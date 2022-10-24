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«Новые люди» предложили вернуть в проект бюджета кэшбек на детский отдых
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В России необходимо продолжить финансировать программу детского туристического кэшбэка из федерального бюджета, заявил глава комитета Госдумы по туризму и депутат от партии «Новые люди» Сангаджи Тарбаев на круглом столе «Туристический сезон 2022 года в Российской Федерации. Новые реалии и вызовы».
Тарбаев готовит соответствующие поправки к проекту бюджета, который Госдума рассмотрит в первом чтении уже на этой неделе, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Он отметил, что партия готовит законопроекты о туристическом сборе, о гостевых домах, работают над федеральным бюджетом. И, по его словам, будут настаивать, чтобы в бюджет заложили расходы на детский туристический кэшбэк, в текущем проекте бюджета этого нет, но сейчас туризм – это не только развлечение, но и образование, и патриотизм.
На круглом столе заслушали доклад Ростуризма – последний за историю существования ведомства. 20 октября Федеральное агентство по туризму было упразднено по указу президента. Данные Ростуризма доказывают эффективность программы детского кэшбэка.
Депутат Алла Салаева, которая представила доклад Ростуризма, рассказала, что в этом году по программе детского кэшбэка в летних лагерях 840 тыс. ребят отдохнули со скидкой 50%, развивается школьный туризм. А если говорить о взрослых, то, по ее мнению, в этом году 2,5 млн россиян купили туры с кэшбеком.
Тарбаев уточнил, что децентрализация управления туристическими процессами в России толкает к горизонтальным связям. «Наш круглый стол – одна из первых попыток решать проблемы отрасли в таком режиме. Теперь нет ведомства, на которое можно все «повесить», мы все несем ответственность. Функция Госдумы – давать возможность открытого диалога для всех субъектов туристической отрасли. Госдума должна быть местом, где все равны и слышат друг друга: предприниматели, образовательные организации, корпорация Туризм.рф», – добавил он.
Названа причина крушения Су-34 в Ейске
В силовых структурах рассказали о попавших в двигатели Су-34 в Ейске чайках
Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Ейске в результате попадания в его двигатели двух птиц, сообщили в силовых структурах.
Как сообщили в силовых структурах, когда самолет взлетал, в его двигатели попали две чайки – останки птиц обнаружены при осмотре обломков Су-34 специалистами. В результате загорелся один из двигателей, что и привело к крушению Су-34, передает ТАСС.
Напомним, Су-34 потерпел крушение в жилом квартале в Ейске. Экипаж катапультировался. В результате крушения в Ейске 13 человек погибли, 19 пострадали, повреждения получили 72 квартиры. В воскресенье в Иркутске истребитель Су-30СМ упал на частный дом, погибли летчики-испытатели, среди жителей города жертв нет.
Минобороны раскрыло подробности об украинской «грязной бомбе»
Минобороны: Создание Украиной «грязной бомбы» находится на завершающей стадии
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Украинские организации имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы, работы находятся на завершающей стадии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По информации Telegram-канала ведомства, офис президента Украины Владимира Зеленского контактировал с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия.
Уточняется, что на Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания «грязной бомбы» – три действующие атомных электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская с девятью бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до 1,5 тыс. тонн обогащенного до 1,5% оксида урана.
Кроме того, в ведомстве добавили, что на выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС с хранилищами радиоактивных отходов хранятся содержащие уран-238 отработавшие тепловыделяющие сборки в количестве 22 тыс. штук, а также продукты, связанные с эксплуатацией – это уран-235 и плутоний-239, которые являются основным компонентом ядерного заряда.
Более того, на недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов «Вектор», на Приднепровском химическом заводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов Буряковка, Подлесный, Россоха может разместиться более 50 тыс. кубометров радиоактивных отходов.
А Восточный горно-обогатительный комбинат осуществляет на двух шахтах из трех добычу урановой руды с мощностью до тысячи тонн в год.
Также, по мнению Минобороны, на вероятность такого развития событий указывает имеющаяся на Украине научная база – это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, где по настоящее время функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки «Ураган», а также Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве, в котором на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности.
В ведомстве подчеркнули, что «грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, а радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни.
Как указали в Минобороны, подрыв такого боеприпаса представители киевского режима захотят замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Таким обазом, наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением России в применении тактического ядерного оружия.
