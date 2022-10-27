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В Москве дали возможность сделать прививку от COVID назальной вакциной «Спутник»
Вице-мэр Москвы Ракова: Мы начали поставки назальной вакцины «Спутник» в столичные медучреждения
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Жители Москвы теперь смогут сделать прививку от COVID-19 назальной вакциной «Спутник», она поступила в медицинские учреждения и в настоящее время доступна в пунктах вакцинации на базе ряда городских поликлиник, Троицкой городской больнице и ГУМе, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам Раковой, власти Москвы начали поставки назальной вакцины «Спутник» в столичные медучреждения, привиться можно по записи в ряде городских поликлиник и без записи в Троицкой городской больнице, а также мобильном пункте вакцинации в ГУМе, передает ТАСС. Она добавила, что назальная вакцина «Спутник» – это двухкомпонентный «Спутник V» в той же дозировке, разница только в способе введения.
«Ревакцинация возможна через полгода. Препарат формирует надежный барьер на пути коронавируса и не дает ему проникнуть в организм через слизистую оболочку носа. Вакцинация назальной вакциной рекомендована через 6 месяцев после перенесенного COVID-19. Сделать прививку назальной вакциной «Спутник» могут все жители старше 18 лет без ограничения по возрасту», – напомнила Ракова.
Напомним, Минздрав зарегистрировал назальную форму вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции. Назальная вакцина от коронавируса состоит из двух доз и вводится с интервалом в три недели.
Украина попыталась прорвать оборону на севере Херсонской области
Стремоусов: Украина попыталась прорвать оборону на севере Херсонской области
Вооруженные силы Украины пытались прорвать оборону в районе Давыдова Брода на севере Херсонской области, российские военные отразили все попытки, сообщил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
В своем Telegram-канале он уточнил, что ВСУ попытались расширить плацдарм от Давыдова Брода в сторону Ищенки составом до четырех батальонно-тактических групп, части ВДВ при поддержке артиллерии 42-й мотострелковой дивизии сумели отразить все атаки.
Напомним, сообщения о том, что украинские военные якобы накопили 60-тысячную группировку войск для наступления на Херсон, не соответствуют действительности, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Раскрыта схема провокации Украины с «грязной бомбой»
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Украинские власти закончили техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой», готов муляж ракеты, его начинят радиоактивным материалом, чтобы сбить над зоной отчуждения ЧАЭС, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Специалисты «Южмаша» уже изготовили муляж ракеты комплекса «Искандер», головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем «сбить» силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда», – сказал источник РИА «Новости».
Он пояснил, что муляж изготовлен на основе снаряда ракетного комплекса «Точка-У».
После того как муляж будет «сбит», Киев планирует показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники поддельного «Искандера», чтобы убедить в виновности России Запад.
Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу предупредил индийского и китайского коллег о возможной провокации Украины с «грязной бомбой».
В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя предупредил СБ и генсека ООН о планах Украины устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Москва будет рассматривать такой шаг Киева, как акт ядерного терроризма.
Замглавы российской делегации в ООН Константин Воронцов заявлял, что выступление представителя США на заседании Первого комитета ГА ООН подтвердило опасения Москвы.
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Стало известно об отъезде Собчак из России
Стало известно об отъезде журналистки Ксении Собчак из России
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Телеведущая и журналистка Ксения Собчак на данный момент не находится на территории России, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Телеведущая покинула Россию через Белоруссию, она уехала в Литву, сказал собеседник РИА «Новости». Он не уточнил, с чем связана поездка.
Напомним, в загородном доме Собчак в подмосковном коттеджном поселке «Горки-8» провели обыски по делу коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова. Самого Суханова задержали во вторник.
Согласно данным источников в правоохранительных органах, Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.
Известно, что речь идет о Telegram-каналах «Закулисный шептун», «Сибирский говорун», «Как-то вот так», «Политбюро 3.0» и «Волга brief», передает РИА «Новости».
Уточняется также, что среди заявителей по делу и один из топ-менеджеров Ростеха.
Также по делу Суханова был задержан бывший главред журнала «Татлер» Ариан Романовский.
Сообщалось, что у самой Собчак нет никакого статуса по этому уголовному делу.
СМИ: Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у Ростеха
ТАСС: Телеведущая Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у Ростеха
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Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех».
Он рассказал ТАСС, что Собчак подозревается по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха. Статья подразумевает до 15 лет колонии.
Напомним, в загородном доме Собчак в подмосковном коттеджном поселке Горки-8 провели обыски по делу коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова. Самого Суханова задержали во вторник.
