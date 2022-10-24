Минфин счел маловероятной возможность «совсем обойтись без доллара»

Силуанов указал на сложности с отказом от доллара при экспорте Россией биржевых товаров

Хотя проводится дедолларизация, Россия вряд ли полностью откажется от привязки к доллару для биржевых товаров, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

На вопрос о том, не планируется ли в рамках дедолларизации отказаться от привязки к доллару, например, в формулах расчета НДПИ, Силуанов ответил: «Мы к этому идем». Он указал, что «по акцизу на жидкую сталь у нас отсечка была 300 долларов за тонну, а планируется теперь 30 тыс. рублей», передает РБК.

Однако, по его словам, «совсем обойтись без доллара вряд ли получится», поскольку Россия экспортирует в основном биржевые товары, мировые котировки которых выражены в долларах. В результате для налогообложения приходится пересчитывать долларовые цены в рубли. Но, как заявил Силуанов, «что можно поменять на рублевые котировки, будем делать». «А по тому, что привязано к ценам на мировых рынках, придется исходить из котировок иностранных валют», – сказал он.

Министр, комментируя планы его ведомства разместить валютные облигации в эквиваленте 68 млрд рублей, отметил, что прежде старались присутствовать на внешних рынках, но в 2023 выходить на западные рынки заимствований не планируется, вместо этого сосредоточатся на внутреннем рынке. «Планируем заимствовать в рублях. Хотя сейчас быстро все меняется, вернемся к этому вопросу через полгода», – сказал он.

Как сообщил Силуанов, «в этом году задействуем и будем задействовать средства ФНБ в рублях». «Центральный банк из ФНБ дает рубли. Накопление в хорошие годы и использование резерва в проблемные периоды – правильная контрциклическая политика и подспорье для бюджета. Поэтому правильно накапливать в валютах дружественных стран, но можно и в рублях», – сказал он.

Как указал министр, прежде «всегда, когда платежный баланс ослаблялся, цены шли вниз, рубль девальвировался, реагируя на это», но сейчас происходит укрепление рубля, потому что участники рынка избавляются от «токсичных» долларов и евро. Однако, подчеркнул он, «так не будет бесконечно». «Если платежный баланс будет ослабевать, то это будет отражаться на валютных курсах», – заявил Силуанов.

Напомним, на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ожидает ослабления курса рубля в ближайшие годы. Он заявил, что уже к 2025 году курс, вероятно, будет на уровне 72 рублей за доллар.

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