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Проезд грузовиков к Керченской переправе в Краснодарском крае решили ограничить
Власти Краснодарского края решили ограничить проезд грузовиков к Керченской переправе
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Частичное ограничение проезда грузового транспорта по территории Краснодарского края к паромной переправе через Керченский пролив будет введено 27 октября, сообщили в оперативном штабе региона.
«С 27 октября в Краснодарском крае частично ограничат проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Напомним, переправа началас работать 9 октября. Около 13 тыс. пассажиров и 4 тыс. автомобилей перевезены через Керченскую паромную переправу.
Сунак в должности премьера сделал свое первое заявление о России
Новый премьер Британии Сунак пообещал поддержку компаниям, прекратившим отношения с Россией
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Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал поддержку правительства компаниям, которые решили «прекратить свои финансовые отношения с Россией».
Фрагмент единственного пока выступления Сунака о России привела в своем Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева.
Он отметил, что много фирм и инвесторов решили прекратить свое участие в российских активах или, другими словами, отказаться от них.
Такие компании, как BP, Shell, Aviva, MMG и Vanguard, и это лишь некоторые из них, уже объявили о своем намерении сократить или продать свои доли в России, заявил Сунак.
Новый премьер заверил, что правительство готово оказать поддержку фирмам или инвесторам, которые решили, что им необходимо прекратить свои финансовые отношения с Россией.
Ранее после аудиенции в Букингемском дворце король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака на пост премьер-министра Соединенного Королевства, а также поручил ему сформировать правительство.
Сунак – первый глава правительства, назначенный новым королем. В 2022 году для Британии это уже третий премьер. Кроме того, он первый премьер-индуист, а по некоторым подсчетам самый богатый премьер в истории страны.
Вступив в долность, он пообещал поддержку правительства компаниям, которые решили «прекратить свои финансовые отношения с Россией».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему с точки зрения интересов России премьер Сунак хуже, чем его предшественница Лиз Трасс.
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Пророссийское подполье Николаева получило оружие ВСУ
Активист: Подполье Николаева получило оружие и боеприпасы от сторонников из ВСУ
Пророссийское подполье Николаева получило оружие и боеприпасы к нему от своих сторонников из числа украинских военных, рассказал один из активистов николаевского подполья, неоднократно записывавший видео о ситуации в этом городе.
Активист, который неоднократно передавал российским СМИ видеоролики с рассказами о ситуации в городе, пообещал вскоре раскрыть свою личность, которой интересуются многие жители Николаева и СБУ.
По его словам, с родителей детей, которые более полугода учатся дистанционно, требуют деньги в фонд школы и на учебники, с бизнесменов «гребут сумасшедшие налоги», даже с тех, у кого нет прибыли, передает РИА «Новости».
Он заметил, что многие интересуются его личностью. «На следующей неделе в следующем видео я об этом с вами поделюсь. Поэтому все СБУшники и их агентура, обязательно смотрите. Ну а мы немножечко богатеем арсеналом – вот, сторонники из ВСУ нам подогнали», – заключил подпольщик.
При этом на видеозаписи он продемонстрировал сумку, в которой лежат автоматы Калашникова и магазины с патронами.
Ранее активист рассказал, что наемники из Франции и Грузии массово заезжают в Николаев, скупают алкоголь в городе и ждут расселения по частным домам и квартирам, нацбатальоны проводят рейды.
Владимир Рогов: Ликвидация лидера украинского терроризма Зеленского спасет тысячи жизней
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Бесконечные теракты, которые совершают сотрудники СБУ и ГУР МО Украины, требуют с нашей стороны признания этих организаций террористическими на законодательном уровне и ликвидации их лидеров. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в Мелитополе произошел теракт возле здания телекомпании «ЗаTV».
«Произошедшее в Запорожской области однозначно стоит классифицировать как теракт. Взрыв был направлен исключительно против мирного населения. Среди пострадавших людей только безоружные гражданские. Пострадали сотрудники телерадиокомпании Запорожской области, а также обычные мужчины и женщины, оказавшиеся поблизости случайно», – описывает произошедшую ситуацию Владимир Рогов.