Ранее в Кремле заявили, что угроза применения Киевом «грязной бомбы» налицо. При этом отметили, что недоверие Запада к переданной российской стороной информации об угрозе применения Киевом «грязной бомбы» не означает, что эта угроза перестает существовать.
Госдеп опубликовал заявление, согласно которому США, Великобритания и Франция не считают предупреждения российской стороны обоснованными.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Запад не провел никакого расследования и сразу же согласовал позицию отрицания предупреждений со стороны России. Сенатор выразил надежду, что оперативные и инициативные действия российской стороны могли сорвать готовившуюся Киевом провокацию с «грязной бомбой», что означает спасение жизней.
Бойцы ВДВ уничтожили колонну бронетехники ВСУ
Российские десантники разгромили колонну бронетехники ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения колонны бронетехники ВСУ бойцами российских ВДВ.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, российские беспилотники обнаружили передвижение колонны бронетехники ВСУ, а артиллерия ВДВ из гаубиц Д-30 уничтожила порядка 10 танков и бронированных машин, а также до 50 человек живой силы противника. Оставшаяся техника поспешила покинуть поле боя.
Ранее Минобороны показало уничтожение десантниками прятавшихся в лесу диверсантов ВСУ.
Отражена попытка ВСУ прорыва обороны в Херсонской области
Стремоусов: В районе реки Ингулец в Херсонской области отбита попытка прорыва ВСУ
На Андреевском направлении в районе реки Ингулец в Херсонской области отбита попытка вооруженных сил Украины прорвать линию обороны, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале о задержании в ночь на понедельник, 24 октября, группы украинских диверсантов на бериславском участке в Херсонской области.
Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем российских войск.
Накануне Стремоусов сообщил, что украинские войска пытаются прорваться на территорию Херсонской области, но российские силы отражают все их атаки.
Названа предварительная причина крушения Су-30 в Иркутске
РИА «Новости»: Летчики разбившегося в Иркутске Су-30 потеряли сознание в полете
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Летчики истребителя Су-30 не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска, по предварительным данным, из-за потери сознания в полете, рассказал представитель экстренных служб.
Уточняется, что причиной обморока летчиков Су-30 в Иркутске могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов к полету, из-за чего в баллонах остался азот, передает РИА «Новости».
Тем временем Следственный комитет назвал две основные версии катастрофы Су-30 в Иркутске: отказ техники и ошибка в технике пилотирования.
В данный момент спецслужбы ведут допосмотр места происшествия, проводится проверка образцов топлива, а также назначены химические и судебно-медицинские экспертизы и проведен допрос руководства и сотрудников авиапредприятия.
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о летчиках, погибших накануне в результате крушения истребителя Су-30, Максиме Конюшине и Викторе Крюкове.
В данный момент в Иркутске приступили к устранению разлива горючего на месте падения Су-30.
Шойгу проинформировал министра обороны Британии о возможной провокации Украины с «грязной бомбой»
Шойгу предупредил Анкару, Лондон и Париж о провокации Киева с «грязной бомбой»
Министр обороны России Сергей Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы» министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, сообщила пресс-служба Минобороны России.
В Telegram-канале Минобороны России сообщили, что телефонные переговоры министров состоялись в воскресенье.
Также сообщается, что в воскресенье состоялись телефонные переговоры Шойгу и министра обороны Турецкой Республики Хулуси Акара. Глава российского ведомства также довел до коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».
Ранее Шойгу в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню выразил ему озабоченность о возможном применении Киевом «грязной бомбы».
Также сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.
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Эксперт объяснил заявление Си Цзиньпина о новом пути развития Китая
Китаист Лукин: Си Цзиньпин во внешней политике выберет националистический курс
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Переизбрание Си Цзиньпина на пост генсека Компартии Китая сопровождалось приходом в руководство людей, лично преданных Председателю. Китайская власть во внутренней политике продолжит жесткую борьбу с коррупцией и олигархией, а во внешней – будет сотрудничать с Москвой не в ущерб себе, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Александр Лукин. ЦК Компартии Китая избрал Си генеральным секретарем на третий срок.
