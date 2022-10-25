Сбербанк назвал четыре направления кибервойны против России

Зампред правления Сбербанка Кузнецов: Кибервойна против России идет по четырем фронтам

Кибервойна против России ведется по четырем основным направлениям – это хищение персональных данных россиян и информации компаний, кража денежных средств и массовое распространение фейков, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Мы увидели, что военные действия в киберспространстве, по-другому их назвать не могу, стали развиваться по четырем основным направлениям: первое – это, конечно же, хищение персональных данных наших граждан, публикация этих данных, стремление сделать так, чтобы пострадали наши граждане. Таких персональных данных было опубликовано достаточное количество», – передает РИА «Новости» слова Кузнецова в интервью каналу «Россия 24».

Вторым «фронтом» он назвал кражу информации, включая закрытого характера, у юридических лиц. Третье направление – воровство денег, в основе которого лежит социальная инженерия и телефонное мошенничество.

«Последнее направление... возникла совершенно новая ситуация с фейковыми новостями, с их распространением, с инструментами их распространения. Мы фиксируем за последние примерно 7–8 месяцев не менее 2 млн фейковых сообщений в Telegram-каналах, которые используют россияне. За последние три недели, ну собственно говоря, когда проходила частичная мобилизация, количество этих фейковых новостей доходило до миллиона сообщений за 3 недели», – рассказал Кузнецов.

По его словам, Сбербанк считает, что в настоящее время преступный кибермир имеет признаки сращивания с государственными и правоохранительными органами Украины.

«Против России ведется кибервойна. Мы понимаем, кто ее ведет, в каких масштабах она ведется и с территории какого государства она ведется. И это Украина. Мы сегодня имеем все основания утверждать, что в настоящее время преступный мир в киберпространстве имеет все признаки сращивания с государственными институтами, с правоохранительными органами Украины. И вообще киберпреступность, кибертерроризм происходит при поддержке правительства Украины», – сказал Кузнецов.

Зампред правления Сбербанка добавил, что инфраструктура, которая стала вести преступную деятельность против граждан России, начала появляться на территории Украины еще в 2014–2015 годах. При этом уже к концу 2017 года стали фиксироваться потери граждан в «десятки миллиардов рублей».

«Наверное, можно смело сказать, что цифры украденных денег из кошельков россиян в 2020 и 2021 годах достигали более сотни миллиардов рублей. На обогащение преступных группировок. На поддержку подготовки к войне, подготовки националистических движений. Все деньги уходили на эти цели», – добавил Кузнецов.

Ранее замглавы департамента международной информационной безопасности МИД России Владимир Шин сообщил, что США не скрывают проведения кибервойны против России, Вашингтон использует для этого в том числе и IT-армию Украины.