Кириенко заявил, что у педагогов Донбасса можно многому научиться

Учителя Донбасса восемь лет преподавали в тяжелых условиях, у них можно учиться приверженности профессии, заявил на открытии Всероссийского форума классных руководителей первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Я знаю, что здесь в зале присутствуют учителя из Донбасса, Донецкой, Луганской народных республик, из Херсона и Запорожья. Я рад вас здесь приветствовать», – передает ТАСС его слова.

Он добавил, что то, с каким героизмом сейчас люди защищают свою родину – это заслуга учителей. Также Кириенко предложил награждать учителей, которые воспитали патриотизм в героях спецоперации.

«Мне кажется, было бы правильно вместе подумать о том, чтобы соответствующую благодарность и признание от общества получал не только сам герой, но и получал тот учитель, который когда-то сформировал в нем вот этот настоящее правильное чувство патриотизма и чувство гордости», – сказал Кириенко.

Он добавил, что в ходе спецоперации Россия защищает свою территорию, культуру и историческую память.

Кириенко отметил, что Россия обязательно выиграет и экономическую, и психологическую войну, но для этого война должны стать народной, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность.