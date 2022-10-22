Финалисты конкурса «Мастера гостеприимства» предложили идеи по развитию территорий России

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22 октября, суббота | Последнее обновление — 16:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В результате обстрела ВСУ Шебекино погибли два мирных жителя
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Деятельность Лизаветы, Анналены, Урсулы, Борреля etc., несомненно, является порнографией, последствия которой будущим ремонтникам европейского дома придется очень долго расхлебывать.
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Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии.
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Как бы странно это ни звучало, но каждый, например, российский гражданин, выезжающий на любую несуверенную территорию: в Евросоюз, или Грузию, или Таиланд, или еще в какую-нибудь американскую криптоколонию, может быть схвачен американскими спецслужбами.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Финалисты конкурса «Мастера гостеприимства» предложили идеи по развитию территорий России
В Минеральных Водах стартовал финал туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»
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В финале конкурса «Мастера гостеприимства» в Минеральных Водах 114 участников из 42 регионов страны собрались, чтобы предложить идеи по развитию территорий России.
На открытии участников поприветствовал идейный вдохновитель конкурса «Мастера гостеприимства», заместитель генерального директора общества «Знание», руководитель образовательного центра «Машук» Антон Сериков. Он заявил, что «Машук» будет рад совместным проектам с «Мастерами» и быть может в следующем году в центре запустят специальную образовательную программу для лучших участников конкурса, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Богдан Кондратов отметил, что на финале участникам предстоит решить кейсы сразу шести заказчиков, которые обратились к «Мастерам гостеприимства» за новыми яркими идеями по развитию территорий России.
Впереди у финалистов три конкурсных дня, за которые им предстоит пройти комплексную оценку деловых и профессиональных компетенций, а также индивидуальные интервью. Еще одним важным испытанием станет решение в командах шести территориальных кейсов от партнеров: тревел-кейс «От Дагестана до Красной поляны» по реализации нового туристического маршрута «От моря до моря», кейс «Москва+: города ЦФО» по развитию научно-промышленного туризма в столице и регионах ЦФО, гастро-кейс: Челябинской области, межтерриториальный кейс Пермского края по созданию концепции позиционирования четырех локаций региона, а также туристический кластер «Сириус», его продвижение, как территории со смыслами и туристический кластер «Таврида».
На финале конкурса шесть команд разработают решения кейсов от заказчиков и презентуют их стейкхолдерам. Актуальные для регионов, практические и эффективные предложения по развитию территорий страны будут реализованы.
Помимо звания «Мастера гостеприимства», победители финала получат признание туристического сообщества, возможность участия в программе наставничества, а также пройдут специализированную одномодульную образовательную программу мастерской управления «Сенеж».
Помимо конкурсных испытаний, участников ждет насыщенная деловая программа: образовательные лекции, встречи с наставниками, сессии и мастер-классы с лидерами и экспертами отрасли сервиса и туризма, а также сотрудниками президентской платформы «Россия – страна возможностей». Образовательная программа пройдет 24 октября и будет доступна для посещения не только участникам, но представителям регионального туристического сообщества, а также жителям и гостям города, интересующимся туристической тематикой. Для участия необходимо подать заявку на сайте https://welcomecup.rsv.ru/ в разделе «События конкурса».
Конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.
12 марта 2022 года стартовал новый сезон конкурса, в котором участники смогут попробовать свои силы в четырех новых направлениях «Менеджеры индустрии гостеприимства», «Стартапы и прорывные идеи в туризме», «Развитие территорий» и «Будущее туризма».
Победители, в зависимости от выбранного направления, смогут получить гранты на реализацию самых креативных туристических идей, пройти профильные стажировки, получить предложения по трудоустройству, стать участниками программы наставничества, возможность войти в состав профильных экспертных советов
Командир дивизии США допустил ввод американских войск на Украину
CBS News: Командир дивизии США заявил о готовности американских войск войти на территорию Украины в случае эскалации
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Командир 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, которую Вашингтон разместил в Европе на фоне обострения отношений между Россией и НАТО, заявил о готовности американских войск войти на Украину в случае военной эскалации или атаки на НАТО вопреки уверениям Белого дома, сообщил телеканал CBS News.
Как отмечается в публикации, 101-я воздушно-десантная дивизия армии США была размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США, передает РИА «Новости».
В материале говорится, что командир «Кричащих орлов» несколько раз сообщил телеканалу, что они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины.