«Также нанесен ущерб 30 жилым многоэтажкам – где-то разбиты окна, где-то вылетели двери. Слава богу, что в результате террористического акта не оказалось погибших, а ранения пострадавших несущественны. Свыше двух килограммов тротила было заложено в автомобиль ВАЗ 2101», – добавил собеседник.
«Это однозначно проявление террористической сущности злокачественного новообразования УГИЛ – Украинского государства Ивано-Франковска и Львова, которое является человеконенавистническим и старается уничтожить все, что способствует восстановлению мирной жизни на Запорожской земле», – добавил Рогов.
«В принципе, данная ситуация подпадает под статью 205 УК РФ о террористическом акте, – считает политик. – Мое глубокое убеждение состоит в том, что нам необходимо объявить террористическими организациями СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО). Две эти структуры стоят за 99% террористическими актами на всем постукраинском пространстве и на территории России».
«Мало того, что эти организации совершают подобные преступления, так налицо еще и проявление гордости за гнусные злодеяния. Все это происходит по причине вседозволенности и безнаказанности. Стоит нам признать их террористическими – задор и спесь резко поубавятся», – полагает Рогов.
«Прилетевшие «Калибры» и «Кинжалы» по главным зданиям на ул. Владимировской, 33 и ул. Электриков, 33 в Киеве станут очень важными психологическими маркерами в мировосприятии сотрудников СБУ и ГУР МО Украины. Желание совершать теракты поубавится. Они готовы убивать, но не умирать, ведь у них отсутствует та идея, за которую стоило бы отдать жизнь», – продолжил собеседник.
«Необходимо объявить террористом и Зеленского. Он радуется смертям, радуется бедам простых людей. Мне известно, что именно он ставил задачу по убийству руководителя управления по делам молодежи, семьи и спорта в Херсонской области Дмитрия Савлученко. Этот человек награждал преступников, совершивших данное злодеяние. Меры по ликвидации террористов должны распространяться и на него. Ликвидация Зеленского спасет тысячи жизней мирных граждан», – подытожил Владимир Рогов.
В свою очередь руководитель наблюдательного совета холдинга «ЗаМедиа», член Общественной палаты РФ Александр Малькевич считает, что целью украинского теракта в Мелитополе были местные журналисты.
«Это связано с тем, что новые медиа, открытые в этих регионах, показывают настоящую картину происходящего. Благодаря им люди видят правду, которая никак не соотносится с распространяемыми Киевом фейками», – сказал Малькевич газете ВЗГЛЯД.
«Совершенно очевидно, что это был именно теракт. Это не диверсия, поскольку их цель – запугать журналистов. Ведь неспроста машину с самодельным взрывным устройством подогнали именно к офису телеканала», – добавил собеседник.
«Идея с причислением руководителей украинского режима к террористам, а затем их ликвидации мне нравится. Но отдельно возмущает молчание западных правозащитных организаций. Вновь никто ничего не видит, все крепко-крепко зажмурились», – подытожил он.
Во вторник Рогов сообщил о теракте возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаTV» в Мелитополе. По его словам, сработало самодельное взрывное устройство. Взрывной волной повредило фасад и окна в здании. На месте работают экстренные службы
Несмотря на атаку, все подразделения холдинга продолжают работу, сообщил генеральный директор «ЗаМедиа» Вадим Кучер, «в эфире звучит наше «ЗаРадио», работает телевидение, все подразделения выполняют свои обязанности. Нас не запугать!» – написал он в Telegram.
Также накануне произошел еще один теракт. На этот раз в Брянской области. На перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Telegram он отметил, что в результате взрыва оказались повреждены железнодорожные пути, но никто не пострадал.
Напомним, в октябре ФСБ предотвратила украинский теракт на транспортном терминале в Брянске. Теракт готовил гражданин Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева через Эстонию в пограничную область России.
