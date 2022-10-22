Киев пригрозил Европе «миграционным цунами» и потребовал оружие

Власти Украины пригрозили Европе новым всплеском потока мигрантов и потребовали поставок оружия

Украина находится на грани гуманитарной катастрофы, и если Запад не предоставит ей системы ПВО, ему грозит «миграционное цунами», заявил Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

По его словам, якобы Россия в стремлении лишить Украину электроснабжения, отопления и канализации может спровоцировать гуманитарную катастрофу, с целью создать в Европе новый кризис с беженцами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Если на Украине не будет электричества, отопления или воды, это может спровоцировать новое миграционное цунами», – указал Шмыгаль, заявив, что Украине нужны средства противовоздушной обороны.

Так, премьер подчеркнул, что Украина с нетерпением ждет следующей партии боеприпасов.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2 («Леопард-2»).