Согласно данным источников в правоохранительных органах, Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.
Известно, что речь идет о Telegram-каналах «Закулисный шептун», «Сибирский говорун», «Как-то вот так», «Политбюро 3.0» и «Волга brief», передает РИА «Новости».
Уточняется также, что среди заявителей по делу и один из топ-менеджеров Ростеха.
Также по делу Суханова был задержан бывший главред журнала «Татлер» Ариан Романовский.
Сообщалось, что у самой Собчак нет никакого статуса по этому уголовному делу.
Российские войска на Купянском направлении отбили крупную атаку ВСУ, уничтожили более 160 боевиков
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Противник в составе батальонной тактической группы и роты иностранных наемников численностью до 500 человек на Купянском направлении предпринял пять атак на позиции российских войск в направлении Куземовки Луганской народной республики (ЛНР). Атаки были отражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ответным огнем артиллерии, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем противник был отброшен. Ликвидировано более 160 боевиков, пять танков, девять бронемашин.
Активными действиями российских войск против украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении уничтожено более 70 человек, два танка, пять машин пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Противник силами до двух батальонных групп на Николаево-Криворожском направлении предпринял безуспешные попытки атаковать возле пунктов Брускинское, Ищенка, Кошара и Пятихатки Херсонской области. В итоге уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь бронемашин, сообщил Конашенков.
Поражены два пункта управления ВСУ в районах Артемовска Донецкой народной республики (ДНР) и Константиновки Запорожской области ударами оперативно-тактической авиации. Кроме того, ликвидированы 59 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 177 районах, перечислили в Минобороны.
У населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен украинский узел связи. Под Днепропетровском уничтожено нефтехранилище, осуществлявшее снабжение дизтопливом группировки войск в Донбассе, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожены 10 украинских беспилотников у населенных пунктов Зеленый Гай, Павловка, Егоровка Завитне Бажання, Никольское, Кирилловка ДНР, Полтава ЛНР, Новая Тарасовка Харьковской области и Новая Каменка Херсонской области.
В воздухе сбиты 13 снарядов американской системы залпового огня HIMARS в районах Бургунки, Ольговки, Николаевки, Новой Каховки, Понятовки Херсонской области и Новоникольского ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
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Командующий авианосной ударной группы США заявил о готовности к войне с Россией
Командующий АУГ ВМС США Велес: Мы готовы ко всему
Командующий авианосной ударной группы ВМС США Деннис Велес заявил, что сейчас их основной миссией является сдерживание угрозы и предотвращение эскалации, но в случае необходимости они готовы и к войне с Россией.
Телеканал Sky News спросил у Велеса, готов ли он к войне с Россией в случае необходимости, на что тот ответил, что этот корабль (авианосец USS George H. W. Bush, который находится сейчас в европейских водах), эта ударная группа и союзники готовы ко всему, что ежедневно демонстрируют, передает РИА «Новости».
По данным сервиса marinevesseltraffic.com, авианосец кругами движется между Италией и Черногорией в Адриатическом море.
Напомним, в августе представительство США в НАТО сообщило, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга альянса военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне.
Названы основные риски получения Украиной ЗРК NASAMS
Военный эксперт Бижев: Для защиты российской авиации от ЗРК NASAMS нужно применять РЭБ
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Американские NASAMS могут наносить удары по нашим самолетам на расстоянии до 180 километров. Но при помощи средств радиоэлектронной борьбы Россия в силах подавить такие атаки, рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее в США заявили о передаче Украине двух зенитных ракетных комплексов NASAMS.
«На Украину уже поставлялись французские, немецкие и американские комплексы. То есть в распоряжении ВСУ есть ЗРК большой, малой и средней дальности. NASAMS может бить на расстояние до 180 километров. И это очень приличное расстояние. Они максимально близки к нашим комплексам С-300», – рассказал военный эксперт генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
«Такие ЗРК в первую очередь усложнят жизнь для нашей авиации. В частности, они могут наблюдать самолеты еще на нашей территории и поражать их. Что касается беспилотников, то я не думаю, что против них будут применяться NASAMS. Каждая из ракет стоит в разы дороже имеющихся БПЛА. Это было бы слишком дорогое удовольствие», – замечает собеседник.
