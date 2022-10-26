В Минобороны раскрыли подробности тренировки ядерных сил

Шольца насмешили просьбы немецких избирателей к Путину

Шольца развеселили жалобы избирателей на стоимость жизни и просьбы решить этот вопрос с Путиным

В Сети появилось видео того, как избиратели в Мюнхене пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на дороговизну продуктов и призвали его попытаться решить этот вопрос через президента России Владимира Путина.

Видео публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Восемь евро за донер! Я плачу восемь евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро! Пожалуйста!» – выкрикнул один из избирателей.

В ответ на это канцлер только улыбнулся, сел в автомобиль и уехал.

Между тем в МВФ ранее предупредили, что в 2023 году Европа может вновь столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество, даже если выдержит ближайшую зиму.