«Переизбрание Си Цзиньпина было практически гарантированным. Это стало ясно еще пять лет назад – с того момента, когда была изменена конституция КНР. Тогда, по предложению прошлого, XIX съезда Компартии Китая, Всекитайское собрание народных представителей – парламент страны, внес поправки: было снято ограничение в два срока пребывания на посту председателя КНР. Ясно, что это готовилось под третий срок Си Цзиньпина», – отметил директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД России Александр Лукин. По его оценке, переизбрание главы государства еще и на высший партийный пост лишь свидетельствует о уже сложившемся положении вещей.
Слухи о том, что в канун пленума ЦК КПК в партийном руководстве развернулась подковерная борьба группировок, были преувеличены иностранной прессой, полагает китаист. По его оценке, никаких явных следов такой борьбы, и тем более, попыток сместить Си с руководящих постов не обнаруживается. «Велись дискуссии об отдельных элементах политики государства – например, как действовать в условиях пандемии COVID, как лучше развивать экономику страны, вести внешнюю политику – но это не борьба, а именно что внутренние дискуссии», – отметил Лукин.
С другой стороны, кадровые назначения, последовавшие за XX съездом КПК и пленумом ЦК партии, говорят о том, что Си Цзиньпин еще больше укрепил свою власть, указал эксперт. «Председатель провел в руководство партии людей, которые связаны только с ним», – рассказал Лукин. С другой стороны, отметил собеседник, из центрального комитета были выведены люди, связанные с комсомолом. В частности, в обновленный состав ЦК не вошел премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, которого относят к «комсомольцам», уточнил эксперт.
Выступая по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва, Си заявил: Китай построил общество средней зажиточности и теперь вступает на путь строительства современного социалистического государства, что является целью второго столетия Китайской народной республики. Это программное заявление по сути – лишь риторическая фигура, полагает Лукин. «Товарищ Си Цзиньпин употребляет много новых терминов. Но что за ними стоит, трудно сказать, – комментирует собеседник. – По крайней мере, никаких серьезных политических изменений мы не видим. Скорее всего, это просто бюрократическое словотворчество, которое напоминает риторику брежневских времен – «развитой социализм» и тому подобное».
В действительности же, Си многое изменил в политике страны, но это никак не описывается словами, которые генсек произносил с партийной трибуны, заметил китаист. «Следует ожидать продолжения курса, который в реальности состоит из нескольких основных составляющих, – прогнозирует Лукин. – Это: решительная и жесткая борьба с коррупцией, нулевая терпимость в борьбе с пандемией (пусть даже и за счет некоторых экономических успехов), крайняя централизация власти, сокращение экономического и политического влияния регионов, а также борьба с олигархами и разного рода публичными личностями, которые с точки зрения КПК претендуют на слишком серьезное влияние».
Во внешней политике будет так же, как и ранее, проводиться активный, и можно даже сказать, националистический курс, полагает китаист. «Пекинское руководство исходит из того, что Китай – страна сильная, мощная, и такая, которая может на собственном примере показать другим странам, как надо развиваться», – подчеркнул Лукин.
При этом, отметил он, Китай явно не будет стремиться к конфронтации по тайваньскому вопросу. «Но Пекин обозначил красные линии, за которыми он, пусть и нехотя, но применит силу, – напомнил Лукин. – Это произойдет, в случае, если Тайвань официально объявит о своей независимости». Сейчас, напомним, остров определяет себя не как независимую «Республику Тайвань», а как продолжение Китайской республики, существовавшей на материке в 1912-1949 годах. В перспективе это открывает возможность воссоединения Тайваня и материкового Китая по принципу «одна страна – две системы». Отметим, что в своем выступлении Си Цзиньпин не исключил силового варианта воссоединения КНР и Тайваня. А на XX съезде КПК в устав партии внесли положение о пресечении и противодействии сепаратистам, выступающим за независимость Тайваня. О том, что Китай может присоединить остров силой, говорил и госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Что касается отношений Китая и России, то Пекин и так поддерживает Москву по мере сил, – продолжает Лукин. – Но Китай действует не в ущерб себе. Слишком явная поддержка России, в частности, в военной сфере, может привести к санкциям со стороны США против китайской экономики и китайских банков. Поэтому КНР, думаю, продолжит эту линию поддержки России с учетом собственных интересов».
