть на родину размещенное за границей ядерное оружие

Эксперт оценила основной посыл Путина Западу

Политолог Линдигрин: России близки традиционные ценности Запада, но мириться с диктатом США мы не станем

Россия всегда хотела взаимовыгодных отношений с США и Европой, однако Запад сам от нас отвернулся. Об этом сказала в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин, комментируя выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Путин отметил важный момент: Россия не считает себя врагом Запада. Традиционные и истинные ценности Запада всегда были близки нам. Но смириться с диктатом США мы не сможем никогда. И чем раньше это поймут за океаном, тем лучше будет для всех», – отметила исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.

Она напомнила, что Россия всегда была готова к построению взаимовыгодных отношений с Америкой, даже несмотря на то, что Запад финансировал террористическое гнездо на Северном Кавказе. «В ответ мы получили растущее давление, в том числе со стороны НАТО», – указала собеседница.

«Запад пытается превратить нашу страну в инструмент для достижения собственных целей. Это уже очевидно. Санкции вводятся исключительно против тех, кто им не подчиняется. Но подчинить Россию никогда не получится. Мы всегда отстаивали и будем отстаивать свое право на независимое существование и развитие», – подчеркнула Линдигрин.

Накануне президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». В частности, он заявил, что российская сторона не считает себя врагом западных стран.

«В нынешних условиях жесткого конфликта скажу прямо некоторые вещи. Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия – это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм. Впрочем, как и любые проявления ксенофобии», – подчеркнул глава государства.

«Мы пытались выстроить отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО: «Давайте жить дружно, давайте вести диалог, укреплять доверие, а значит – и мир». Мы были абсолютно искренними, хочу это подчеркнуть. Отчетливо понимали всю сложность подобного сближения. Но шли на это», – заявил президент.

Более того, Владимир Путин указал на то, что Москва и сейчас готова поставлять западным странам газ и нефть, поддерживая торговое сотрудничество. Однако, по словам президента, Запад сам отказывается.

Он также добавил, что Россия не бросает вызов элитам Запада и не собирается становиться гегемоном. Путин подчеркнул, что Россию не получилось и не получится никогда уничтожить и «смахнуть» с геополитической карты.

Глава государства также обратил внимание на тот факт, что абсолютное большинство стран не принимают диктат других. Однако, добавил Путин, «цивилизованный» Запад такой подход не приветствует.

Газета ВЗГЛЯД ранее собрала оценку российских политиков и блогеров по итогам выступления главы государства. По мнению экспертов, президент России – единственный из незападных лидеров, кто смог изложить целостную картину будущего развития мира.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.

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