Помимо этого, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил странам Запада о том, что Киев готов применить «грязную бомбу». США от лица Вашингтона, Лондона и Парижа заявили, что не верят этой информации.
На фоне этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила президента Украины с бен Ладеном. Она указала, что теракты 11 сентября 2001 года совершили не инопланетяне и не изначальные враги США, а боевики террористической организации «Аль-Каида*». «Они жили и получали за свою «работу» американские деньги, убивали людей из американского оружия. То же самое происходит сейчас с Зеленским», – подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД призвала страны Запада «отложить все свои дела» и изучить предоставленную Москвой информацию, так как под «непосредственным руководством англосаксонского дуэта вырос очередной монстр, который сейчас находится на грани и подталкивает этот мир к опасной черте».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели преследовала Москва звонками Шойгу, а также где может быть применена так называемая грязная бомба.
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ВКС России сбили украинский МиГ-29 над Калугой в Николаевской области
Оперативно-тактическая авиация ВКС под населенным пунктом Калуга в Николаевской области сбила МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотников в районах пунктов Калиновка, Оборотновка, Владимировка Луганской народной республики (ЛНР), Александровка, Садок, Кучерское Криничанка, Херсонской области и Энергодар в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В воздухе сбиты семь снарядов реактивных систем HIMARS и «Смерч» в районах Клапая, Отрадокаменки, Веселого Херсонской области, Коломыйчиха ЛНР и три американские противорадиолокационные ракеты HARM под населенным пунктом Петровка ЛНР и Антоновка Херсонской области, отчитались в Минобороны.
Командир роты морпехов рассказал о бое с украинскими диверсантами «до последнего магазина»
Командир роты морпехов Данилов рассказал о бое с украинскими диверсантами «до последнего магазина»
Командир роты морской пехоты Александр Данилов, получивший звание Героя России, рассказал, как вместе с еще одним командиром вел бой с украинскими диверсантами «до последнего магазина».
Как сообщил офицер, в район, где была замаскирована военная техника, проникла диверсионно-разведывательная группа противника. Она вскрыла стоянку техники, расположение войск и пыталась отойти к своим, чтобы передать эти сведения.
По словам Данилова, в ходе отхода они сначала нарвались на двух командиров штурмовых групп, которые получили ранения, завязали с ними бой.
«В дальнейшем (ДРГ) вышла на мой командно-наблюдательный пункт командира, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения. И мы вдвоем завязали с ними бой, чтобы сковать действия, не дать им отойти», – приводит его слова РИА «Новости».
Вдвоем с другим офицером они вели сковывающий диверсантов бой «до последнего магазина» и ждали прибытия штурмовых групп.
Накануне в Кремле сообщили, что легендарному морскому пехотинцу с позывным Струна было присвоено звание Героя России.
Получив первую контузию, капитан Данилов отказался от госпитализации и через четыре дня снова вернулся в строй. Будучи контуженным во второй раз, Данилов не соглашался на госпитализацию до момента взятия рубежа нашими войсками, сообщает «Звезда».
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В Кремле прокомментировали заявление Чехии об отказе покупать газ через Турцию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа состоит не только из Чехии, отказавшейся от покупки газа через Турцию, у других стран Европы может быть другая позиция.
«Господин Юзеф Сикела, наверное, знает, что на европейском континенте гораздо больше стран, чем Чехия, и у них могут быть разные позиции, в разные этапы, в разные моменты, разная адекватность в восприятии происходящего и так далее и тому подобное», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее глава Минпрома и торговли Чехии Юзеф Сикела заявил, что Чехия ожидает, что Европа не будет закупать российский газ по «газовому хабу» в Турции.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил о том, что принципиальное соглашение с Россией по созданию в республике газового хаба достигнуто.
