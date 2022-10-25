Клименко рассказал о защите от использующих тему мобилизации кибератак

«Поскольку у населения в связи с мобилизацией значительно повысилась тревожность, они нажимают на присланные им ссылки, подсаживая к себе вирусы, не зная этого», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший советник президента России по программам развития интернета, основатель компаний Liveinternet и MediaMetrics Герман Клименко, комментируя предупреждение «Лаборатории Касперского» об опасности писем с «отсрочкой от армии».

В «Лаборатории Касперского» рассказали, что обнаружили целевую атаку на крупные компании в России с помощью зараженных электронных писем сотрудникам, которые приходят под видом отсрочек от призыва. Отмечается, что для противодействия таким угрозам компаниям следует «не только внедрять комплексные системы для обеспечения защиты, включая решения класса XDR, но и проводить обучение всех сотрудников правилам кибербезопасности».

Злоумышленники всегда работали с фишингом – вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей, рассказывает Клименко. Злоумышленники – прекрасные социальные инженеры, потому мы получаем спам и 8 марта, и 14 февраля, и 23 февраля, и в какие-то знаковые события. Более того, для совершения мошеннических действий им необходимо ознакомиться с потенциальной жертвой, поэтому в ход идут всевозможные базы данных, сливы которых наблюдаются достаточно часто, информация из социальных сетей и так далее. Как только происходит то или иное событие, выбирается группа людей, которая может быть наиболее чувствительно к теме, и им рассылается спам.

«Тема мобилизации – сейчас самая горячая в России, поэтому мы видим учащение таких случаев. Эффект, я думаю, зашкаливает. Поскольку у населения в связи с мобилизацией значительно повысилась тревожность, они нажимают на присланные им ссылки, подсаживая к себе вирусы, не зная этого», – делится специалист.

Для того чтобы не попадаться на уловки злоумышленников, собеседник в первую очередь настоятельно рекомендует соблюдать компьютерную гигиену: не вестись «на халяву», использовать антиспам-фильтры, которые достаточно быстро обновляются, добавляя в свои базы «профессиональных спамеров», а также регулярно использовать антивирус, в том числе на телефоне.

«Есть довольно модное сейчас решение класса XDR. Это история про комплексную защиту. Дело в том, что на любом предприятии, а туда тоже регулярно приходит спам, есть пользовательский уровень, уровень предприятия, куда стекается вся информация (база данных, роутеры и разного рода оборудование), и есть внешняя среда. Решение класса XDR позволяет анализировать все сразу: поведение пользователей сети компании, данные компании и внешних пользователей, которые попадают на сайт компании. Одни из лучших систем этого класса позволяют детектировать вирусные атаки, которых ранее система не знала, по поведению, например, частому перемещению файлов», – объясняет Клименко.

В связи с этим для частных лиц эксперт рекомендует сохранять спокойствие и проводить цифровую гигиену на всех своих устройствах, а предприятия должны быть оснащены всеми последними решениями антивирусного фронта. Причем он поясняет, что они могут носить разное название, но важно, чтобы они были комплексными: следует поставить антивирус на сервер компании, а также на все входные шлюзы, поскольку злоумышленники развиваются очень быстро, и необходимо все время обновлять защиту от них.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что военные действия в киберспространстве против России ведутся по четырем основным направлениям: хищение персональных данных россиян и информации компаний, кража денежных средств и массовое распространение фейков.

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