ЦК Компартии Китая переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок, сообщило агентство Синьхуа. Голосование прошло на первом пленуме ЦК Компартии Китая 20-го созыва. Накануне генсек ЦК КПК и председатель КНР Си, выступая на XX съезде партии, призвал совершенствовать механизмы борьбы с санкциями и систему национальной безопасности.
Американская пресса, комментируя съезд правящей партии Китая и обновление его руководства, критиковала Пекин за несоблюдение гендерного баланса. Никто не ожидал, что женщина войдет в ближайшее окружение Си, но многие следящие за происходящим в Китае удивились, что женщины вообще не попали ни в Политбюро, ни в Постоянный комитет, отмечала журналист The New York Times Александра Стивенсон. Как сообщила старший преподаватель Сиднейского университета, изучающий гендер и политику в Китае Минглу Чень, это дает понять, что КПК все еще остается патриархальным институтом.
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Россия подписала с Ираном контракт на газовые турбины
Директор иранской компании Ношади сообщил о контракте на поставку газовых турбин в Россию
С Россией подписано экспортное соглашение о поставке ей 40 газовых турбин, сообщил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади.
Ношади сообщил, что Иран и Россия подписали соглашение об отправке в Россию турбин иранского производства. Он подчеркнул, что 85% оборудования, необходимого для газовой промышленности, создается внутри страны, что и позволило заключить соответствующее соглашение с российской стороной, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.
Напомним, из-за санкций против России пострадала Германия, так как введенные против Москвы санкции помешали передаче российской стороне турбин «Северного потока» после ремонта.
«Интер РАО» купила российские активы в сфере машиностроения, которые принадлежали Siemens, включая 65% в СП с «Силовыми машинами» – ООО «Современные технологии газовых турбин».
Подорвавшийся на мине журналист Пегов рассказал о своем состоянии
Получивший ранение в ногу журналист Семен Пегов рассказал, что после операции с ним все хорошо.
Он рассказал журналистам, что возвращался после работы на передовой, но на что конкретно наступил в поле сказать сложно. Пегов добавил, что ноги остались целы, он поблагодарил донецких медиков за проведенную операцию, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Пегов получил ранение под Донецком. По словам врачей, мужчина пострадал при подрыве противопехотной мины «Лепесток».
Силуанов оценил реакцию ОПЕК на попытку диктата цен на нефть со стороны G7
Силуанов указал на негативное отношение ОПЕК к попытке G7 диктовать цены на нефть
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Страны ОПЕК отвергли попытку навязывания государствами G7 предельных цен на нефть, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.
Силуанов, оценивая эффективность предложенного G7 механизма введения предельных цен на российскую нефть, заявил, что Россия не станет продавать нефть по предельным ценам, так как в таком случае предлагается диктат цен покупателем над формированием цен по рыночному принципу, передает РБК.
По его словам, и страны ОПЕК сочли невозможным такой подход. В результате было решено снизить добычу нефти и продемонстрировать, что регулирование рынка – за производителем. Он признал, что потребители могут вводить ограничения, но «если при таких ограничениях не будет поставляться нефть, тогда для них возникнет обратный эффект в результате роста цен». Как заявил Силуанов, сложилась непростая ситуация с точки зрения интересов покупателей и продавцов.
Он сообщил, что Россия исходит из «достаточно консервативных» параметров, предполагая цену нефти в 70 долларов за баррель при 68 рублях за доллар. Объем добычи – на уровне 10 млн баррелей в сутки. Даже при таких установках нефтегазовые доходы превысят 8 трлн рублей (заложенный в бюджет базовый объем нефтегазовых доходов), сообщил он.
Напомним, страны ОПЕК+ собрались провести самое резкое сокращение добычи нефти с начала пандемии в 2020 году. При этом США так и не удалось организовать международную коалицию по введению потолка цен на российскую нефть.
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В Иркутске после падения истребителя Су-30 на жилой дом объявили режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Ленинском районе Иркутска из-за падения истребителя Су-30, сообщила пресс-служба администрации города.
В сообщении говорится, что мэр города Иркутска Руслан Болотов с 20:00 (15:00 мск) ввел на территории Ленинского округа режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в результате авиационного происшествия, передает ТАСС.
Напомним, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что истребитель Су-30 потерпел крушение в Иркутске, военный самолет упал после взлета на двухэтажный дом. В МЧС России сообщили, что оба пилота погибли, никто из мирных жителей не пострадал. СК возбудил уголовное дело. В ОАК заявили, что Су-30СМ упал во время приемо-сдаточного полета.