Шольца насмешили просьбы немецких избирателей к Путину
Шольца развеселили жалобы избирателей на стоимость жизни и просьбы решить этот вопрос с Путиным
В Сети появилось видео того, как избиратели в Мюнхене пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на дороговизну продуктов и призвали его попытаться решить этот вопрос через президента России Владимира Путина.
Видео публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Восемь евро за донер! Я плачу восемь евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро! Пожалуйста!» – выкрикнул один из избирателей.
В ответ на это канцлер только улыбнулся, сел в автомобиль и уехал.
Между тем в МВФ ранее предупредили, что в 2023 году Европа может вновь столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество, даже если выдержит ближайшую зиму.
В ДНР назвали самое тяжелое направление сражений
Народная милиция: Марьинское направление является одним из самых тяжелых в ДНР
Марьинское направление в ДНР является одним из самых напряженных, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.
По сообщению Народной милиции ДНР, одним из самых сложных участков фронта на данный момент является Марьинское направление.
В понедельник на этом участке фронта военнослужащие взяли штурмом один из укрепрайонов противника, передает ТАСС.
Офицер 107-го батальона Народной милиции, принимавший участие в штурме, рассказал, что на этом направлении украинские военные обстреливают позиции АГС, с коптеров сбрасывают на позиции наших военных гранаты, работают пулеметчики и снайперы. Народная милиция отвечает всеми имеющимися средствами: гранатометами, пулеметами и ПТУР.
«На днях ребята по одному АГС отработали ПТУР, пустили две ракеты, с тех пор он молчит», – сказал офицер.
Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении.
Офис Зеленского допустил обмен главы компании «Мотор Сич»
Подоляк не исключил обмена главы компании «Мотор Сич» Богуслаева на украинских пленных
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк допустил возможность обмена на украинских военнопленных руководителя предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, обвиняемого в «коллаборационизме».
«И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список», – ответил он на вопрос о возможности обмена Богуслаева в эфире телеканала «Настоящее время» (признан в РФ СМИ-иноагентом). Слова Подоляка передает РИА «Новости».
Напомним, директора украинского завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева задержали на Украине по подозрению в работе на Россию. Богуслаев арестован на два месяца.
Рогозин с позывным «Космос» отправился в зону СВО
Рогозин взял позывной «Космос» и отправился в зону спецоперации
Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отправился в зону проведения специальной военной операции.
Он сообщил РИА «Новости», что взял себе позывной для радиообмена – «Космос».
На своей странице в Telegram Рогозин опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлен в боевой экипировке вместе с командирами батальонов ДНР. На бронежилете у него видна нашивка со словом «Космос». В руках он держит карабин.
В июле президент Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Юрия Борисова генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина. Ожидается, что Рогозин вскоре получит новую должность.
Польша решила ужесточить закон о пребывании украинских беженцев
Euractiv: Польша хочет заставить украинских беженцев платить за проживание
Польша планирует ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране, заставив их самих покрывать часть расходов, сообщили европейские СМИ.
Как сообщает европейская газета Euractiv, власти Польши предложили внести поправку в специальный закон о помощи гражданам Украины, обязав их покрывать часть своих расходов. По информации издания, украинские беженцы, получившие специальные идентификационные номера PESEL, получат ограниченный доступ к соцпособиям и должны будут покрывать свои расходы на проживание, передает ТАСС.
По подсчетам МВД Польши, на данный момент в республике находятся около 1,5 млн беженцев с Украины. Более 1,2 млн человек из них получили идентификационные номера, позволяющие легально жить и получать социальные пособия.
Ранее мэр приграничного города Пшемысль Войчех Бакун заявил, что жители Украины массово приезжают в Польшу, чтобы получить социальное пособие, а затем возвращаются домой.
Британские СМИ оценили эффективность ударов России по энергосетям Украины
Журнал Economist назвал удары России по энергосетям Украины компетентными и эффективными
Российские усилия по выводу из строя критической инфраструктуры Украины в сфере энергетики выглядят «компетентными и эффективными», сообщили британские СМИ.