По имеющимся у телеканала сведениям, 101-я воздушно-десантная дивизия США «Кричащие орлы» представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тыс. американских военнослужащих, размещенную на территории Румынии.
Напомним, в августе представительство США в НАТО сообщило, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга альянса военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне. В том же месяце профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs выразил мнение, что сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине ситуация может обернуться вмешательством в конфликт Соединенных Штатов.
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Эксперт указал на военный смысл лишения Украины электричества
Военный обозреватель Хроленко заявил, что при лишении Украины электричества страна потеряет способность управления ВСУ
Российские ракетные удары лишают Украину электричества для того, чтобы Киев потерял способность управления и переброски сил украинской армии, заявил военный обозреватель Александр Хроленко.
Хроленко отметил, что российские ракетные удары или «десятидневный Армагеддон» привел к уничтожению 30% энергосистемы Украины», говорится в Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье».
По его словам, все, что касается железнодорожных перевозок, разведки и связи, требует электроэнергии. Если цель будет достигнута, а она, скорее всего, будет достигнута, то Украина потеряет способность управления и переброски сил украинской армии, указал Хроленко.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине, там посоветовали всем украинцам готовиться к отключениям теплоснабжения, электроэнергии и водоснабжения.
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Европа рассмотрит передачу российских активов Украине
Глава Евросовета Мишель призвал рассмотреть возможность использования замороженных активов России для помощи Украине
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Евросоюз должен рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Мишель отметил, что ЕС должен относиться к замороженным активам России как к инструменту для реконструкции и помощи Украине, передает ТАСС.
Позднее канцлер Австрии Карл Нехаммер после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что решение о передаче замороженных российских активов для помощи Украине должно приниматься в судебном порядке.
Ранее сообщалось, что Швейцария не поддерживает идею Владимира Зеленского о передаче замороженных российских активов, поскольку не считает это вариантом поддержки Украины.
В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение использовать активы российских банков на Украине на нужды Киева было бы вопиющим, незаконным и требующим ответа, это будет фактически прямое воровство. В июне он, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, отметил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников.
Кроме того, глава Минфина Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.
Напомним, в мае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил рассмотреть возможность использования замороженных российских валютных резервов для поддержки Украины.
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Сын Фридмана назвал себя украинцем и попросил снять с него санкции
Единственный сын Фридмана назвал себя украинцем и попросил снять с него персональные санкции
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Сын миллиардера Михаила Фридмана Александр Ожельский в видеообращении на видеохостинге YouTube назвал себя украинцем и попросил Киев снять с себя «несправедливые» персональные санкции со стороны властей Украины.
Ожельский в видеообращении, опубликованном на личной странице в Instagram* (соцсеть заблокирована в России, принадлежит компании Meta*, которую суд в России признал экстремистской организацией и запретил), выразил удивление, что Киев не принял во внимание его отношение к специальной военной операции России на Украине. По словам Ожельского, он с первого дня выступает против спецоперации России и ходил на митинги в поддержку Украины в Лондоне. Сын Фридмана также завил, что сейчас живет в Дубае, покинул Россию 24 февраля и больше в Российскую Федерацию не возвращался и не планирует, хотя оставил там друзей и бизнес, сообщает Forbes.
Сын миллиардера назвал введение санкций со стороны Украины настолько несправедливым и нечестным, насколько это вообще возможно. Ожельский заявил, что считает себя украинцем, у него на Украине якобы есть родные и он привык туда ездить.
Напомним, 1 октября СНБО ввел санкции против российских предпринимателей Олега Дерипаски и Михаила Фридмана, а также украинских политиков Виктора Медведчука и Виктора Януковича.
Трасс хотят лишить огромной премьерской пенсии
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Политики Британии и общественные деятели призывают лишить Лиз Трасс пожизненных выплат, которые полагаются как бывшему премьер-министру страны.
Лидер парламентской оппозиции Кир Стармер заявил, что Трасс должна отказаться от них, так как не заслужила, передает ТАСС со ссылкой на газету Guardian.
Отметим, что Трасс полагается выплата в размере 115 тыс. фунтов в год (128 тыс. долларов по текущему курсу).
«Она провела на посту 44 дня, она не заслужила этих денег и должна отказаться от них», – заявил Стармер.
С такими же заявления выступили глава партии «Либеральные демократы» Эд Дейви и руководитель британского профсоюза госслужащих Марк Сервотка.