Журналист Пегов подорвался на мине под Донецком
Журналист Семен Пегов получил ранение под Донецком, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Поддубный в своем в Telegram-канале указал, что у Пегова ранение ноги, но «ходить будет на своих двоих». По словам врачей, мужчина пострадал при подрыве противопехотной мины «Лепесток».
В Республиканском травматологическом центре (РТУ) Донецка ТАСС сообщили, что у Пегова минно-взрывная травма, в результате чего была повреждена стопа. Состояние журналиста оценивается как средней степени тяжести.
Директор РТЦ Андрей Боряк рассказал, что Пегов уже находится на операции. Вероятнее всего, после медицинской помощи он сможет ходить.
Семен Пегов – российский военный журналист и создатель проекта WarGonzo. Ранее он освещал конфликт Абхазии с Грузией. Также он был корреспондентом сайта LIFE.ru, для которого он среди прочего освещал конфликт на востоке Украины.
Ранее сообщалось, что мужчина получил ранение из-за срабатывания сброшенной украинскими войсками противопехотной мины «Лепесток» в Куйбышевском районе Донецка.
Эксперт: Применение «грязной бомбы» на Украине ударит по репутации Киева
Политолог Дудаков: После звонков Шойгу провокация Киева с «грязной бомбой» маловероятна
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В случае применения Украиной «грязной бомбы» страны Запада попытались бы обвинить в этом Россию. Но после серии телефонных разговоров министра обороны Сергея Шойгу странам Запада никто не поверит, а украинская провокация теперь маловероятна. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог-американист Малек Дудаков.
«Очевидно, что патроны Украины – США и Британия – будут выгораживать Украину даже в ситуации, когда она готова применить оружие массового поражения (ОМП). Если эта провокация действительно будет исполнена киевским режимом, то впоследствии мы услышим заявления из Вашингтона и Лондона о том, что они якобы не знали о планах Киева», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.
Он напомнил, что подобную реакцию Запада на «самодеятельность» Киева мы уже наблюдали в случаях с терактом в отношении Дарьи Дугиной и взрывом на Крымском мосту. «В нынешней ситуации все будет точно так же», – предрекает Дудаков. Но после того, как Сергей Шойгу позвонил своим коллегам, применение Украиной «грязной бомбы» скрыть будет невозможно.
«Реакция Запада будет предсказуемой: они будут обвинять Россию, вводить в отношении нас новые санкции. Но им не удастся добиться своей ключевой задачи – полной тотальной изоляции России от всего остального мира. На мой взгляд, ни Китай, ни Индия, ни страны Латинской Америки, ни Африки не поверят в то, что Россия, у которой есть тысячи ядерных боеголовок, будет собирать какую-то «грязную бомбу», чтобы применить ее на Украине. Это противоречит базовой военной логике», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, на Западе понимают, что применение «грязной бомбы» в большей степени ударит по репутации Киева, добавил Дудаков. По его мнению, теперь подобная провокация киевского режима маловероятна.
Собеседник также скептически относится к заявлению Лондона о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине. «На текущий момент это пустые слова, – считает Дудаков. – Британия, с одной стороны, заявляет о желании помочь в разрешении конфликта. Но, с другой стороны, те условия, которые выдвигает Лондон – а именно тезисы о том, что Россия должна вернуться к границам до 23 февраля и оставить Крым – неприемлемы».
«Вероятно, Британия и США заговорили о деэскалации еще и потому, что Лондон и Вашингтон не хотят повышать ставки. Сейчас говорят о применении Киевом «грязной бомбы». А что дальше? Лондон и Вашингтон говорят базовые вещи, но дипломатический этикет не имеет под собой реального желания идти на серьезные переговоры с Россией», – констатировал политолог.
При этом тот факт, что даже в этой непростой ситуации контакты между министрами сохраняются, позитивен. «Мир и так стоит на грани большой войны. И конечно, телефонные переговоры позволяют минимизировать риски ядерного конфликта. Однако, как мы видим по ситуации на Украине, вероятность применения киевским режимом «грязной бомбы» сохраняется, хотя, на мой взгляд, она все-таки маловероятна», – заметил Дудаков.
