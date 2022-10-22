Финалисты конкурса «Мастера гостеприимства» предложили идеи по развитию территорий России

В Минеральных Водах стартовал финал туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»

В финале конкурса «Мастера гостеприимства» в Минеральных Водах 114 участников из 42 регионов страны собрались, чтобы предложить идеи по развитию территорий России.

На открытии участников поприветствовал идейный вдохновитель конкурса «Мастера гостеприимства», заместитель генерального директора общества «Знание», руководитель образовательного центра «Машук» Антон Сериков. Он заявил, что «Машук» будет рад совместным проектам с «Мастерами» и быть может в следующем году в центре запустят специальную образовательную программу для лучших участников конкурса, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Богдан Кондратов отметил, что на финале участникам предстоит решить кейсы сразу шести заказчиков, которые обратились к «Мастерам гостеприимства» за новыми яркими идеями по развитию территорий России.

Впереди у финалистов три конкурсных дня, за которые им предстоит пройти комплексную оценку деловых и профессиональных компетенций, а также индивидуальные интервью. Еще одним важным испытанием станет решение в командах шести территориальных кейсов от партнеров: тревел-кейс «От Дагестана до Красной поляны» по реализации нового туристического маршрута «От моря до моря», кейс «Москва+: города ЦФО» по развитию научно-промышленного туризма в столице и регионах ЦФО, гастро-кейс: Челябинской области, межтерриториальный кейс Пермского края по созданию концепции позиционирования четырех локаций региона, а также туристический кластер «Сириус», его продвижение, как территории со смыслами и туристический кластер «Таврида».

На финале конкурса шесть команд разработают решения кейсов от заказчиков и презентуют их стейкхолдерам. Актуальные для регионов, практические и эффективные предложения по развитию территорий страны будут реализованы.

Помимо звания «Мастера гостеприимства», победители финала получат признание туристического сообщества, возможность участия в программе наставничества, а также пройдут специализированную одномодульную образовательную программу мастерской управления «Сенеж».

Помимо конкурсных испытаний, участников ждет насыщенная деловая программа: образовательные лекции, встречи с наставниками, сессии и мастер-классы с лидерами и экспертами отрасли сервиса и туризма, а также сотрудниками президентской платформы «Россия – страна возможностей». Образовательная программа пройдет 24 октября и будет доступна для посещения не только участникам, но представителям регионального туристического сообщества, а также жителям и гостям города, интересующимся туристической тематикой. Для участия необходимо подать заявку на сайте https://welcomecup.rsv.ru/ в разделе «События конкурса».

Конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.

12 марта 2022 года стартовал новый сезон конкурса, в котором участники смогут попробовать свои силы в четырех новых направлениях «Менеджеры индустрии гостеприимства», «Стартапы и прорывные идеи в туризме», «Развитие территорий» и «Будущее туризма».

Победители, в зависимости от выбранного направления, смогут получить гранты на реализацию самых креативных туристических идей, пройти профильные стажировки, получить предложения по трудоустройству, стать участниками программы наставничества, возможность войти в состав профильных экспертных советов