«Единственный недостаток этого вида вооружения в том, что его будет очень непросто интегрировать в единую систему противовоздушной обороны ВСУ. Немаловажно и то, что мы успели серьезно повредить украинскую инфраструктуру, и сейчас у них единого центра координации, по сути, нет. В противном случае командир расчета мог бы «видеть» обстановку не только в узком коридоре на 180 километров, но и вокруг себя, а также на большее расстояние», – продолжает он.
Эксперт также добавил, что противник может использовать установки для работы как на отдельных направлениях фронта, так и на объектах инфраструктуры. «Даже пара таких комплексов в состоянии оборонять небольшой город», – пояснил он.
«Обнаружить расположение этих комплексов – не проблема. ЗРК при активации выходит в эфир и светится за счет радиочастот, становясь видимым для средств РЭБ и спутников. Единственное, что в этой ситуации могли бы сделать украинцы – после каждого запуска менять дислокацию. В противном случае после первого же выстрела по самолету, второй истребитель зафиксирует его координаты», – уверен собеседник.
«Именно РЭБ поможет нам снизить эффективность работы NASAMS. То есть мы можем помехами прикрыть наши самолеты. Это приведет к тому, что наш самолет сможет подлетать ближе, его не получится устойчиво наблюдать, а ракеты будут уводиться в сторону», – объясняет эксперт.
«С учетом того, что комплекса пока всего два, сложно сказать, куда конкретно их перебросит Украина. Но очевидно, что это будут те участки фронта, где наша авиация работает наиболее активно», – заключил Бижев.
Ранее гендиректор американской компании Raytheon Technologies Грег Хейес в интервью телекомпании CNBC сообщил, что на Украине началось развертывание двух первых комплексов NASAMS, которые компания пару недель назад передала правительству США.
В августе Пентагон заключил контракт с американской компанией Raytheon Technologies на поставку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Общая стоимость контракта составила чуть более 182 млн долларов. В военном ведомстве уточнили, что средства на заключение контракта были выделены за счет Инициативы содействия безопасности Украины. Предполагается, что всего Киеву передадут шесть установок NASAMS
Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS в следующие несколько месяцев.
NASAMS – передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.
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Ходаковский объяснил влияние погоды на боевые действия
Ходаковский объяснил влияние погоды на боевые действия на Украине
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Ухудшение погодных условий в Донбассе влияет одинаково на обе стороны конфликта, рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
Объявленное штормовое предупреждение в Донецкой народной республике «категорично влияет на всю картину боевых действий», заявил Ходаковский в беседе с ФАН.
«Это обоюдно для обеих сторон, потому что все оказываются в одинаковых условиях, всем одинаково сложно. Облачность спустилась, туман поднялся – никто не летает, никто ничего не видит, соответственно, «слепыми» никто ничего не делает. По грязи и распутице вполне можно ездить на гусеничной технике или полноприводных колесах, каких-то агрегатах, если нужно воевать», – сказал он.
Ходаковский добавил, что плохая погода снижает эффективность разведки, затрудняет связь со спутниками. Он добавил, что рано или поздно погода поменяется, стороны боевых действий будут стараться взять инициативу.
«Все старались дать максимальный результат до наступления этих погодных условий, это понятно, объективно. Я думаю, будут еще попытки. Погода стабилизируется, будет еще бабье лето, просохнет. Я думаю, к этому моменту все будут накапливать ресурс и будут стараться завладеть инициативой», – заключил он.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что причины замедления «операция ВСУ на юге» это погодные условия. «Прямо сейчас определённые погодные условия, я имею в виду дождь, делают нас немного медленнее», – сказал он.
Также Резников отметил, что у Киева есть план по захвату Херсона и всех «временно оккупированных территорий Украины».
Ранее Ходаковский рассказывал, что главным оружием солдата является лопата, ей всегда можно вырыть себе укрытие. Он отмечал, что 70% ранений происходит от летящих вдоль земли осколков.
Названо число прибывших в Грузию россиян
С начала года в Грузию приехали около 113 тыс. россиян
В Грузии в настоящее время находится около 113 тыс. граждан России, которые прибыли в страну с начала этого года, сообщило МВД в среду, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В сообщении также указывается, что в Грузии находятся около 26 тыс. граждан Украины и более 13 тыс. граждан Белоруссии.
Граждане России могут оставаться в Грузии без визы в течение года.
Ранее сообщалось о том, что после начала частичной мобилизации в Грузию прибыло около 50 тыс. россиян, примерно половина из них являются этническими грузинами или выходцами из Грузии.
Арестович заявил об ухудшении ситуации под Херсоном для ВСУ
Советник главы офиса президента Украины Арестович: Ситуация в Херсонской области меняется в неприятную для ВСУ сторону
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Ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для украинских вооруженных сил сторону, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (признан в России СМИ-иноагентом).
Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для вооруженных сил Украины сторону. По словам украинского чиновника, на этот участок фронта дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп ВС России. По имеющимся у него данным, всего их там уже под 30 или за 30. Он отметил, что это огромная военная сила, которую будет очень-очень тяжело «смолоть», передает РИА «Новости».
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод, в результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.
В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, все больше людей вступают в добровольческие отряды.
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Диверсанты напали на РОВД в Херсоне с гранатометом
Диверсанты попытались атаковать Днепровское РОВД в Херсоне, они намеревались захватить оружие, подозреваемые смогли выстрелить из гранатомета, сообщил представитель экстренных служб региона.
«Злоумышленники успели произвести один выстрел из РПГ. Проводятся мероприятия по блокированию и задержанию преступников», – сказал собеседник РИА «Новости».
Ранее в Херсонской области задержали 53-летнего жителя, который передавал ВСУ места дислокации российской военной техники и хранил дома оружие и патроны.
Cерия взрывов прогремела ночью в Запорожье
Ночью в городе Запорожье прогремели шесть взрывов
Шесть взрывов произошли ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье, после чего произошла детонация боеприпасов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он уточнил, что взрывы были слышны в нескольких районах Запорожья и южном пригороде. На данный момент известно, что всего было шесть взрывов, на два из которых сработала ПВО, а оставшиеся долетели до огневых позиций украинских военных.
По словам Рогова, в четверг наблюдаются небольшие перебои с электричеством. Он также подчеркнул, что население города понимает, что наибольшую опасность им несут действия украинских сил ПВО, которые сбивают ракеты над жилыми кварталами.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что город Запорожье и его промышленные предприятия становятся укрепрайоном наподобие Мариуполя и «Азовстали».
Путин провел тренировку по нанесению массированного ответного ядерного удара
Шойгу: Путин руководит тренировкой по нанесению ответного ядерного удара
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Президент России Владимир Путин руководит тренировкой по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
«Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», – доложил министр президенту, сообщает РИА «Новости».
На сайте Кремля сообщается, что под руководством президента России Владимира Путина прошла тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.
По полигону Кура на Камчатке произведены пуски МБР «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря.
Отмечается, что «задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики».
В ходе тренировки проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава.
Кроме того, к тренировки стратегических сил сдерживания привлекались самолеты Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что США показали готовность нанести ядерный удар по России.
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Сальдо опроверг сообщения о «60-тысячной группировке» ВСУ для нападения на Херсон
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Сообщения о том, что украинские военные якобы накопили 60-тысячную группировку войск для наступления на Херсон, не соответствуют действительности, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Последние четыре дня оперативная обстановка на театре военных действий в Херсонской области остается неизменной, стороны наращивают силы, однако слова украинской стороны о накоплении 60 тыс. войск для наступления на Херсон – намеренный лживый вброс», – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что российские военные готовятся дать отпор, и на место прибывает все больше мобилизованных, все больше людей вступают в добровольческие вооруженные отряды в Херсоне, это «все люди глубоко мотивированные и сильные духом».
«Люди напрасно ищут ответы о судьбе Херсона в информации СМИ и суждениях блогеров, это все одна и та же общеизвестная информация в разных интерпретациях», – заключил врио главы региона.
Напомним, на прошлой неделе руководство Херсонской области призвало жителей города незамедлительно покинуть его и переправиться на левый берег Днепра из-за напряженной ситуации.
Швейцарию попросили отказаться от нейтралитета ради Украины
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт направила письмо швейцарской коллеге Виоле Амхерд с просьбой направить реэкспортом боеприпасы к поставленным ФРГ Киеву зенитным самоходным установкам Gepard, сообщает издание Spiegel.
В распоряжении Spiegel оказался документ, в котором Ламбрехт призвала Амхерд выдать соответствующую лицензию на реэкспорт соответствующих 35-миллиметровых боеприпасов, произведенных в Швейцарии, сообщает РИА «Новости».
Ранее правительство Швейцарии заявило о приверженности политике нейтралитета, которая была обоснована в предыдущем правительственном докладе на эту тему в 1993 году. В Берне подчеркивают важность того, чтобы швейцарский нейтралитет «был понят и признан в Европе и во всем мире», сообщает ТАСС. Ранее Швейцария отказала в просьбах о поставках касок и бронежилетов для ВСУ и не стала принимать на лечение раненых украинских военных.