Минэкономразвития предсказало ослабление курса рубля

Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля к 2025 году

В ближайшие годы рубль будет ослабляться, уже к 2025 году курс прогнозируется на уровне 72 рублей за американский доллар, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на заседании комитета ГД по бюджету и налогам.

Он пояснил, что курс рубля прогнозируется с 68 рублей в 2022 году до 72 рублей за доллар в 2025 году. Реальный эффективный курс российской валюты останется стабильным, однако на 10-15% крепче, чем в среднем за период 2016-2021 годов, передает «Интерфакс».

По итогам 2022 года ведомство прогнозирует инфляцию на уровне 12,4%, что гораздо ниже пикового уровня. В апреле в годовом выражении отмечалось ускорение до 17,8%. Ожидается, что в следующем году инфляция составит уже 5,5%, а после выйдет на целевой уровень в 4%.

По словам Решетникова, в 2022 году ВВП сократится на 2,9%, в 2023-м – на 0,8%, в 2024-2025 годах ВВП будет расти на 2,6% в год. Минэкономразвития ожидает, что основным драйвером роста ВВП станет потребительский и инвестиционный внутренний спрос.

Напомним, курс доллара расчетами «завтра» составил 62,46 рубля, евро вырос до 61,23 рубля.