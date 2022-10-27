Посольство потребовало власти Франции расследовать нападение на россиян

Проживающая во Франции россиянка рассказала о нападении украинцев

Проживающая во французском Довиле россиянка рассказала о нападении компании украинцев на ее семью

Компания украинцев напала на семью россиян во французском курортном городке Довиль, а полиция на месте отказалась задержать основного дебошира, рассказала проживающая во Франции россиянка по имени Анастасия.

Анастасия, 13 лет назад приехавшая во Францию из Крыма, с семьей пошла обедать на знаменитый рыбный рынок в Довиле. По словам девушки, за одним из столиков сидела компания из восьми человек, четверо мужчин и четверо женщин, лет 40–45 лет, уже выпивших, все они говорили по-русски.

Девушки из этой компании настойчиво расспрашивали у мамы Анастасии, откуда они, однако мама, распознав у них украинский акцент, отвечать не стала.

Пока они обедали, шумная компания громко разговаривала, пела песни, а затем поставила музыку на телефоне и начала подпевать на весь рынок. На просьбы продавца рынка сделать музыку тише, они делали вид, что не понимают его, передает РИА «Новости».

«Поэтому я подхожу к ним сама и прошу сделать музыку потише. Они на меня начинают наезжать, агрессивно разговаривать. Потом подходит мой папа и говорит: «Почему вы так с ней разговариваете? Она попросила вежливо сделать потише музыку». После чего один из них резко встает, как будто он ждал этого момента, и начинает кидаться на папу: «Ты драться хочешь? Пойдем, отойдем, разберемся!» – передает слова агрессора россиянка.

Она попросила отца не связываться с подвыпившим, и он сел обратно за столик.

«А этот мужчина, пока папа сидел спиной к нему, подошел сзади, взял за шею и ударил локтем в нос! После этого мы начали их разнимать, я стала кричать, что мы вызовем полицию. И я действительно ее вызвала. Приехала полиция. После этого эти мужчины сразу замолчали, ударивший отца мужчина забился в угол, якобы он ни при чем, а женщины начали доставать украинские паспорта и кричать: «Мы украинцы, а они – русские агрессоры!» – сообщила собеседница агентства.

При этом, как подчеркнула Анастасия, никто из ее семьи не обсуждал политику за обедом.

«Украинцы настолько довели полицейского, что он хотел использовать (слезоточивый) газ против них, потому что не мог их угомонить и вывести с этого рынка... Дальше украинцы просили забрать нас в тюрьму, потому что мы русские. Полицейский в какой-то момент сказал агрессивному мужчине: «Если ты такой борзый, давай мы тебя отправим на родину, там иди воюй!» – вспомнила Анастасия.

Однако задерживать агрессора, ударившего ее отца, полицейские отказались, объяснив это тем, что нос не сломан и крови нет.

«Когда полиция уехала, один из украинцев стоял на другой стороне дороги и следил, куда мы пойдем с рынка. В итоге оказалось, что они с нами живут в одном отеле. Мы попросили нас подальше отселить от них. Тут опять одна из украинских женщин начала показывать свой украинский паспорт и говорить: «На каком основании вы спрашиваете, в каком я живу номере? Я украинка, а они – русские агрессоры!» – добавила собеседница агентства.

Анастасия сообщила, что по возвращении в Париж они подали заявление в полицию: отец – по поводу физической агрессии, а она – по поводу угроз по национальному признаку.

«Оба заявления приняли. Врач в полиции также дал папе справку о потере дееспособности на шесть дней (у него был сильный ушиб носа). Сейчас мы ждем заведения уголовных дел», – резюмировала она.

Ранее украинец напал с разбитой бутылкой на соотечественника в баре в Бруклине, посчитав, что тот русский, так как тот говорил на русском языке.

Напомним, в Греции группа украинцев жестоко избила россиянку, историка и археолога Оксану Маряхину, инцидент произошел на Пасху, ей разбили голову.

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