«Тот факт, что Лиз Трасс может уйти с должности, по сути, получив премию в 115 тыс. фунтов, выглядит просто абсурдно», – заявил Сервотка.
Напомним, утром пятницы Трасс подала в отставку. На пост нового премьер-министра Великобритании претендует предшественник Трасс Борис Джонсон.
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В «Укрэнерго» раскрыли масштаб субботних ударов
«Укрэнерго»: Масштабы ударов по Украине 22 октября превысили последствия предыдущих атак
Масштабы ударов по Украине в субботу, 22 октября, можно сравнить только с атаками, совершенными с 10 по 12 октября, сообщили в «Укрэнерго».
Напомним, 22 октября была совершена еще одна ракетная атака на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины.
«Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября», –сообщили в Telegram-канале «Укрэнерго», передает Ura.ru.
Ранее сообщалось, что в субботу утром в большинстве регионов Украины объявили новую воздушную тревогу.
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В Венгрии назвали опасным заявление еврокомиссара о «поражении России»
Власти Венгрии прокомментировали заявление еврокомиссара о «поражении России»
Госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал опасным и провоенным высказывание еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон об окончании кризиса вместе с поражением России.
Он добавил, что это заявление опасное, так как политик связал окончание кризиса с таким военным событием, о котором никто не знает, когда оно произойдет, если вообще случится.
«Я мог бы также сказать, что это провоенная позиция Брюсселя, которая продлевает войну и страдания. Это крайне опасно и неприемлемо», – написал Менцер в Facebook* (запрещенная в России как экстремистская соцсеть – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости».
В Венгрии заявили, что хотят не более продолжительную войну, а немедленный мир, прекращение огня и начало диалога.
Ранее пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин всегда был открыт к переговорам по Украине.
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ВДВ России уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении
Воздушно-десантные войска России уничтожили батальон Вооруженных сил Украины на танках из Македонии и Словении
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Российские десантники уничтожили на криворожском направлении батальон украинских вооруженных формирований, укомплектованный танками Т-72 из Македонии и Словении в рамках программы помощи от стран НАТО, свидетельствуют видеокадры досмотра сожженной техники ВСУ на поле боя.
В результате успешной обороны на криворожском направлении одним из десантных подразделений российской армии был полностью уничтожен 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных вместе с танками Т-72, поставленных Украине по программе помощи от стран НАТО. Также на кадрах можно увидеть уничтоженные МТЛБ и БРДМ противника, передает РИА «Новости».
Накануне в Минобороны сообщали, что ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, однако благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.
Напомним, в начале августа Северная Македония передала Украине танки. Москва назвала большой ошибкой передачу Северной Македонией танков Т-72 Украине. О поставках танков на Украину Словенией в сентябре заявляла министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
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В МИД объяснили необходимость разговора министров обороны России и США
Дипломат Гаврилов: Вашингтон инициировал разговор министров обороны России и США для исключения рисков и случайностей
Состоявшийся по инициативе Вашингтона разговор министров обороны России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина был необходим для устранения недопонимания и исключения рисков, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Отвечая на вопрос о целях разговора Шойгу и Остина, Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24» указал на необходимость устранить недопонимание между Россией и США, чтобы не было случайностей. По его словам, российская и американская стороны работали над предотвращением инцидентов на море, в воздушном пространстве над кораблями и в более глобальном – ядерном аспекте. Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями отметил важность этих контактов и того, что американцы сделали первый шаг в этом направлении, передает ТАСС.
Ранее в пятницу в российском военном ведомстве сообщили, что Шойгу обсудил с Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Накануне российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что отношения России и США находятся в крайне плохом состоянии, однако Москва и Вашингтон обречены на разговоры о стратегической стабильности.
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Россиянка дала отпор пытавшимся отнять у нее евро болгарам
По информации СМИ, россиянка с мужем чуть не стали жертвами неправомерных действий со стороны болгар в аэропорту
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Россиянка дала отпор сотрудникам аэропорта Варны в Болгарии после того, как те попытались изъять у нее евро.
Россиянка Татьяна рассказала о том, как вместе с супругом проходила паспортный контроль и ожидала вылета. Однако к семейной паре подошли двое мужчин в форме и потребовали показать содержимое сумки, чтобы узнать, сколько у них с собой денег, передает «Московский комсомолец».
По данным издания, после того, как мужчина вытащил около 2 тыс. евро, сотрудники аэропорта пересчитали деньги и попытались их изъять, объясняя свои действия некими «ограничениями в 300 евро».