Как сказал изданию Economist представитель украинской энергокомпании ДТЭК, российские военные тщательно и методично выбирали цели, им помогали профессионалы из энергетического сектора самой России, передает РИА «Новости».
Издание пишет, что еще одной проблемой украинской энергетики является отсутствие оборудования, поскольку поставки западных компаний составляют лишь минимум по сравнению с тем, что удалось уничтожить ВС России.
По данным источников издания, Украина использует советскую схему напряжения, в результате чего трансформаторы, созданные для Европы, попросту не могут заменить советские аналоги.
«Украинские власти умоляют эти страны перебрать свои запасы и посмотреть, что у них есть, включая неработающие блоки, которые можно разобрать на запчасти», – рассказал представитель украинской стороны.
Даже компоненты оборудования, совместимые с украинскими энергосетями, обычно изготавливаются на заказ, и производители могут потратить на них от полугода до трех лет, поэтому Киев попросил размещать и изготавливать его заказы «вне очереди».
Напомним, по словам украинских властей, на Украине в результате российских ударов ситуация с энергетикой стала критической.
Президент страны Владимир Зеленский предупредил, что предстоящая зима будет самой сложной в украинской истории.
WSJ рассказала о сомнениях саудовского принца в ясности ума Байдена
WSJ сообщила о насмешках Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда над оговорками Байдена
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд высмеивает президента США Джо Байдена и сомневается в ясности его ума, сообщили источники в саудовском правительстве.
Утверждается, что наследный принц высмеивает в частном порядке оговорки и неудачные импровизации Байдена. Кроме того, принц заявляет советникам, что Байден не произвел на него впечатления, когда занимал пост вице-президента. Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не скрывает, что предпочитал работать с Дональдом Трампом, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
WSJ считает, что союз США и Саудовской Аравии, который сохранялся при 15 президентах и семи королях, разрушается «при двух лидерах, которые друг другу не нравятся и не доверяют». Их личная неприязнь обострила напряженность между странами, скорее всего, в дальнейшем ситуация станет только хуже, пишет издание.
Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд при этом отверг заявления о том, что наследный принц пренебрежительно отзывается о Байдене. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала информацию WSJ смехотворной.
В 2022 году США попросили Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти. WSJ выяснила, что наследный принц «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана и «заявил Салливану, что <...> США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти». Кроме того, осенью страны ОПЕК+ решили пойти на самое резкое сокращение добычи нефти с начала пандемии в 2020 году.
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Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области
Губернатор Богомаз сообщил о повреждении железнодорожных путей при взрыве в Брянской области
На перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в Telegram, что в результате взрыва оказались повреждены железнодорожные пути, но никто не пострадал. В сообщении говорится, что на месте взрыва работают экстренные и оперативные службы.
В октябре ФСБ предотвратила украинский теракт на транспортном терминале в Брянске. Теракт готовил гражданин Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева через Эстонию в пограничную область России.
Стало известно о возможном прекращении продаж автомобилей Kia в России
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Южнокорейский производитель Kia может прекратить продажи автомобилей в России и оказывать только сервисные услуги, сообщило издание «Ачу Кенчжэ».
Производство машин Kia в России уже остановлено. Между тем сейчас сложности с цепочками поставок материалов полупроводников в мире постепенно решаются, поэтому компания ожидает хорошие производственные результаты в других странах, однако ситуация на Украине оказывает влияние на российский рынок, передает РИА «Новости».
Начальник отдела финансов и экономики, исполнительный вице-президент компании Чон У Чжон заявил, что есть вероятность полного закрытия Российского рынка в 2023 году. Однако Kia продолжит оказывать сервисные услуги.
В России Kia производила автомобили на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге. Южнокорейская газета «Тона Ильбо» ранее сообщала, что концерн сейчас сейчас решает будущее своего завода в России, рассматривается вариант его продажи.
Напомним, в апреле калининградский завод «Автотор», где собирались автомобили марок BMW, Kia и Hyundai, остановил работу.