Госдума одобрила в первом чтении проект закона о штрафе за пропаганду ЛГБТ

Госдума одобрила в первом чтении проект закона о штрафе до 5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы до 5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ среди граждан, и штрафы до 10 млн рублей за пропаганду педофилии.

Проект предлагает распространить ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых, передает РИА «Новости».

Штраф для граждан при распространении пропаганды с помощью СМИ или интернета предлагается установить в размере до 400 тыс. рублей, для юрлиц – до 5 млн рублей.

Иностранные граждане могут быть штрафованы на сумму до 400 тыс. рублей, также могут подвергнуться аресту на срок до 15 суток или депортации.

Предлагается ввести две новые статьи КоАП. Одна из них устанавливает ответственность за продвижение педофилии, штраф по этому нарушению составит до 800 тыс. рублей для граждан и до 10 млн рублей для юрлиц. Иностранцев предлагается штрафовать на сумму до 800 тыс. рублей с административным выдворением из России.

Новая статья КоАП «Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол» предусматривает наказание в виде штрафов до 200 тыс. рублей для граждан и до 4 млн рублей для юрлиц.

Также в первом чтении принят проект закона о запрете выдачи прокатного удостоверения фильмам с пропагандой ЛГБТ.

Список причин, по которым прокатное удостоверение не может быть выдано, предлагается дополнить указанием, что удостоверение не может быть выдано, если в ленте есть «материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения».

Парламент также принял в первом чтении проект закона с поправками в законы о рекламе, о СМИ и об информации по запрету распространения ЛГБТ-пропаганды.

Закон о рекламе предлагается дополнить уточнением, что «реклама не должна содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения».

Такие же поправки вводятся в закон о СМИ.

В список информации, запрещенной для распространения среди детей, предлагается включить информацию с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношения и (или) предпочтений, и информацию, способную вызвать у детей желание по смене пола.