Собеседник также не исключил, что сведения о подготовке Киевом провокации были получены нашей разведкой. «Слухи о том, что на Украине создается «грязная бомба», мы слышим уже какое-то время, – напомнил политолог. – Допускаю, что сейчас это уже не просто слухи, а достоверные данные, полученные нашими спецслужбами. Они, видимо, и стали основой для нашей позиции».
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Позже пресс-секретарь военного ведомства США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что в ходе переговоров шефа Пентагона Ллойда Остина и Шойгу в воскресенье Остин «отверг любые предлоги для российской эскалации», но отметил важность двусторонних контактов.
В понедельник Вашингтон, Лондон и Париж сообщили, что не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом «грязной бомбы».
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Кононенко порекомендовал Красовскому обратиться к психиатру из-за слов об украинских детях
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«Я не знаю, ходит ли Красовский к психиатру, но может ему не помешало бы», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя слова журналиста Антона Красовского о том, что украинских детей, негативно настроенных по отношению к России, следовало «топить».
Журналист Антон Красовский в своем Telegram-канале попросил прощения за сказанные в эфире телеканала RT слова в адрес украинских детей «у всех, кто обалдел от этого», и лично у главного редактора RT Маргариты Симоньян. Он уточнил, что так бывает, когда «сидишь в эфире, тебя несет, и ты не можешь остановиться».
«Антон – человек очень эмоциональный, бывает несдержанным, что не умаляет его большого таланта. Такие истории с ним уже не в первый раз происходят, и каждый раз его работодателю нужно решать очень сложный вопрос. С одной стороны, он сотрудник хороший, с другой – есть другие сотрудники, которые могут попасть под удар из-за него, в связи с чем приходится принимать тяжелые решения. А вообще, я не знаю, ходит ли Красовский к психиатру, но может ему не помешало бы», – говорит Кононенко.
Кроме того, собеседник задумался, как же следует поступать с украинскими детьми, воспитанными в русофобии. «А что делали с воспитанными в нацизме немецкими детьми, которые в гитлерюгенде состояли? Собственно, ничего с ними делать не надо, объяснять надо. Картина мира несколько иная, все не так однозначно, это же дети – наше будущее. Какая разница, в каком контексте их воспитывали? Контекст всегда можно поменять», – пояснил журналист.
Он подчеркивает, что «топить вообще никого не надо». Украинское государство на данный момент воспитывает своих детей по-своему, русское государство – иначе. Тем не менее настанет момент, когда будет понятно, что можно будет в действительности сделать. На сегодняшний день возможности повлиять на украинских детей нет.
«Окружить заботой – вот как надо помогать любым детям. Какие-то люди уже приезжают оттуда, в довольно большом количестве. Кто-то едет на Запад, кто-то – в Россию. Украинец ничем не отличается от русского, хоть скреби его, хоть не скреби, ничем не отличается. Приехав сюда, украинские дети быть может поймут, что им рассказывали в школе что-то не то», – заключил Кононенко.
Радикальные высказывания Красовского прозвучали в эфире телеканала RT во время того, как он брал интервью у писателя Сергея Лукьяненко. Журналист сказал, что украинских детей, которые считают, что «Украина оккупирована москалями», следовало «топить в трясине». Однако собеседник не разделил такую точку зрения, подчеркнув, что «это не наш метод», и назвал подобные предложения экстремизмом, который «мы не поддержим».
После данного инцидента Симоньян заявила, что телеканал приостанавливает сотрудничество с Красовским, поскольку не хочет, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то» из сотрудников канала «способен разделять подобную дичь». Высказывание журналиста она назвала «диким и омерзительным» и предположила, что эти слова были вызваны «каким-то помешательством».
Украина потеряла около 90% ветряной и 50% солнечной энергетики
В ходе боевых действий Украина потеряла 90% ветряной и до 50% солнечной энергетики, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Мы потеряли уже где-то 90% ветра и до 40-50% солнца. Это огромные потери... У нас был большой скачок в «зеленой энергетике» в 2019 году. В 2020-м от 10 до 11% всей энергосистемы составляла зеленая энергетика. Мы имели стратегию к 2030 году выйти минимум на 25% зеленой энергетики», – сказал Галущенко в интервью каналу «Мы-Украина», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что ряд объектов инфраструктуры поврежден в результате ударов в Николаевской области за сутки.