При этом россиянка в ответ на повышенных тонах дала отпор мужчинам в форме, после чего те, по ее словам, «махнули рукой, поворчали, развернулись и отправились к другим русским пассажирам».
В начале сентября жительница Москвы также доказала, что «с русскими женщинами лучше не связываться», догнав мужчину, который с ножом попытался отнять у нее мобильный телефон, и вернув свое имущество.
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Бывший офицер США раскрыл главную слабость Украины
Экс-офицер США рассказал, что главной слабостью Украины является уязвимость перед холодом
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Уязвимость Украины перед холодом является главной слабостью киевского режима, выразил мнение на YouTube-канале Judging Freedom бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.
Он отметил, что в России «есть газ, тепло, энергия, а также электричество», в то время, как Украина, у которой ничего нет, действует с позиции слабости, передает ФАН.
При этом офицер добавил, что киевский режим умолял страны Североатлантического альянса передать 100 тыс. комплектов зимнего обмундирования, а это свидетельствет об отсутствии у киевских боевиков даже теплой одежды.
Также американский разведчик дал фатальный прогноз на грядущую зиму. «У них ничего нет, они замерзнут насмерть», – передает «Царьград» его слова.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине, там посоветовали всем украинцам готовиться к тому, что могут быть отключения электроэнергии, водоснабжения и теплоснабжения.
До этого сообщалось, что ракетными ударами России по территории Украины было разрушено около 30% энергетической инфраструктуры страны.
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Компания «Укрэнерго» заявила об отключении света в Киевской области
Стало известно об отключении света в Киевской и нескольких других областей
Компания «Укрэнерго» сообщила о временных ограничениях потребления электроэнергии в ряде областей Украины.
Согласно сообщению в Telegram-канале компании, свет отключат в столице, а также Киевской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.
Отмечается также, что свет пропал в Николаеве и Николаевской области.
При этом на энергообъектах Западной Украины слышны взрывы – в частности, в Ровенской, Волынской и Хмельницкой областях.
Ранее в офисе президента Украины заявили о критической ситуации с энергетикой. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы экономить электричество и воду.
До этого в одном из районов Киева после повреждения ТЭЦ пропали свет и вода. Кроме того, Владимир Зеленский призвал украинцев «сделать больше» для сокращения потребления электричества.
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Байден объяснил, почему хочет не допустить успеха России на Украине
Американский президент Джо Байден раскрыл причину, по которой не хочет допустить победы России на Украине
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Президент США Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что постарается не допустить успеха России в своих действиях в спецоперации на Украине.
По его словам, на поддержку киевского режима было потрачено много средств. Байден подчеркнул, что щедрое финансирование киевского режима должно окупиться, передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC.
Ранее президент США Джо Байден назвал введение военного положения в новых регионах России «запугиванием», которое якобы отражает «сложное положение» российского лидера Владимира Путина. При этом заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Патель заявил, что решение российского руководства – «отчаянная тактика в попытке усилить контроль над этими территориями».
Однако он заявил, что Россию не ждут в этих регионах, и народ Украины «отвергает безрассудное и незаконное вторжение и силовой захват земли».
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Украина ввела особый документ для возвращающихся из России граждан
Премьер-министр Украины Шмыгаль: Киев вводит специальные документы для граждан, возвращающихся из РФ
Правительство Украины решило ввести специальное удостоверение личности для граждан, которые желают вернуться на Украину из России, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Шмыгаль в своем Telegram-канале написал, что правительство запускает документ-удостоверение личности на возвращение на Украину.
По его словам, такой документ могут получить члены семей украинских граждан, которых якобы «депортировали» в Россию. Для этого им нужно обратиться в Государственную миграционную службу Украины или в министерство реинтеграции, указал премьер, передает РИА «Новости».
Сколько сейчас таких граждан, есть ли они вообще, для каких целей вводится этот специальный документ, отличающий одних граждан от других, Шмыгаль не уточнил.
Ранее сообщалось, что украинское руководство на совещании согласовало проект закона об уголовной ответственности за получение паспорта российского гражданина.
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Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США
Минобороны: Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США Остином
Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине, сообщили в российском военном ведомстве.
По сообщению Минобороны, в пятницу прошли телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине и актуальные проблемы международной безопасности, передает ТАСС.
Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудил с председателем КНШ ВС США Марком Милли ситуацию на Украине.
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